Negocios con cannabis para uso medicinal están más cerca

Más temprano de lo previsto, el cannabis se perfila en Colombia como una materia prima clave para la industria farmacéutica.



Así se vio este jueves, luego de un panel de expertos en el tema en el que se mostraron las ventajas que tiene el país y que aseguran que esta sustancia tiene todo el potencial para convertirse en un gran negocio y un soporte a la salud.



Según Felipe Harker, vicepresidente ejecutivo de Medcann, una de las firmas enfocadas en la investigación y el aprovechamiento del cannabis, entre estas oportunidades está la del clima.

“La posición geográfica que tiene Colombia, de estar sobre la línea del ecuador, permite una estabilidad para poder cultivar al aire libre y tener cosechas todo el año sin necesidad de usar luz artificial”.



Otra condición ventajosa se relaciona con la pluviosidad. Las precipitaciones muy altas de agua han establecido reservorios en pozos profundos, que sirven para regar los cultivos sin utilizar agua del acueducto.



“Esos dos grandes factores tienen un impacto inmediato en el costo de los cultivos, lo que posiciona a Colombia como escenario de cosechas con costos más bajos en comparación con los de Canadá y los estados regulados de los Estados Unidos”, agrega Harker.



Desde la perspectiva de los que han estado incursionando en las posibilidades del cannabis como negocio y herramienta médica, el marco regulatorio de Colombia es otro de los pilares para que la producción y comercialización de los productos a base de esta planta cobren protagonismo en el sector farmacéutico.



“Son unas reglas de primer nivel, enfocadas en el desarrollo de una industria y no en el control del consumo de una sustancia. Colombia no está legalizando el cannabis para fines medicinales, sino que está regulando cómo es que los privados deben operar para poder ofrecer medicamentos”, expresó Harker.



Con esta normatividad se abre la puerta para que un cultivador pueda solicitar una licencia y empezar a sembrar la planta en forma legal.



“Hay requisitos claros como no tener cultivos existentes. El que ha estado en la ilegalidad tiene que aplicar a la restitución”, indicó.



Agrega que “hasta ahora, los derivados que se consiguen en el mercado informal, a base de cannabis, tienen un espectro medio esotérico en donde un mismo aceite lo venden para el dolor de cabeza o el cáncer”.



