Seis nuevas movidas que han realizado firmas de EE. UU. en Colombia

Estados Unidos se mantiene como uno de los principales inversionistas extranjeros en Colombia.



Las cifras reveladas por el Banco de la República, en la balanza de pagos, indican en los seis primeros meses trajo 924 millones de dólares, monto similar al de igual periodo del 2016.

Por tanto, al finalizar el 2017 puede superar los 1.493 millones de dólares del año pasado.



Como se recuerda, desde que entró en vigencia el TLC con EE. UU., en mayo del 2012, la inversión de esa nación suma 12.700 millones de dólares y se han generado 22 mil puestos de trabajo.



Las adquisiciones y los ‘joint venture’ han sido algunos de los mecanismos de llegada de recursos estadounidenses.

Con un aporte de 2,5 millones de dólares, la compañía japonesa Isuzu y National Truck Service (NTS), firma subordinada de la estadounidense Helm Holdings International (HHI), crearon la sociedad Isuzu Remanufactura de Colombia.



Por su lado, NTS se enfoca en la importación y distribución de maquinaria pesada, equipos y repuestos para construcción y agroindustria.

Alianza en envases

Por su parte, TricorBraun, uno de los productores de envases de plásticos más grandes de EE. UU. y Norteamérica, y Amfora Packaging (Colombia) crearon, en Bogotá, la firma TricorBraun South America, en la que cada una tiene el 50 por ciento de participación accionaria.



El presidente de la firma estadounidense, Keith Strope, dijo que este 'joint venture' es la forma más rápida de crecer en Suramérica, pues además de Colombia operará en Perú, Ecuador, Chile y Venezuela.



“TricorBraun ha estado desarrollando negocios en México y Suramérica durante los últimos 8 años, y habíamos podido continuar desarrollando esos mercados por nuestra cuenta, pero significaba mucho más tiempo”, dijo el gerente general de TricorBraun Latinoamérica, Carlos Acedo.



Además, los activos principales de Nopco Colombiana, productora de aditivos químicos para diversas industrias, fueron adquiridos por la también estadounidense Solenis.



Mientras que Amcor (Australia), a través de Amcor Rigid Plastics (EE. UU.), compró a Plásticos Team (PT), subordinada de Team Foods Colombia. La firma adquirida tiene una planta en Guachené (Cauca), que factura 40.000 millones de pesos al año. Amcor también es dueña en Colombia de la firma Empaques Flexa.



La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también está avalando una concentración empresarial que consiste en la venta de 1.207 torres de telefonía metálicas de TigoUne, a la subsidiaria local de American Tower, un operador de infraestructura de comunicaciones inalámbricas y radiodifusión, igualmente con sede en EE. UU.



El acuerdo contempla una transacción de 147 millones de dólares, dinero que se pagará en efectivo.

Primer aguacate

El Grupo Cartama, que cultiva y comercializa el fruto desde hace 15 años, firmó un acuerdo de mercadeo y comercialización con el mayor importador de aguacate Hass de EE. UU., Mission Produce.



Además, suscribieron un 'joint venture' para la apertura de cultivos y la comercialización de la fruta colombiana en los mercados mundiales.

Hay más negocios

La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, dijo que los empresarios estadounidenses analizan oportunidades de negocios en sectores no minero energéticos como telecomunicaciones, servicios, transporte, turismo, tecnología, construcción, agroindustria y servicios.



Por ello, la entidad prepara acciones para fortalecer las relaciones comerciales bilaterales y los servicios para las empresas afiliadas.



Por ejemplo, se refirió al reciente el Encuentro de Negocios AmCham Colombia en donde se realizaron 900 citas de negocios entre 167 empresas americanas y colombianas.



El gerente comercial de Kaplan International, Andrés Ardila, manifestó que la gran variedad de sectores económicos no solo les permitió a los participantes potenciar sus oportunidades comerciales sino acceder a nuevos mercados.



“Un ´plus´ de este evento es que contó con empresas de todos los sectores y los perfiles de los asistentes fueron de alto nivel, lo cual permite sentarse directamente con el decision maker de la compañía y cerrar ahí mismo el negocio”.



Por su lado, el gerente comercial de Helm Bank U.S.A., Bryan Miranda, afirmó que tienen varias opciones de negocios que han concretado y ayudarán a cerrar bien el año y abrir nuevas posibilidades comerciales en el 2018.



De acuerdo con el análisis de AmCham, la balanza comercial entre Colombia y EE. UU., en el sector no minero energético, se ha venido reduciendo desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre los dos países, al pasar de un déficit para el primero de 6.401 millones de dólares en el 2012 a 4.590 millones de dólares en el 2016. Entre enero y julio del 2017 llegó a 3.036 millones de dólares.

Durante ese período las exportaciones no mineras de Colombia ha aumentado ligeramente, al pasar de 3.415 millones de dólares en el 2012 a 3.836 millones de dólares en 2016. En los primeros 7 meses del año ascendieron a 2.417 millones de dólares.

“Es importante que las empresas que quieren entrar al mercado de Estados Unidos, por un lado, produzcan con valor agregado y por el otro aprovechen el potencial que ofrece, por ejemplo, la agroindustria para ser proveedores. Ya logramos el acceso fitosanitario al aguacate Hass, producto del cual Estados Unidos importó cerca de 2 mil millones de dólares el año pasado”, explicó Lacouture.

En materia de inversión, la directora de AmCham Colombia indicó que seguirán trabajando con la Embajada de EE. UU. y la cámara de comercio de este país en dar a conocer las posibilidades que ofrece nuestra nación para las empresas, en particular con las oportunidades por el posconflicto y los beneficios tributarios que gozarán las compañías que se instalen en las zonas más afectadas por la guerra, que se conocen como Zomac.

ROLANDO LOZANO GARZÓN

ECONOMÍA Y NEGOCIOS