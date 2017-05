Con filas desde la madrugada, H&M abre sus puertas en Colombia

Desde la madrugada del sábado 6 de mayo, cientos de personas esperaron a las afueras del Parque La Colina la apertura de la primera tienda de la cadena sueca H&M en Colombia.

Según lo han reportado usuarios en redes sociales, la fila podría haber tenido más de 3000 personas esperando su apertura a las 12 del medio día.

Inauguración de H&M Bogotá, 3000mil personas esperando apertura pic.twitter.com/X36yPkQjK8 — Johan (@johanpinerosjim) 6 de mayo de 2017

“H&M en Bogotá. ¡Qué locura! Primera tienda en Colombia. No hay forma de entrar, toca esperar unas semanas”, señaló en su cuenta de Twitter una usuaria identificada como @Cenpena.



Otras personas, incluso, desearon estar en la apertura y señalaron desde otras ciudades cosas como, “qué rico estar hoy en Bogotá de compradora compulsiva en la apertura de H&M”.

Ósea me vengo de Bogotá y allí es cuando abren H&M, y en parque de la colina que me quedaba a 5 min. — Yoheilein Valbuena (@YoiValbuena) 6 de mayo de 2017

No obstante, también hubo críticas por lo que muchos consideraron una muestra del “esnobismo colombiano”.



Al momento no se ha presentado ningún inconveniente en el ingreso y, según señalan las mismas personas que se encuentran en el lugar, no creen que existan problemas porque las primeras personas en ingresar recibirán bonos de regalo, lo cual ha ayudado en la organización.

Así se ven las filas para ingresar a la primera tienda de H&M que tendrá Colombia. Foto: Edna Julieta Sandoval Báez / Archivo Particular

La primera de varias tiendas en el país

En un artículo publicado por Portafolio en febrero de 2017 la marca señaló que esta será la primera tienda de muchas otras en Colombia. En este 2017, además de La Colina, también se abrirán tiendas en Fontanar, en Chía, y en La Felicidad, en el suroccidente de la ciudad de Bogotá.

La compañía sueca reporta más de 4.300 tiendas en 64 mercados y el comercio electrónico en 35 mercados. Foto: Edna Julieta Sandoval Báez

La tienda que hoy sábado 6 de mayo se abre en Bogotá es de aproximadamente 18.000 metros cuadrados, siendo una de las más grandes del mundo.



