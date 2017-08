Google se alía con Walmart para competir con Amazon

La frontera entre el comercio electrónico y el físico es cada vez más fina.

La compra de Whole Foods por parte de Amazon ha obligado a Google a moverse rápidamente y de manera agresiva para no quedarse fuera de la competición.



El buscador acaba de cerrar una alianza con Walmart, el mayor vendedor al por menor de Estados Unidos, conocido por sus bajos precios y polémico por los bajos salarios de los empleados o la venta de munición para armas de fuego en sus supermercados.



Walmart es, en definitiva, el supermercado más popular de los Estados Unidos y de los estadounidenses que no viven en las costas, un ícono situado en las antípodas del sofisticado y ecológico Whole Foods.



Google y Walmart se han aliado para conseguir vender más rápido y a menor precio.

Google Express, la plataforma de compra con envío rápido de Google (no disponible en España), incluirá el catálogo de productos de Walmart, que se añadirá al de otras cadenas, como Costco o Target, ya incluidos en la plataforma.



Además, Google ha eliminado el precio de suscripción para envíos. Serán gratis siempre que se llegue al mínimo que marca el comercio, normalmente alrededor de 30 dólares.



Sridhar Ramaswamy, vicepresidente senior de publicidad y comercio, intenta ponerse en el lugar del consumidor. “Hacer la compra no siempre es tan fácil como debería. ¿Cuándo fue la última vez que necesitabas algo de la tienda y no te daba tiempo a ir a por ello? ¿O que fuiste a la tienda solo para descubrir que no tenían la marca que buscabas?”, escribe en el blog de Google.

Walmart es el supermercado más popular de los Estados Unidos, conocido por sus bajos precios y polémico por los bajos salarios de los empleados FACEBOOK

TWITTER

Pero el gigante informático de Mountain View va un poco más allá. No solamente incluye los productos de Walmart en Google Express, sino que también quiere que se compre con Google Assistant, su asistente virtual, sin tener la necesidad de usar la pantalla, hablando con el móvil o con Home, como se denomina a su altavoz inteligente.



“Por ejemplo, si pides Gatorade o pastillas para la lavadora, el asistente de Google te dirá el tamaño o el tipo que has comprado previamente en Walmart, haciendo más fácil que vuelvas a comprar el producto correcto”, recalca el directivo.



Este mismo aspecto es el que ha destacado Marc Lore, jefe de comercio electrónico de Walmart.



“A partir de finales de septiembre, trabajaremos con Google para que cientos de miles de productos puedan ser comprados con la voz a través de Google Assistant”, escribió el directivo en el blog de la compañía.



Añade Lore que integrarán en Google Express la funcionalidad ‘Easy Reorder’ (recompra fácil) de Walmart para que el usuario pueda construir fácilmente una cesta de productos de uso diario que compre habitualmente, que además permitirá hacer recomendaciones más afinadas al cliente basándose en las compras que haya hecho previamente, tanto físicas como electrónicas.



Para ello, los clientes solo tendrán que enlazar su cuenta de Walmart con Google Express.



Google subraya la importancia de este acuerdo al afirmar que “Con Walmart vamos a poder llevar cientos de miles de productos a precios muy bajos, desde detergente a juguetes de Lego”.



Las ventas comenzarán a ofrecerse a finales de septiembre, solo en Estados Unidos, pero sin restringirse a las grandes ciudades, como suele ser la norma en este tipo de servicios.



La entrega se hará en un rango de entre uno y tres días, la misma que ofrece Amazon con Prime, pero a cambio de 99 dólares de suscripción anual.



“Esto es solamente el principio. Vamos a ofrecer muchas experiencias más. Estad atentos”, insiste Ramaswamy.



Walmart, de la mano de Google, intenta de este modo reducir la distancia que le saca Amazon como mayor vendedor online, aunque la cadena de supermercados sigue liderando las ventas al por menor en general.



No obstante, con la compra de la cadena de productos ecológicos The Whole Foods Market, Amazon tiene ahora una gran red de tiendas físicas que la sitúan en un plano de competencia parecido al de Walmart.



Para Google, el acuerdo supone incrementar su presencia en el comercio online, dominado por Amazon.



ROSA JIMÉNEZ CANO

Ediciones EL PAÍS, SL 2017