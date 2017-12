Las grandes firmas que debutan con franquicias

Las compañías del país prevén crecer a fondo por la vía de las franquicias.



Aunque unos 11.000 establecimientos y 506 marcas funcionan bajo esta figura en Colombia, se acelera la mezcla de crecimiento con recursos propios y la cesión de derechos de marca a terceros.



Esto debido a que reduce el impacto de flujo de caja y el endeudamiento.

Tres lustros antes en Colombia solo había 110 marcas bajo franquicia.

Los anuncios en el 2017 de concesión han corrido por cuenta de LafargeHolcim (cementos), McDonald’s, Hilton, City Express (hoteles mexicanos), Surtimax, Amor Perfecto (cadena de café), VO5, Bodytech, Serta (colchones), Hoteles Royal y La Chorizería.



Inclusive se originan en un momento de auge de negocios de barrio, pues se estima -según la firma Servinformación- que en los 19 principales municipios del país existen 288.000, de los cuales el 24 por ciento (69.000) son restaurantes, cafeterías, heladerías, pastelerías, panaderías y bares, que son tipos de locales susceptibles de ser franquiciados.



Según analistas, la franquicia también es una manera de hacer negocio con un camino que otros ya han recorrido, puesto que se trata de crear empresa, expandiendo canales de distribución de productos a través de una marca reconocida.



Según la Cámara Colombiana de Franquicias (Colfranquicias), de las marcas existentes en el país el 55 por ciento son nacionales y 45 por ciento extranjeras.



Además, el 50 se ubica en Bogotá; el 12, en Medellín; el 6 por ciento, en Cali; el 4 por ciento, en Barranquilla; el 3 por ciento, en Bucaramanga, y el 25 por ciento, en otras ciudades.



También se estima que generan unos 50.000 empleos, sin contar los de temporadas altas de junio y diciembre.



El director de operaciones de Agua Inmaculada, Eymard Argüello, y el de Arcos Dorados (McDonald’s), Héctor Orozco, coincidieron en que Colombia permite un sistema rápido para que la que población se pueda independizar económicamente.



De acuerdo con Orozco, el país tiene una opción de más restaurantes y vincular inversionistas a través de la vía de dueños operadores, que son personas con capital que quieran tener un negocio sustentable a largo plazo.



Agregó que en los últimos 5 años es uno de los negocios de más alto crecimiento, particularmente en el sector de productos y servicios, por lo cual han optado por la subfranquicia para acelerar la expansión.



Actualmente operan 85 locales bajo franquicia de McDonald’s Corporation a Arcos Dorados Holdings.



Entre tanto, el director general de Arcos Dorados Colombia, Francisco Staton, dijo que con las subfranquicias prevén impulsar el crecimiento del empleo juvenil y las iniciativas de empresarios en las regiones, con la ventaja competitiva para estos de ir de la mano de una marca global.

Ejercicio necesario

Por su lado, el presidente de Bodytech, Nicolás Loaiza, dijo que hoy abren 10 puntos anuales propios, pero consideran que no tienen la capacidad humana para abrir más al año. Por tal motivo, el crecimiento mediante el modelo de franquicia está relacionado con la capacidad de cubrir más mercado.



Según agregó el directivo, el foco de los gimnasios competidores que han incursionado en el mercado ha sido el costo, pero el plus de Bodytech es el servicio con entrenamiento de vanguardia, con un equipo humano potente para que le llegue al cliente y logre mejores resultados.



La meta el próximo año son 12 locales, pero no descartan abrir las puertas a franquicias en grandes ciudades para incursionar indirectamente en zonas específicas desatendidas.



Con 48 años de existencia, la marca VO5 (antes Alberto VO5) igualmente anunció que emprendía el camino del crecimiento por franquicias.



En detalle, la firma Incoco, dueña del sello de ropa, prevé que en unos 3 años pasaran de tener 44 a 88 almacenes.



Julio César González, director comercial de VO5, afirmó que analizaron varias fórmulas que pudieran encaminarles a la expansión y el crecimiento, como el comercio electrónico y las alianzas estratégicas. Sin embargo, hallaron que la franquicia es el modelo que el cambio generacional está pidiendo. “El modelo que el público nuevo que viene a nuestras tiendas nos está exigiendo, porque necesita más espacios”, explicó el directivo, al presentar hace unos meses la estrategia.



Por su lado, un informe de Expo Negocios Inmobiliarios 2016 (Exni), en México, señala que del total de hoteles, aproximadamente el 30 por ciento pertenece a algún tipo de cadena, pues los viajeros prefieren un sello reconocido. También es cada vez más común que hoteleros independientes se cobijen bajo la sombrilla de una gran marca (franquicia) para beneficiarse de las plataformas tecnológicas y comerciales.



Amor Perfecto, la cadena de café, prefiere hacerlo despacio porque no quieren desbordarse con las franquicias y que la calidad sufra. Los directivos plantearon que el punto más importante es velar por la experiencia que viva el cliente dentro de la tienda.

Los planes de Holcim y Surtimax

El comercio especializado representa el 15 por ciento de las 443 marcas que operan bajo franquicia en Colombia, pues se pueden ubicar cerca de los sitios de vivienda de los consumidores.



La apuesta de la empresa LafargeHolcim en franquicias es la marca de ferreterías Disensa, que incluye un portafolio de productos de construcción, desde una puntilla, hasta soluciones para construcción y remodelación.



“Evolucionamos la red de ferreterías y les apostamos a las franquicias como un modelo de negocio robusto al que se pueden vincular los comerciantes a nivel nacional, que son vitales en la cadena de valor de la construcción hacia el cliente final”, afirmó recientemente el presidente de Holcim (Colombia), Jaime Hill Tinoco, al lanzar esa franquicia en el país. La marca opera en otros países de Latinoamérica desde hace 40 años.



Por su parte, el gerente de la marca Éxito, Jorge Jaller, dijo que las adquisiciones de supermercados, contratos de marcas compartidas o franquicias deben encajar dentro del crecimiento inorgánico de las compañías.



Según el directivo, esta expansión es más acelerada que la orgánica (construyendo nuevos puntos de venta o por facturación) y menos costoso. Por ejemplo, empezando de cero se requieren, entre otros, egresos para la licencia de construcción y pagar el posicionamiento y el ‘good will’. A menos de 1 año del anuncio tienen candidatos clasificados para abrir 20 locales bajo franquicia del sello Surtimax.

