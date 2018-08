Falleció Carlos Enrique Piedrahíta, expredidente del G. Nutresa

El empresario antioqueño, Carlos Enrique Piedrahíta, quien hasta el 2014 llevó las riendas del Grupo Nutresa, falleció en la noche de este sábado a los 64 años de edad.

Tras su salida de dicho grupo, el empresario se dedicó a la academia, pues fue el fundador y director del programa de Alta Gerencia de la Universidad Eafit.



Los detalles del deceso del economista, quien dedicó cerca de década y media al Grupo Nutresa, se desconocen.



Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, y quien fue muy cercano al empresario, se mostró muy compungido por la noticia y le dijo a EL TIEMPO que apenas la semana pasada habían coincidido en algunos eventos académicos, donde conversaron acerca de sus actividades.



“Tuve la oportunidad, incluso, de felicitarlo por el nacimiento de su nieto, que ocurrió la semana pasada y él me manifestó que estaba dichoso con la llegada del niño”, señaló Yepes al enterarse del deceso de Piedrahíta.



Lo recordó como un gran estratega y visionario, que con su experiencia y conocimiento ayudó a transformar esta sociedad.



“Me dejó muy impresionado una frase que dijo durante la presentación de su libro en la Eafit, a donde fui invitado que decía que ‘en la vida debíamos buscar no los mínimos exigidos sino los máximos posibles’”, indicó Yepes.



Por años, Piedrahíta estuvo vinculado al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) a través de Corfinsura (1993 - 2000). Fue vicepresidente financiero de Suramericana de Seguros (1989 - 1993), también hizo parte del cuerpo directivo del Banco Industrial Colombiano (BIC), entre otros.



El empresario adelantaba una maestría de navegación en una universidad de Inglaterra a donde viajaría de nuevo en los próximos días.



