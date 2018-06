Roa y Diana, unidas por el arroz; FloraMed y CannaMed, por la cannabis

En mayo, se realizaron en Colombia 17 transacciones grandes, con acciones y activos de compañías, por 1,3 billones de pesos.



La medición de EL TIEMPO indica que las movidas se concretaron, entre otros sectores, en servicios, minería, servicios de recolección de residuos sólidos, entretenimiento y salud.

En los 5 primeros meses llegaron a buen puerto y se acordaron movidas empresariales en Colombia por un monto de 7,8 billones de pesos.



Además, se gestionaron 56 integraciones empresariales, con un aumento de 24,4 por ciento, frente a igual periodo del año pasado, cuando se tramitaron 45.



Por su parte, el presidente de la banca inversión, Mauricio Saldarriaga Navarro, dijo que si bien este año se han concretado un buen número de transacciones, algunas se habían acordado el año pasado, sin la incertidumbre electoral de por medio.



Alianza arrocera



Inversiones Roa -holding que tiene participaciones en compañías dedicadas la producción y distribución de arroz al consumidor final, como la Organización Roa Florhuila- se aliará con Diana Corporación para crear una sociedad conjunta. Se trata de un ‘joint venture’ 50-50 entre los dos competidores, que operará una planta para trillar arroz ‘paddy’ seco importado de EE. UU. Una vez procesado el grano lo venderán a las filiales de los socios de la alianza, entre otros,Arroz Roa, Florhuila, Arroz Diana y Arroz Caribe, así como a terceros, en las mismas condiciones de mercado. La factoría se ubicará en Palermo (Magdalena), población ubicada en la ribera oriental del Río Magdalena, en la Vía Ciénaga-Barranquilla. El negocio debe surtir algunos trámites legales y podría cristalizarse a finales de año. Según lo establecido por el Tratado de libre Comercio (TLC) con la nación estadounidense, Colombia compra unas 100.000 toneladas del cereal al año.





Movida en cannabis



La compañía canadiense FloraMed Holdings adquirió la firma CannaMed Colombia (CannaMed). Los términos del acuerdo establecen que FloraMed adquirirá el 100 por ciento de la firma colombiana, incluidos bienes inmuebles, terrenos, instalaciones de procesamiento para el cultivo de cannabis y la fabricación de extractos de esta planta, que están ubicados en Rionegro (Antioquia).



Nuevo hotel



La ‘holding’ Valórem aportará los recursos, una vez descontada la deuda, para que San Francisco Investments (subordinada suya) construya y ponga en marcha un hotel en Cartagena de Indias. Además, avalará las obligaciones de crédito de dicha sociedad durante la etapa de operación, hasta por 30.000 millones de pesos anuales.



Aumento de participación



La empresa colombiana de insumos para construcción Panel Rock le vendió, a la mexicana Tableros Prearmados de Cemento, su 30 por ciento en la sociedad Supermastick. En detalle, esta compañía fabrica masillas, paneles de yeso y adhesivos para construcción. Por su lado, Panel Rock Colombia es una firma controlada por la familia Gutiérrez de Piñeres. El año pasado Supermastick registró ventas por 44.275 millones de pesos.





Venden a Proenfar



Weener Plastics Group, de origen holandés, acordó la adquisición del proveedor de envases y empaques Proenfar, que era controlado por el fondo de capital privado Altra Investments. Proenfar emplea a 1.600 personas y tiene cuatro plantas de producción en Colombia, Argentina y México. La compañía además exporta sus productos a 20 países y mantiene relaciones con clientes como compañías multinacionales y locales en los mercados farmacéuticos y de cuidado personal.

El año pasado facturó 140.000 millones de pesos.





A la carga



La empresa de origen chileno Derco Colombia adquirirá los inventarios y la unidad de arriendo de montacargas eléctricos de Material Handling Engineering Ltda., firma que es el distribuidor exclusivo para el país de la marca alemana Still. Por su lado, Derco, importa y distribuye vehículos de las marcas Suzuki, Citroen y Great Wall, entre otros.



Más mercado



En febrero, la multinacional Zurich Insurance (Suiza) anunció una expansión en Latinoamérica, tras adquirir las operaciones de la australiana QBE Seguros en Colombia, Brasil y México, por 409 millones de dólares. En particular, según se conoció, Zurich Seguros Colombia (ZSC) eleva su participación de mercado en el segmento de primas de seguros de responsabilidad civil del 1,04 al 8,35 por ciento y en el de incendio del 1,27 por ciento al 4,29 por ciento. Las mediciones de mercado también indican que tras la adquisición de QBE Seguros (Colombia) ZSC sube además su participación en el nicho de pólizas de seguros de terremoto de 1,3 a 2,78 por ciento. Adicionalmente, sube de 0,9 a 1,84 por ciento su participación en el mercado de pólizas de transporte y en el todo riesgo para contratistas de 0,78 por ciento al 5,82 por ciento. En cuanto a al nicho de pólizas que cubren los riesgos por montaje y rotura de maquinaria, la aseguradora europea eleva su representación de mercado en Colombia de 0,97 a 2,75 por ciento y en el de accidentes de personas capta 1,1 por ciento, pues hoy no ofrece esa línea del negocio asegurador.



Dueño para Vetra



La petrolera canadiense New Stratus Energy (NSE) anunció por su lado la firma de una carta de intención vinculante (LOI, por las siglas en inglés ) para adquirir a Vetra Energía, por 88,5 millones de dólares. La firma posee,

entre otros, más del 50 por ciento de participación en los

contratos de los campos de producción Santo Domingo , en los Llanos y Cohembi, Piñuña- Quillacinga y Quinde, en Putumayo.



Reacomodo de Canacol



Por su lado, las también canadienses Arrow Exploration y Canacol Energy celebraron un contrato de compraventa de acciones, a través del cual la primera adquirirá la firma Carrao Energy, que es una subsidiaria de la segunda domiciliada en Panamá. Como contraprestación, Canacol recibirá 20 millones de dólares en efectivo y otro tanto representado en acciones ordinarias de Arrow Exploration. Por su lado, esta compañía además recibirá el 50 por ciento de participación de un bloque sin desarrollar en los Llanos, que es de Samaria Exploration & Production S.A. Como contraprestación se cederá al vendedor 10 millones de dólares en acciones de Arrow Exploration.



Al desposte



En el sector agroindustrial, la compañía Planta Ecológica de Beneficio Animal Río Frío (Frigorífico Río Frío) ultima la compra de los activos de la unidad de desposte de la Ganadería Manzanares, en Floridablanca (Santander). Tras la operación, la adquirente competirá en similitud de condiciones con otras empresas que ofrecen adicional al sacrificio de ganado el de desposte.

Brinks adquirirá el 42 por ciento de la participación de los socios minoritarios en Brinks de Colombia FACEBOOK

TWITTER



Negocio a bordo



Otra de las movidas que aterriza en el país es la compra del 80 por ciento de las acciones de la compañía de servicios de comida colombiana Servihoteles S.A.S., por parte del grupo francés Newrest. Los galos entraron al país hace pocos meses prestando los servicios a Air Europa y el fabricante de empaques Geopak, a los que suministra 1.562 comidas diarias. Sin embargo, están cerca de convertirse también en proveedores de la holandesa KLM y de Ethiopian Airlines. Por su lado, Servihoteles es una de las compañías colombianas más tradicionales del sector de ‘catering’ y era controlada por la familia Laverde Bohórquez. Factura unos 55.000 millones de pesos anuales.



Tras el 100 %



La multinacional estadounidense de custodia y transporte de valores Brinks financiará la adquisición de la firma brasileña Rodoban y el 42 por ciento de la participación de los socios minoritarios de Brinks de Colombia (BDC) con 200 millones de dólares provenientes del flujo de efectivo libre que prevé generar en el 2018. Hoy, la trasnacional controla el 58 por ciento de Brinks de Colombia, a través de Brinks International C.V. (Holanda). Entre tanto, los socios minoritarios de Brinks de Colombia son Servicios Generales Suramericana (firma del Grupo Sura), con 18,6 por ciento, Capitalizadora Bolívar, con 11,3 por ciento, Compañías de Seguros Bolívar, con 9,4 por ciento y otros accionistas minoritarios, con 2,7 por ciento. La transportadora de valores registró en el 2017 una facturación por 247.705 millones de pesos, así como un patrimonio de 91.635 millones de pesos. Las otras participaciones accionarias en empresas nacionales en empresas que tiene Brinks de Colombia en el país son el 70 por ciento de Domesa de Colombia, el 58 por ciento de Procesos & Canje, el 75 por ciento de E-Pago Colombia y el 14,5 por ciento de Sistema Integrado Múltiple de Pago Electrónico (Simple S.A.).





En concreto



Además de anunciar el cierre de la compañía Titán Prefabricados, en Panamá, la colombiana Manufacturas de Cemento (Mancemento) reacomoda otras operaciones en el país y el exterior. Se trata de Titán Perú S.A.C., Titán Prefabricados S.A., Titandol S.A. y Titandol S.A.S., que tienen dificultades financieras. “No se vislumbra una recuperación en el corto plazo, por lo que la decisión es iniciar los procesos de liquidación, cierre o venta de dichas sociedades y reconocer el deterioro de los préstamos otorgados, así como las cuentas que adeudan por concepto de facturación de bienes y servicios, que ascienden a 13.040 millones de pesos”, dijo Mancemento.



Se crece Autovardi



La movida en el negocio de distribución de automotores, repuestos y servicio técnico es la compra, por parte de Autovardi S.A.S, de los terrenos, instalaciones y maquinaria, entre otros activos, de la firma C.M Motor’s, de Santa Marta. Autovardi prevé ampliar su participación en el negocio de servicios de provisión de repuestos y asistencia técnica. El año pasado facturó unos 18.000 millones de pesos.



Exploración de cobre



La compañía canadiense Max Resource adquirió licencias para explorar 9.385 hectáreas en busca de cobre, en Gachalá (Cundinamarca). La empresa extranjera considera que es una región poco explorada y tiene el potencial de convertirse en la próxima frontera mundial del cobre, ya que la geología es similar a la de Zambia en África.



ROLANDO LOZANO GARZÓN-ECONOMÍA Y NEGOCIOS