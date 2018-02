Huelga de pilotos quitó US$ 113 millones a las ganancias de Avianca

Las contingencias que adelantó para enfrentar la huelga de pilotos permitieron que el año pasado Avianca Holdings registrara utilidades netas por 82 millones de dólares (unos 240.000 millones de pesos), con un crecimiento de 85,5 por ciento frente al 2016, cuando tuvo US$ 44,2 millones.

Sin embargo, a no ser por ese evento, hubiera ganado 195 millones de dólares, según estaba previsto en las proyecciones. “El 2017 pudo haber sido el mejor año de la historia de la compañía, pero debido a las turbulencias que se encontraron en el cuarto trimestre, los resultados se quedaron cortos frente a los esperados”, dijo el presidente de la compañía, Hernán Rincón, en el reporte financiero revelado este martes.



El efecto de la huelga sobre las utilidades se sintió en el cuarto trimestre del 2017, cuando bajaron de 26,4 millones de dólares a 14,7 millones de dólares.



Dicho cese involucró a 700 pilotos afiliados a la Acdac y se inició el 20 de septiembre y finalizó el 14 de noviembre.



Además, el cese de pilotos y un aumento de 21,5 por ciento en los precios del combustible, a causa de los mayores precios del petróleo, tampoco fueron impedimento para que los ingresos operacionales de Avianca Holdings crecieran 7,2 por ciento en el 2017, al pasar de 4.140 millones de dólares a 4.440 millones de dólares, y no a 4.620 millones de dólares, como estaba previsto.



Incluso la facturación de la empresa en el cuarto trimestre, que fue cuando se sintieron 44 días de la huelga de pilotos, creció 1 por ciento, a 1.120 millones de dólares, según reveló la compañía. No obstante aumentaron en gran parte debido a un incremento de las tarifas del 6,2 por ciento.



Por su parte, el número de pasajeros transportados por Avianca Holdings disminuyó solo 0,1 por ciento el año pasado, a 29,4 millones, a pesar de que en el cuarto trimestre hubo una caída de 13,7 por ciento, a 6,6 millones.



La compañía estima que sin las circunstancias del paro, en el 2017 el número de pasajeros transportados se habría incrementado 5,9 por ciento. Es decir hubiera movilizado 31,2 millones y no 29,4 millones (tuvo 1,7 millones menos).



Además, la empresa logró un factor de ocupación récord (83,1 por ciento), que fue superior en 205 puntos básicos al del 2016.



La firma reconoce igualmente que el desempeño del negocio de pasajeros en los primeros 9 meses del año y los resultados de otras unidades de negocio, como correo y carga, respaldaron el saldo en negro del 2017 y evitaron una mayor caída. “Desde una perspectiva operacional desplegamos aeronaves de mayor capacidad en nuestras rutas nacionales, aviones de fuselaje ancho alquilados en dos rutas internacionales y optimizamos el despliegue de personal en toda nuestra red”, agregó la informe. Sin embargo, los márgenes de la aerolínea se contrajeron como consecuencia del incremento en el precio de la gasolina, los costos adicionales relacionados con las aeronaves arrendadas y los gastos por entrenamiento de pilotos nuevos.



“Aunque los resultados financieros positivos que la compañía había logrado antes de la huelga son dignos de mención, este evento la terminó alejando de su objetivo de alcanzar un margen operativo de 7 a 9 por ciento y cerró el 2017 en 6,6 por ciento, aunque 37 puntos básicos más que en 2016”, dijo el departamento de Estudios Económicos del Grupo Bancolombia. No obstante, esta unidad de estudios consideró que a pesar de los resultados operativos difíciles del cuarto trimestre, prevé un mejor comportamiento de las cifras de Avianca Holdings en el 2018, a medida que se normalice la actividad y esté en línea con los resultados positivos logrados antes de la huelga.

15 nuevos despidos a pilotos hizo este martes la compañía

En el balance de la segunda jornada de aplicación de procesos disciplinarios en Avianca, este martes se consumaron 15 nuevos despidos, que entran a agrandar la lista iniciada el lunes, jornada en la que salieron 20 aviadores, incluyendo al presidente del sindicato Acdac, Jaime Hernández.



Hasta el momento, luego de la segunda jornada en la que se escucharon los descargos de 19 de los involucrados, los sancionados con suspensión suman 6 (3 el primer día y 3 en el segundo). Además, según expresó Acdac, dos pilotos habrían tomado la decisión de renunciar antes de someterse al proceso disciplinario (Avianca reporta solo 1). Este gremio sindical destacó que la dinámica de las jornadas ha estado marcada por la misma característica: “no hay derecho a la defensa ni al debido proceso”.



Por el contrario, la aerolínea aduce que “Avianca ha respetado las solicitudes de los aviadores que han requerido ingresar a sus audiencias bajo acompañamiento, incluso de abogados”. Agregó que “la compañía adelanta los procesos disciplinarios sobre las bases de las decisiones judiciales que están en firme, como la ratificación que hizo la Corte Suprema de Justicia frente a la declaratoria de ilegalidad de la huelga”.



Hasta ahora va el 18 por ciento de las audiencias previstas (42 de 232), las cuales, concluirán el 6 de marzo próximo.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS