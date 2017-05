Los médicos del país que van tras la EPS Cafesalud para revivirla

Este miércoles vence el plazo para que los consorcios presenten su oferta económica y propuesta administrativa para quedarse con Cafesalud.

Seis millones de usuarios esperan que consorcios acreditados realicen una oferta de compra por la EPS, que forma parte de los activos de Salucoop en Liquidación.



Expertos del sector consideran que por esta empresa, valorada en cerca de 800.000 millones de pesos, se esperan mínimo dos ofertas de los 8 grupos que estarían habilitados para pujar por la EPS y Esimed (su red de hospitales y clínicas).

De acuerdo con las reglas de juego de la licitación, los consorcios podrán mejorar su oferta si esta inicialmente no supera la base que tendrá el Gobierno, la cual aún no se conoce.



En este proceso estratégico se tiene certeza sobre la participación de Presta Salud, que se presume irá hasta el final de este.



La participación de la caja de compensación Compensar no se habría definido, a pesar de que solicitó el aval a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y no superaría el 20 por ciento de participación de mercado.



La caja no se referirá por ahora al tema, según se supo.



La noche de este lunes, EL TIEMPO conoció que los asesores de Colsánitas estuvieron reunidos el fin de semana para estudiar si entraban en la puja, pero no hubo decisión al respecto.



Esta EPS analizaba una alianza con otras compañías del sector.



Presta Salud es un consorcio liderado por MedPlus (empresa de medicina prepagada), que no solo logró traer a sus filas a 14 conocidas instituciones prestadoras de salud (IPS) del país, sino que se alió con la española Grupo de Salud Rivera.



El motivo que impulsó la idea de entrar a la puja es que prestan servicios a los usuarios de diferentes EPS, pero se afectan por la falta de pagos de estas.



Tras la propuesta de Presta Salud se encuentran, entre otros, Jorge Gómez Cusnier. Es médico ginecólogo y obstetra, presidente de Sociedad de Cirugía de Bogotá y del Hospital San José (que este año cumple 115 años). También se encuentra Jaime Barrero, fundador de MedPlus.

Propuesta de cobertura

La propuesta que presentaron dice que la clave está en un cambio a un modelo desgastado de salud, que concilie los intereses de los prestadores con el aseguramiento y de esta manera genere mayor calidad en la prestación de servicios y seguridad para los usuarios.



También garantizan una mayor cobertura de salud a los regímenes subsidiado y contributivo en el país.



En el consorcio participan además otros médicos, científicos, empresarios del sector médico y académicos.



De ganar la puja, MedPlus pondrá a disposición las instalaciones médicas del grupo, entre las que se encuentra la nueva clínica Santa Mónica, infraestructura de IV nivel de complejidad, la cual está en proceso de dotación y funcionará en Bogotá, en el sector de La Castellana.



Dichas instalaciones entrarán en operación en enero del próximo año. La inversión en este complejo es de unos 100.000 millones de pesos.



De Presta Salud también hacen parte dos de los nueve hospitales universitarios del país.



Se trata del Hospital Infantil Universitario de San José (antiguo Lorencita Villegas de Santos) y el hospital San José.



También están las clínica del Norte, Mediláser y el Centro Nacional de Oncología, entre otras.



Asimismo, forman parte de este proceso Jorge Luis Mayorca, presidente de la Asociación de Oncólogos.



La clínica Santa Mónica tendrá salas de cirugía de alta complejidad, 120 habitaciones, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cardiología, Unidad de Gastroenterología y Unidad Pediátrica.



El complejo médico generará 700 empleos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS