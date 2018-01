Cambios de socios en Newlink y Alpina, y otras movidas del año viejo

Tras los primeros días del 2018, se conocen movimientos accionarios y alianzas empresariales que se concretaron en los últimos días del año pasado.



La transacción más grande la hizo Cementos Argos, que vendió 13 plantas de fabricación de bloques y un almacén de venta de materiales de construcción en EE. UU., por 50 millones de dólares (145.000 millones de pesos).

Aunque no se conocen datos de diciembre, las estadísticas de las Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) indican que esta entidad avaló cerca de 150 integraciones empresariales, 25 por ciento más que en el 2016, cuando autorizó 120.



Sin embargo, el monto solo se acercó a 3.800 millones de dólares, con una caída de dos dígitos frente al 2016, debido a que solo la venta de Isagén representó el año antepasado el desembolso de unos 3.500 millones de dólares.





A manos italianas



El 51 por ciento de Newlink Comunicaciones Estratégicas, compañía encargada de las relaciones corporativas en Colombia de Coca-Cola, Fundación Ford, Adidas Colmena, entre otras organizaciones, fue vendido al grupo italiano SEC, por 7.600 millones de pesos.



Los accionistas minoritarios de Newlink podrán mantener la gestión de la agencia y, si así lo desean, pueden vender el 49 por ciento restante después de 5 años, y recibir una parte en efectivo y otra en acciones de la sociedad italiana SEC SpA.



Además, María Claudia de Francisco Zambrano y Rafael Mora retendrán el papel de socios directores de Newlink.



En el 2016, la compañía colombiana cerró sus estados financieros con una facturación de 9.800 millones de pesos.





‘Holding’ española en Alpina



En el sector de alimentos, se informó que las acciones que tenía Galloway Company (Panamá) en la empresa Alpina fueron asignadas a la firma española Belalp Partners International S. L., que es la titular del 29,8 por ciento del capital suscrito de la firma colombiana.



Con anterioridad al traspaso, los títulos pertenecieron a las sociedades Kass Investment y Snowhill Enterprises, que eran dueñas, respectivamente, del 17 por ciento y el 12,8 por ciento de la emblemática empresa de alimentos criolla.



Belalp Partners International es una sociedad propiedad de Robin Cristoph Bolli, según indica el Registro Mercantil en España.





Dueño para OneLink



El sector de tecnología también finalizó el año con reacomodos: el proveedor centroamericano de servicios para negocios bajo tercerización OneLink fue adquirido por el fondo de capital privado de EE. UU. One Equity Partners.



Con 12 centros de operación en El Salvador, Nicaragua, Colombia y Guatemala, OneLink presta servicios a empresas de consumo, telecomunicaciones, tecnología y turismo, entre otras.



El fondo de capital privado que compró nació en el 2015 tras una escisión de JP Morgan Chase y tiene activos por 4.000 millones de dólares.



También es accionista del grupo colombiano Phoenix, que se enfoca en la fabricación de envases plásticos rígidos para, entre otros, las industrias de alimentos y bebidas.



Nace Axity



En el sector de tecnología también, el fondo de capital privado Southern Cross Group (SCG) constituyó a Axity, firma que surgió de la fusión de las empresas Intellego, domiciliada en México; Getronics, también en México y Colombia; Extensión, de Chile, y Spirit, en México.



La novel compañía ubicó su casa matriz en el país azteca y, además de este, operará en Chile, Argentina, Colombia, Perú y EE. UU.



Sus ingresos anuales son cercanos a 200 millones de dólares.



Una de las metas de Axity es recuperar en Colombia la fortaleza histórica que han tenido las firmas que integró en servicios de tecnologías de la información.



Cuenta además con 4.000 empleados enfocados en servicios y soluciones para empresas como gestión de información y desarrollo de ‘software’.



Nueva casa de cambio



Tras publicar su último aviso de intención, la Superintendencia Financiera tiene la última palabra para avalar la licencia del agente Globo Cambio Foreign Exchange Colombia, que tendrá un capital mínimo de 10.809 millones de pesos.



Sus accionistas son la española Eurodivisas y ALM Estrategias Compartidas, así como 4 miembros de la familia Alanís Marcos, dueños de la sociedad matriz.



Es la tercera firma a nivel mundial en el sector y la primera en España. Tiene presencia en 21 países.



Cambio en Emgesa



Durante una reciente asamblea extraordinaria, los accionistas de la distribuidora Emgesa aprobaron la modificación del objeto social de esta empresa con el fin de incluir en su portafolio de actividades la importación de combustibles líquidos derivados del petróleo y del gas natural, destinados a la generación

de energía.



La motivación para tomar esta decisión está relacionada con el plan para comercializarlos y, de esta manera, participar en el mercado de derivados financieros de ‘commodities’ energéticos.





Crece Inmoval



Entre tanto, el Fondo de Inversión Inmobiliario Inmoval, administrado por Credicorp Capital, adquirió locales comerciales y oficinas por 97.000 millones de pesos, de propiedad de Davivienda en distintas ciudades del país.



La entidad bancaria seguirá usándolos, pero bajo contratos de alquiler.



Vale recordar que el fondo suma 1,15 billones de pesos en activos administrados.



El negocio de AutoSnack



Tras vender en el 2013 a AutoSnack y su filial AutoSnack de Occidente – por 18.500 millones de pesos y a Biomax Biocombustibles-, dos de los socios fundadores acaban de recomprar la primera, que se enfoca en la venta de alimentos con máquinas dispensadoras.



La readquirieron por 10.700 millones de pesos, a través de la firma Anmaro, de la que además de los socios fundadores de AutoSnack es accionista un exdirectivo de la antigua empresa de candados Flexon.



Aunque no se mencionó si se incluyó en la operación a AutoSnack de Occidente, para Anmaro – sociedad a través de la cual fue readquirida AutoSnack –

fue un buen negocio por donde se le mire, pues pagó 7.800 millones de pesos menos de los que se recibieron sus socios en el 2013 por dicha compañía.



Por su lado, Biomax – que es controlada por el grupo centroamericano Petroholdings – disolvió voluntariamente a Vecino S.A.S., una de sus compañías filiales. Era la propietaria del 100 por ciento de las acciones de dicha firma.



Venden unidad de Argos



En el sector industrial, Cementos Argos informó que vendió 13 plantas de fabricación de bloques y un almacén de venta de materiales de construcción en EE. UU., por 50 millones de dólares.





La enajenación de los activos se hizo en desarrollo de la estrategia de creación de valor y focalización de inversiones en cemento, concreto y agregados.



La transacción se llevó a cabo por medio de su sucursal Argos USA LLC.



El comprador de las plantas fue Best Block LLC, filial de Quikcrete.



Los activos vendidos por Argos habían sido comprados por la compañía colombiana tres años atrás.



Las plantas están localizadas en los estados de Florida y Georgia, sur de EE. U.U.



Junto con el almacén de materiales, hacían parte del paquete de activos de cemento y concreto que fueron adquiridos a Vulcan Materials en el 2014.





ROLANDO LOZANO GARZÓN



ECONOMÍA Y NEGOCIOS