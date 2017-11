Así se financian las grandes movidas empresariales en el país

08 de noviembre 2017 , 12:07 a.m.

08 de noviembre 2017 , 12:07 a.m.

El pasado 24 de mayo, el consorcio Prestasalud ganó la subasta de Cafesalud EPS, y la red Esimed y procedió a pagar un billón cuatrocientos cincuenta mil pesos, uno sobre otro, a Saludcoop en liquidación, que era el dueño de los activos.

Por estos días, en efectivo también, la estadounidense American Tower desembolsa unos 450.000 millones de pesos para comprar 1.207 torres de telefonía metálicas de TigoUne.



El presidente de la banca de inversión Inverlink, Mauricio Saldarriaga Navarro, dice que pese al bajo crecimiento registrado en el 2017, los mercados de capitales para financiar las adquisiciones empresariales no se han afectado.



Por ello, las movidas se siguen financiando, en gran parte, en dinero contante y sonante, aunque en la parte superior de la cadena la sociedad matriz apele, entre otros recursos, a un préstamo puente o la venta de activos no estratégicos para concretarlas. Saldarriaga agrega que en las operaciones locales, cuando los compradores de las compañías son los fondos de capital privado (FCP), las transacciones también se hacen en efectivo, pues entes son autosuficientes y autónomos con los recursos que necesitan, aunque algunas veces las complementen con créditos en el país.



Entre tanto, según la balanza de pagos, de los 5.199 millones de dólares que llegaron como inversión extranjera directa (IED) en el primer semestre, el 60,4 por ciento se destinó en efectivo a compra de acciones en compañías, el 31,3 por ciento provino de reinversión de utilidades y el 8,3 por ciento fue producto de capitalizaciones de deudas.



“Las compañías colombianas expandiéndose afuera, o inclusive multilatinas haciendo adquisiciones en Colombia específicamente, buscan hacer la primera financiación en su mercado local, que es donde tienen unas relaciones bancarias más consolidadas y pueden obtener recursos al mejor costo de capital”, agrega el presidente de Inverlink.



Las fusiones son otra vía para financiar adquisiciones. Es el caso de Exim Colombia –representante en el país de marcas del entretenimiento–, la cual se unió con Exim Brasil para crear la firma Lotus Global Marketing (LGM). Algo similar ocurrirá con el Grupo Conboca y la firma IGA, controladas, respectivamente, por las familias Jaramillo y Robayo, y en su orden son los dueños de las cadenas de restaurantes Kokoriko y Andrés. La segunda absorberá a la primera.



En total, en los nueve primeros meses, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) avaló 100 integraciones, lo que representó un incremento de 37 por ciento frente a igual lapso del 2016, cuando se tramitaron 73. Aunque al finalizar año no superarán los 7.000 millones de dólares del 2016 –dado que solo la venta de Isagén, el año pasado, movilizó casi la mitad de esa cifra–, el número de transacciones superará el del año pasado (120). En total, suman 2.300 millones de dólares.

Ocho nuevas adquisiciones

-Aterrizaje mexicano

El grupo mexicano Asur concretó la compra de 92,4 por ciento de Airplan por 296 millones de dólares, a través de un crédito sindicado con BBVA Bancomer (México).



-Amerisur se amplía

La inglesa Amerisur compró, por 4,8 millones de dólares, participaciones accionarias de control sobre cuatro contratos de explotación de hidrocarburos en Caquetá y Putumayo.



-Negocio sustentable

Industria Ambiental firmó una opción para adquirir el 51 por ciento de Biochemical. De esta manera subió de 5 a 6,9 por ciento su participación en el segmento aceites reciclados.



-Sector farmacéutico

​Operadora de Centro de Mezclas, de México, compró el 80 por ciento de la firma colombiana Asisfarma, que estaba en poder de Muri Capital y la familia Muñoz Ridau.



-Diversificación

​El Grupo Guerrero -entre otras firmas, accionista de Servientrega, Efecty y Red Servi- anunció que adquirió el 60 por ciento de la proveedora de internet local Nextelco.



-Avianca compra

Avianca Holdings inyectó una cifra no revelada para entrar a controlar el 90 por ciento de la firma Servicios Aeroportuarios Integrados (SAI), que era de la familia Serrano Galvis.



-Corona, con Agromil

A través de su filial Sumicol, la Organización Corona adquirió el 51 por ciento de Agromil, firma dedicada a la producción de fertilizantes a base de silicato de potasio.



-Abraaj toma a Qbco

El fondo de capital Abraaj pagó una cifra no revelada por la mayoría accionaria de la empresa de alimentos QBCo, que provee con marcas propias cadenas de supermercados.

ROLANDO LOZANO GARZÓN

Twitter: @rolandolozano3

rolloz@eltiempo.com