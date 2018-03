Grupo Argos pospuso para abril la asamblea anual ordinaria de socios

Tras una solicitud de la Superintendencia Financiera, el Grupo Argos informó su decisión de aplazar, para el 16 de abril, la asamblea anual ordinaria de accionistas, que estaba prevista para el 22 de marzo en Medellín.

La empresa dijo que esto no implica ningún cambio en la información previamente publicada respecto a los resultados financieros de la firma y disponibles desde el pasado 21 de febrero.



“De igual forma, se mantienen los montos y el plazo máximo para el pago de los dividendos propuestos por la junta directiva para el periodo 2018-2019”, señaló en un comunicado el Grupo Argos.



La empresa considera que publicó el anuncio de la convocatoria para la asamblea de accionistas con 30 días calendario de antelación, pero la Superfinanciera interpreta que el 20 febrero no cuenta como la jornada uno para el conteo. Además, que no tuvo en cuenta en su decisión que el plazo de convocatoria establecido en Código de Buen Gobierno y los estatutos, de 30 días comunes, excede los mínimos legales que limitan a 15 días hábiles el tiempo de convocatoria para las sociedades en el país.



“Con el poco tiempo que había entre la comunicación de la Superfinanciera y la fecha de la asamblea, decidimos que lo más importante era garantizar la protección de los intereses de los accionistas y por eso la aplazamos”, agregó Grupo Argos.



Entre los resultados del 2017 que presentó el Grupo Argos en días pasados están ingresos consolidados por 14,6 billones de pesos y un ebitda histórico de 3,9 billones de pesos, frente a 3,6 billones del 2016. Y considera que la diversificación fue clave para los buenos resultados que reportó en dicho ejercicio contable.



El Grupo Argos es una matriz de inversiones en infraestructura y entre su filiales están Cementos Argos, Celsia (energía) y Odinsa (concesiones viales y aeroportuarias).



ECONOMÍA