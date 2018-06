Las nuevas movidas de Brinks, Sura, Derco, Zurich Seguros y Nissan

En mayo, se realizaron en Colombia 17 transacciones grandes, con acciones y activos de compañías, por 1,3 billones de pesos.



La medición de EL TIEMPO indica que las movidas se concretaron, entre otros sectores, en servicios, minería, servicios de recolección de residuos sólidos, entretenimiento y salud.

En los 5 primeros meses llegaron a buen puerto y se acordaron movidas empresariales en Colombia por un monto de 7,8 billones de pesos.



Además, se gestionaron 56 integraciones empresariales, con un aumento de 24,4 por ciento, frente a igual periodo del año pasado, cuando se tramitaron 45.



De continuar la tendencia a finales del 2018 las fusiones y adquisiciones de empresas de Colombia sumarán 4.200 millones de dólares (12,1 billones de pesos), según proyecta la consultora Baker McKenzie.



Por su parte, el presidente de la banca inversión, Mauricio Saldarriaga Navarro, dijo que si bien este año se han concretado un buen número de transacciones, algunas se habían acordado el año pasado, sin la incertidumbre electoral de por medio.



Según el directivo, lo anterior pone muchas decisiones de inversión en pausa, no se concretan o el cierre final es más difícil.



A la carga



La empresa de origen chileno Derco Colombia adquirirá los inventarios y la unidad de arriendo de montacargas eléctricos de Material Handling Engineering Ltda., firma que es el distribuidor exclusivo para el país de la marca alemana Still. Por su lado, Derco, importa y distribuye vehículos de las marcas Suzuki, Citroen y Great Wall, entre otros.



Se crece Nissan



Otra movida en el negocio de distribución de automotores, repuestos y servicio técnico es la compra, por parte de Autovardi S.A.S, de los terrenos, instalaciones y maquinaria, entre otros activos, de la firma C.M Motor’s, de Santa Marta. Autovardi es una subordinada de Distribuidora Nissan Colombia (DNC), que prevé ampliar su participación en el negocio de servicios de provisión de repuestos y asistencia técnica en la capital del departamento del Magdalena. El año pasado Autovardi facturó unos 18.000 millones de pesos y DNC, la sociedad matriz, 1,3 billones de pesos.





Más mercado



En febrero, la multinacional Zurich Insurance (Suiza) anunció una expansión en Latinoamérica, tras adquirir las operaciones de la australiana QBE Seguros en Colombia, Brasil y México, por 409 millones de dólares. En particular, según se conoció, Zurich Seguros Colombia (ZSC) eleva su participación de mercado en el segmento de primas de seguros de responsabilidad civil del 1,04 al 8,35 por ciento y en el de incendio del 1,27 por ciento al 4,29 por ciento. Las mediciones de mercado también indican que tras la adquisición de QBE Seguros (Colombia) ZSC sube además su participación en el nicho de pólizas de seguros de terremoto de 1,3 a 2,78 por ciento. Adicionalmente, sube de 0,9 a 1,84 por ciento su participación en el mercado de pólizas de transporte y en el todo riesgo para contratistas de 0,78 por ciento al 5,82 por ciento. En cuanto a al nicho de pólizas que cubren los riesgos por montaje y rotura de maquinaria, la aseguradora europea eleva su representación de mercado en Colombia de 0,97 a 2,75 por ciento y en el de accidentes de personas capta 1,1 por ciento, pues hoy no ofrece esa línea del negocio asegurador.

Autovardi compró algunos activos de la firma C.M Motor's en Santa Marta

Dueño para Vetra



La petrolera canadiense New Stratus Energy (NSE) anunció por su lado la firma de una carta de intención vinculante (LOI, por las siglas en inglés ) para adquirir a Vetra Energía, por 88,5 millones de dólares. La firma posee,

entre otros, más del 50 por ciento de participación en los

contratos de los campos de producción Santo Domingo , en los Llanos y Cohembi, Piñuña- Quillacinga y Quinde, en Putumayo.



Reacomodo de Canacol



Por su lado, las también canadienses Arrow Exploration y Canacol Energy celebraron un contrato de compraventa de acciones, a través del cual la primera adquirirá la firma Carrao Energy, que es una subsidiaria de la segunda domiciliada en Panamá. Como contraprestación, Canacol recibirá 20 millones de dólares en efectivo y otro tanto representado en acciones ordinarias de Arrow Exploration. Por su lado, esta compañía además recibirá el 50 por ciento de participación de un bloque sin desarrollar en los Llanos, que es de Samaria Exploration & Production S.A. Como contraprestación se cederá al vendedor 10 millones de dólares en acciones de Arrow Exploration.



Al desposte



En el sector agroindustrial, la compañía Planta Ecológica de Beneficio Animal Río Frío (Frigorífico Río Frío) ultima la compra de los activos de la unidad de desposte de la Ganadería Manzanares, en Floridablanca (Santander). Tras la operación, la adquirente competirá en similitud de condiciones con otras empresas que ofrecen adicional al sacrificio de ganado el de desposte. A través de este procedimiento en la industria se retira la carne de los huesos de animales bovinos para venderla al consumidor final. Se estima que en Colombia el ciento por ciento de la carne adquirida por los consumidores es despostada. Dicho servicio lo prestan directamente las plantas de sacrificio de ganado como un adicional o a través firmas con instalaciones especializadas para tal fin.



Negocio a bordo



Otra de las movidas que aterriza en el país es la compra del 80 por ciento de las acciones de la compañía de servicios de comida colombiana Servihoteles S.A.S., por parte del grupo francés Newrest. Los galos entraron al país hace pocos meses prestando los servicios a Air Europa y el fabricante de empaques Geopak, a los que suministra 1.562 comidas diarias. Sin embargo, están cerca de convertirse también en proveedores de la holandesa KLM y de Ethiopian Airlines. Por su lado, Servihoteles es una de las compañías colombianas más tradicionales del sector de ‘catering’ y era controlada por la familia Laverde Bohórquez. Factura unos 55.000 millones de pesos anuales.



Tres pretendientes



La caja de compensación familiar Compensar fue calificada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para participar en la venta de Cruz Blanca EPS y el laboratorio Bioimagen Ltda., que está en poder de la liquidada Saludcoop. Por su lado, Prolab –firma que hace parte del Grupo Synlab, que a su vez está conformado por las firmas Instituto de Referencia Andina (Iralab), Labco Nous y Ángel Laboratorio- igualmente recibió el aval de la entidad para participar en dicha subasta. En días pasados se sumó Megalab Colombia S.A.S., que directamente o a través de una compañía extranjera afiliada a Eurofins Scientific S.E. (su dueño y firma de Luxemburgo enfocada en pruebas y equipos para laboratorios médicos) también quiere comprar a Bioimagen.



Tras el 100 %



La multinacional estadounidense de custodia y transporte de valores Brinks financiará la adquisición de la firma brasileña Rodoban y el 42 por ciento de la participación de los socios minoritarios de Brinks de Colombia (BDC) con 200 millones de dólares provenientes del flujo de efectivo libre que prevé generar en el 2018. Hoy, la trasnacional controla el 58 por ciento de Brinks de Colombia, a través de Brinks International C.V. (Holanda). Entre tanto, los socios minoritarios de Brinks de Colombia son Servicios Generales Suramericana (firma del Grupo Sura), con 18,6 por ciento, Capitalizadora Bolívar, con 11,3 por ciento, Compañías de Seguros Bolívar, con 9,4 por ciento y otros accionistas minoritarios, con 2,7 por ciento. La transportadora de valores registró en el 2017 una facturación por 247.705 millones de pesos, así como un patrimonio de 91.635 millones de pesos. Las otras participaciones accionarias en empresas nacionales en empresas que tiene Brinks de Colombia en el país son el 70 por ciento de Domesa de Colombia, el 58 por ciento de Procesos & Canje, el 75 por ciento de E-Pago Colombia y el 14,5 por ciento de Sistema Integrado Múltiple de Pago Electrónico (Simple S.A.).





En concreto



Además de anunciar el cierre de la compañía Titán Prefabricados, en Panamá, la colombiana Manufacturas de Cemento (Mancemento) reacomoda otras operaciones en el país y el exterior. Se trata de Titán Perú S.A.C., Titán Prefabricados S.A., Titandol S.A. y Titandol S.A.S., que tienen dificultades financieras. “No se vislumbra una recuperación en el corto plazo, por lo que la decisión es iniciar los procesos de liquidación, cierre o venta de dichas sociedades y reconocer el deterioro de los préstamos otorgados, así como las cuentas que adeudan por concepto de facturación de bienes y servicios, que ascienden a 13.040 millones de pesos”, dijo Mancemento. También anunció que el representante legal suplente de la sociedad solicitará ante la Superintendencia de Sociedades la admisión de la sociedad a un proceso de reorganización financiera.



ROLANDO LOZANO GARZÓN- ECONOMÍA Y NEGOCIOS