‘No hay escasez de pilotos’: Efromovich, máximo accionista de Avianca

Avianca va a instituir el modelo de puente aéreo entre Bogotá, Medellín y Cali, con permanente disposición de vuelos, donde el pasajero llega y accede al avión sin necesidad de reserva. Germán Efromovich, presidente de la junta directiva de Avianca y mayor accionista, hace esa revelación, y anuncia además la adquisición de más aviones Boeing 787, el tipo de aeronave más moderno hoy en el mundo, y Airbus A350, su compañero. El año entrante, 200 aviones de la compañía estarán en vuelo. Asimismo, Efromovich confirma que está lista una alianza estratégica con United, una de las más grandes compañías aéreas con 355 destinos en el mundo.



El empresario se refiere a la manera como Avianca celebrará el año próximo el primer centenario de su fundación. La firma fue creada el 5 de diciembre de 1919, en la ciudad de Barranquilla, con el nombre de SCADTA, y su primer vuelo, entre Barranquilla y la población cercana de Puerto Colombia, lo hizo con un Junkers F-13. Este era un monoplano de ala baja y de construcción totalmente metálica.



Avianca está muy sólida y pasó de ser una compañía en quiebra a ser considerada, por tercer año consecutivo, como la mejor aerolínea de América Latina.



¿La situación económica de Avianca es buena?



Es saludable, sí señor.



Si es así, ¿por qué usted estaba buscando socios?



En ningún momento hemos estado buscando socios; sí buscábamos alianzas estratégicas. La primera que hicimos fue con Star Alliance, que es la mayor alianza de aerolíneas en el planeta. Ahora estamos en la fase final de un acuerdo estratégico con United Airlines. No es una venta ni compra de acciones. Es una alianza comercial donde se permite el intercambio de información, de rutas, de capacidad para mejorar la malla aérea y dar mejores alternativas a los viajeros.

El acuerdo no está firmado todavía, pero se va a firmar; esperamos que sea pronto.



¿La alianza se hará solo entre United y Avianca?



No, Copa Airlines también entra en el juego.



¿Eso qué significa?



Muchas más alternativas, mucha más flexibilidad, muchas más opciones para los viajeros. Será una alianza para intercambiar rutas y compartir sinergias.



Para un viajero, ¿qué significa esa alianza entre Avianca, United y Copa?



Que él se podrá montar en cualquiera de estas aerolíneas con un tiquete. Además, va a tener entrada a las salas VIP. Es como si United, Copa y Avianca fueran una misma aerolínea con una red de rutas unificada. Si una compañía tiene problemas con un vuelo, el pasajero puede utilizar un avión de la otra, sin costos adicionales, siempre y cuando así esté incluido en las condiciones de la tarifa adquirida.



Si llegara a ocurrir, por ejemplo, que Avianca tiene una gran demora o cancela un vuelo a Centro o Norteamérica…



Puede subir al avión de United o Copa con ese pasaje de Avianca, y a la inversa. El acuerdo solo vale para Estados Unidos. Es decir, si usted tiene un pasaje para Estados Unidos, se puede montar con Copa, vía Panamá-Estados Unidos.



¿Con United, solo opera de aquí para Estados Unidos?



Únicamente para conexiones entre Estados Unidos y América Latina.



Por otra parte, hace unos meses hubo una gran diferencia entre usted y el señor Roberto Kriete, uno de los accionistas de Avianca. ¿Ese asunto en qué terminó?



Terminó en que las partes decidieron retirar la demanda y contrademanda. Él era y es accionista minoritario que heredamos en la fusión con Taca; el señor Kriete presentó una demanda contra Avianca y contra mí, en cortes de Nueva York.



¿Por qué fue la demanda?



Él no estuvo de acuerdo cuando Sinergy, que es el grupo que yo represento y que tiene la mayoría de las acciones de la compañía, decidió no hacer el negocio con Delta Airlines; ellos querían comprar la empresa, y decidimos no venderla.



Pero ¿entre usted y él hay ahora buenas relaciones?



Hay una relación estrictamente profesional. El conflicto terminó.



¿Avianca ni está en venta ni va a estar en venta pronto?



No es la intención del grupo que yo represento vender Avianca en ningún momento. Yo no he terminado la misión que me impuse desde el 10 de diciembre del 2004, cuando adquirimos Avianca para hacer lo que estamos haciendo y lo que falta por hacer. El año entrante, Avianca cumple cien años, la aerolínea más antigua volando en el planeta tierra. El presidente ejecutivo, Hernán Rincón, y su equipo directivo lo están haciendo muy bien. El reto que tienen ahora es consolidar Avianca para los próximos cien años.

¿Qué van a hacer para celebrar?



Es que también se celebra el año entrante el bicentenario de la independencia de Colombia. Ya integramos un grupo para estudiar y planear todo lo que vamos a hacer; fuera de la parte social, la divulgación de la compañía actual, la historia de la aerolínea, se está preparando un programa institucional que deberá durar el año entero y culminar con un gigantesco evento nacional el día de su aniversario.



¿Qué día se celebra?



Avianca cumple 100 años exactamente el 5 de diciembre del 2019.



Cuando usted decidió adquirir Avianca, ¿cuántos aviones tenía?



34 aviones viejos.



¿Y hoy?



188 aviones nuevos.



Y cuando cumplan los cien años, ¿cuántos aspiran a tener?



200. El año que viene llegan 5 aviones nuevos, y este año llega un 787 nuevo para hacer la ruta hacia Múnich, para convertirnos en la primera aerolínea latina en aterrizar en ese aeropuerto. El avión más moderno que se puede comprar hoy en día en el mundo es el Boeing 787 o el Airbus A350, que son equivalentes.



De los 34 aviones viejos que usted recibió, ¿cuántos están en servicio?



Ninguno. El único viejo al servicio de la compañía soy yo.



Y, aparte de Múnich, ¿qué otros destinos nuevos tendrán?



Ya estamos volando a Londres diariamente, con mucho éxito.



Fuera de Europa, tendremos la nueva ruta Bogotá-Chicago y la cuarta frecuencia diaria a Miami, desde octubre. Hoy volamos tres desde Bogotá. Avianca Holdings tiene 14 vuelos diarios a Miami, mientras que Avianca Brasil realiza 15.



¿Cuál fue la causa real del problema que afectó a Avianca hace unos días?



Yo no soy la persona indicada para hablarle de la operación, porque existe una administración que tiene la situación bajo control. Pero, reconocemos que tuvimos un problema con la carga de información en el nuevo sistema de notificación a tripulantes. Este hecho impactó a los pasajeros, y por eso, nos disculpamos. La situación fue controlada rápido con la respuesta del presidente Hernán Rincón, que tomó decisiones ágiles para reubicar a los pasajeros el mismo día de sus vuelos.



Pero ¿entonces no es cierta la versión de que hay escasez de pilotos en Avianca?



¿Qué es lo que pasa? Claramente, después de toda esa catástrofe del cese ilegal tuvimos un periodo de ajustes. Avianca, después del cese ilegal de actividades que realizaron los pilotos sindicalizados, efectuó una serie de procesos disciplinarios con mucho cuidado, lo cual dejó como resultado 83 pilotos despedidos.



Hubo algunos pilotos que renunciaron para no pasar por proceso disciplinario y tal vez no tener mancha en su hoja de vida. En total se fueron 120. Eso es el 10 por ciento de todos los pilotos de Avianca. Pero nosotros ya teníamos un gran número de pilotos que estaban siendo entrenados. De hecho, en este momento estamos entrenando a 188 pilotos.



El 28 de octubre es el día exacto que toda la malla o red de Avianca vuelve a su normalidad, con una operación más ajustada y eficiente que la actual. Por ejemplo, pretendemos instituir el modelo de puente aéreo entre Bogotá, Medellín y Cali, donde el pasajero llega y se monta en el vuelo directo sin necesidad de reserva.



¿Cómo va la operación con El Dorado actual?



El Dorado se quedó pequeño porque el crecimiento del sector ha sido exponencial. Creemos que si se pudiera utilizar la base militar de Catam y mover esta base militar a otro aeropuerto, sería fantástico.

El Dorado está saturado, y mientras termina su ampliación hay que operar; entonces hay que tomar medidas ya, y una de ellas sería la autorización para usar Catam. Un nuevo aeropuerto tarda 5 o 6 años, y lo mismo se toma llegar a esta decisión. Hay que ampliar Catam, que existe ahora como solución en el corto plazo.



Pero ¿la nueva terminal de El Dorado no es un hecho?



Entregaron la semana pasada un diseño que es El Dorado 2, entre Madrid y Funza. Opain tiene un proyecto de cómo ampliar El Dorado. No se necesita hacer de inmediato el segundo aeropuerto, pero hay gente que lo defiende. Para Avianca es igual, desde que el aeropuerto tenga capacidad y equipos modernos para operar.



¿Cuál es su posición sobre la política de cielos abiertos?



La mayoría de la gente confunde cielos abiertos con libre competencia. Cualquier empresa o ciudadano colombiano o extranjero puede crear una aerolínea. Eso no tiene nada que ver con cielos abiertos. Cielos abiertos significa que venga una empresa extranjera que no invirtió un peso aquí, que no generó un solo empleo, con un avión grande, y permitirle que vuele a Miami, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? Eso desincentiva a las empresas que han aportado para hacer crecer el sector.



¿Qué países de América no cubre Avianca?



Volamos a México, pero no tenemos Avianca México. En Avianca Holdings tenemos Avianca S. A. (Colombia), Avianca Perú, Avianca Ecuador, Avianca El Salvador, Avianca Costa Rica, Avianca Guatemala, Avianca Nicaragua y Avianca Honduras. También tenemos Avianca Brasil y Avianca Argentina como empresas del Grupo Synergy.



¿Son fusiones?



No. Sacando a Argentina y Brasil que son de Synergy, pero que tienen acuerdos de marca y operacionales con AVH. El resto de aerolíneas son parte de Avianca Holdings, una compañía que está en bolsa, tanto en la BVC como en la NYSE. La idea es fusionar pronto Brasil y Argentina con AVH.



¿En el futuro habrá Avianca nacionales en todos los países de América?



Sí, pero ya tenemos casi en todos, de una manera u otra, a través de Synergy.



Todos los usuarios se quejan de los valores de un pasaje cuando no reserva…



Eso es ya economía de mercado, eso es mundial. Hay gente que dice que en Colombia no hay competencia, pero en el país hay 5 aerolíneas nacionales de medio o gran alcance; lo que regula el mercado es la oferta y la demanda, y esto se hace con algoritmos, en un computador. La recomendación es planificar y no comprar a última hora. Hay que comprar con anticipación.



¿Qué le pediría usted al nuevo gobierno?



Seguridad jurídica, que no cambien las reglas de juego, etc. Y que se cumpla lo que dijo el presidente Duque en su posesión: “Sin inversión no hay empleo, sin empleo sigue la miseria, y en la miseria no hay crecimiento”.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO