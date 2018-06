Incluso sin emergencia, Hidroituango no iba a estar listo a tiempo

Una auditoria al proyecto Hidroituango, hecha en marzo de 2018, contratada por XM, administradora del mercado de energía en Colombia, y realizada por la firma Delloite con el objetivo de establecer el cumplimiento del cronograma para la construcción y puesta en operación comercial de la hidroeléctrica concluyó que esta.



Según el documento, las obligaciones de EPM con el proyecto Pescadero–Ituango en una primera subasta en la que participaron, comprendían entregar 2.972.603 kilovatios de enegía desde el 01 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2021. En una segunda subasta en enero de 2012 incrementaron esa obligación a 12.513.424, hasta noviembre de 2038. Eso quiere decir que Hidroituango iba a cubrir el 16 por ciento de la energía proyectada para ser producida en Colombia.

Sin embargo, en marzo de este año, cuando se terminó la revisión y dieron a conocer los resultados de la misma, se evidenció que “el atraso en el cronograma verificado para la entrada en operación comercial de las cuatro unidades es de 263 días, es decir que la última unidad entraría en operación el 21 de agosto de 2019”.

Además, en esa auditoría se anticiparon algunos riesgos que podría tener la hidroeléctrica relacionados con aspectos hidrológicos (alto nivel de lluvias y crecientes del río Cauca, que pueden generar reducción en la probabilidad de éxito de las actividades de cierre de los túneles de la primera desviación), inundación de la casa de máquinas y retrasos en la colocación de material impermeable en la presa.



El país necesitaba esa energía, pero como EPM, incluso antes de la emergencia y según la auditoria, no iba a cumplir con el plazo estimado, el Gobierno ya tenía listo un colchón para atender la demanda entre 2019 y 2021 según la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.



No obstante para las próximas vigencias, es decir 2022 y 2023 aún no hay certeza de cómo se reemplazará el faltante que deja Hidroituango. Por eso la Creg reconoce que si el proyecto no entra en operación en ese entonces y si a eso se le suma un Fenómeno del Niño, habría un déficit de energía de 25 % en el país, lo que equivale a aproximadamente 11 días sin el servicio.

Este martes el Consejo Gremial le hizo un llamado al Gobierno para que estudie posibilidades de generación y que no haya racionamiento. La Creg ya avanza en el estudio de alternativas como nuevas asignaciones de energía en firma a través de una subasta que permita la entrada de otros proyectos de generación, además considerará incluso proyectos de energías alternas que tenga listos la UPME y que puedan entrar a operar en máximo dos años.



Los incumplimientos de las empresas se cubren con garantías. En el caso de Hidroituango, la garantía está en 20 millones de dólares. Para que otras empresas se animen a presentar proyectos se entregarían incentivos económicos dependiendo de las ofertas que se hagan.



Sin embargo, no se descarta que haya un impacto en las tarifas a los usuarios de energía en el país debido al cargo por confiabilidad que cobrarán las empresas que reemplacen a EPM.



