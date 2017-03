Zara dio ganancias de 3 mil millones de euros a Amancio Ortega

El gigante español de la industria textil Inditex, dueño de la marca Zara, se benefició en 2016 de su expansión internacional para superar la barrera de los 3.000 millones de euros de beneficio neto, un crecimiento menos espectacular que en 2015.

El año pasado estuvo marcado por "mucho dinamismo, de mucha actividad", aseveró el miércoles su presidente, Pablo Isla, durante una rueda de prensa en Galicia, cuna del grupo en el noroeste de España. (Lea también: Ikea, Inditex y Lego, multinacionales fieles a sus pueblos).



Con un beneficio de 3.160 millones de euros, Inditex superó ampliamente a su gran rival de la moda a precio asequible, la cadena sueca H&M, que consiguió 2.000 millones de euros en 2016, lastrada por un dólar fuerte y menos ventas por una primavera fría en Europa.



Inditex no sufrió ese problema, aseguró Isla, porque su presencia en 93 mercados le brinda mayor flexibilidad. Por su parte H&M tiene negocios en 64 países. Con la inauguración de 279 tiendas, Inditex alcanzó un total de 7.300 establecimientos con sus ocho marcas, entre ellas Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka y Oysho.



El grupo entró en cinco nuevos mercados (Nueva Zelanda, Vietnam, Paraguay, Aruba y Nicaragua) y extendió sus ventas en internet a doce países más. (Fotos: Ocho millonarios que tienen más dinero que la mitad de la población mundial).



En 2017 Inditex prevé un ritmo similar de aperturas, fiel a su estrategia de apostar por tiendas cada vez más grandes en lugares muy visibles del centro de las ciudades. El aumento del beneficio neto fue no obstante inferior que en 2015, cuando Inditex registró un alza espectacular del 15 por ciento gracias principalmente a la recuperación económica en España.



La facturación progresó un 12 por ciento a 23.300 millones de euros, un ritmo un poco inferior al de 2015. Si se toma este criterio, Inditex se coloca por detrás de H&M, cuyas ventas sobrepasaron los 24.000 millones de euros. (Además: El primer trabajo de diez personajes exitosos en el mundo).



Tras caer por la mañana, las acciones se estancaban en 31,38 euros (+0,05%) en la bolsa de Madrid hacia las 15h40 GMT, en un mercado en alza de 0,92 por ciento.



Para explicar la falta de entusiasmo de los inversores, los analistas de Bankinter explicaron que los resultados no cumplen las expectativas.

Impuestos y empleos

Las ventas progresaron "en todas las zonas geográficas", afirmó Inditex. Pero es imposible saber en qué región el crecimiento fue más pronunciad porque el grupo no divulga esos detalles.



"China va seguir siendo un país de fuerte crecimiento", precisó Pablo Isla e indicó que prevé sumar nuevas tiendas a las 620 que ya tiene en el país. Europa representa un 60 por ciento de sus ventas (17 por ciento en España), mientras que las ventas en Asia aumentaron un 24 por ciento y en América un 15 por ciento.



Inditex tampoco provee cifras diferenciadas de ventas en tiendas y en internet, estas últimas lanzadas en 2010 para la marca Zara y actualmente disponibles en 43 países.



Las ventas en internet tienen una rentabilidad "inferior" al resto de la actividad del grupo, reconoció Isla.



Zara Home es la marca cuyas ventas aumentaron más (+16%), seguida de Zara, Oysho y Pull&Bear.



Inditex afirma que en 2016 creó cerca de 9.600 puestos de trabajo, una cuarta parte en España, para una plantilla total de 162.500 asalariados en todo el mundo.



Acusado en diciembre por los eurodiputados verdes de haber evitado pagar más de 500 millones de euros en impuestos por "optimización fiscal", la firma asegura haber tributado el año pasado a nivel mundial 5.600 millones de euros, 1.600 millones en España.



El grupo, propiedad del segundo hombre más rico del mundo por detrás de Bill Gates, el muy discreto Amancio Ortega, ha tenido éxito con el modelo "fast-fashion", que consiste en tener plazos de entrega cortos para tener en 15 días en las estanterías las últimas tendencias de la moda.



Criticado por ser uno de los inventores de la moda "desechable", Inditex se ha fijado como objetivo integrar tejidos reciclados en una proporción de 5 a 10% de las piezas de Zara en 2017.



AFP