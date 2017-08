El balón de Ecopetrol, pasa a manos de Felipe Bayón

Con unas utilidades que bordean los 2,2 billones de pesos, que para el cierre del año podrían ser unos 4 billones; 10 billones más disponibles en caja, una deuda saneada de 7 billones y un balance financiero sólido, Juan Carlos Echeverry da por concluida su misión al frente de una de las empresa más grandes e importantes del país: Ecopetrol.

Fueron dos años en los que, como el propio Echeverry se lo dijo a EL TIEMPO en entrevista publicada el domingo pasado, se consolidó con éxito un proceso de transformación de la compañía que hoy le permite vislumbrar un futuro con crecimiento rentable.



“Hoy les digo a los dueños de la compañía, que son todos los colombianos, que aquí habrá petróleo para mucho tiempo, habrá futuro, prosperidad compartida con las comunidades y respeto por el medioambiente”, comentó el saliente directivo.



Este anuncio le puso punto final al rumor que venía cobrando fuerza desde hacía varios meses, aunque el cambio de mando definitivo se dará en un mes, más exactamente el 15 de septiembre, cuando Echeverry le pase el balón a su nuevo sucesor, el actual vicepresidente de la petrolera, Felipe Bayón Pardo.



Los inversionistas recibieron con tranquilidad el relevo en la presidencia de Ecopetrol, pues quien llega a dirigir las riendas de la compañía tiene gran conocimiento y experiencia en el sector.



Algo que se reflejó en el comportamiento que tuvo la acción en la bolsa, pues cerró en 1.365 pesos, 0,74 por ciento más que el precio del miércoles o una ganancia de 10 pesos.

Mi impresión, dice Felipe Campos, economista de Alianza Valores, es que el mercado lo ve bien, incluso, como un proceso natural en el que Echeverry hizo un gran trabajo en época de crisis preparando a la compañía para sobrevivir con precios por debajo de 50 dólares y ahora Bayón podrá seguir el proceso haciendo énfasis en sus fortalezas técnicas.



Agrega que el mercado seguirá enfocado en el precio del petróleo y el manejo que le dé el Gobierno a las utilidades manteniendo un balance entre unos dividendos representativos, pero siempre reinvirtiendo una parte en el negocio.



“Juan Carlos Echeverry adelantó una gestión muy importante al frente de Ecopetrol y ha sido un gran aliado en la tarea de promover el desarrollo del sector en Colombia”, señaló Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).

‘Petrolero de racamandaca’

También, la junta directiva de la petrolera hizo un reconocimiento especial a Echeverry por sus logros al frente la compañía, enfrentando con éxito los desafíos del mercado del petróleo, maximizando el valor de la empresa.



El nuevo presidente de Ecopetrol no es un personaje ajeno a esta industria, pues tiene una experiencia acumulada de más de 25 años en el sector.



“La persona que me remplaza ha sido el segundo al mando durante año y medio, es un petrolero de racamandaca, una persona con 21 años en BP y pondrá a crecer a Ecopetrol, no me queda la menor duda”, dijo Echeverry de su sucesor.



Este ingeniero mecánico, nacido en Bogotá hace 52 años, egresado de la Universidad de los Andes, es hoy el responsable de las operaciones de exploración, producción, transporte, refinación, comercialización y proyectos del Grupo Ecopetrol, entre otros.

Por más de 20 años trabajó en BP en Colombia y otras operaciones internacionales. Su más reciente cargo fue vicepresidente senior de BP América.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS