Excelencia para mejorar los resultados operacionales

La economía ha encontrado un buen punto de equilibrio en todo lo relacionado con exportaciones e importaciones. Y de la mano de este crecimiento los puertos se han consolidado en un eslabón importante en esta cadena. Por eso, todas las estrategias que se muevan alrededor del negocio resultarán de vital importancia para la consolidación del sector.



En la capital del Atlántico se desarrolló el Centro de Excelencia en Puertos, Transporte y Logística, que surgió como una iniciativa para contribuir con la eficiencia operativa y competitividad del sector logístico, de transporte y puertos de la región.

La idea es brindar asesoría y espacios educativos a nivel gerencial, además de consultorías y desarrollo de investigaciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con la cadena productiva del sector comercial. Este tipo de iniciativas nacen en medio del contexto de apertura comercial que ha promovido Colombia en los últimos años, y que en la región Caribe se ha traducido en un impulso a nivel portuario.



La idea nació gracias a una alianza que se fortaleció entre la Universidad del Norte y la empresa holandesa The Shipping and Transport College Group (STC), esta última considerada una de las líderes mundiales en formación de logística portuaria.



“El centro funciona como un proveedor de servicios de alistamientos y adicionalmente trabaja en función de ideas para que las empresas se lleven una visión bastante competitiva en estos sectores importantes y cuenten con una especie de asistencia técnica”, explica Alcides Santander, director académico del Centro de Excelencia de la universidad.



Este espacio, el primero de este tipo en el país, se configura como un lugar de encuentro de los profesionales del área como punto de debate, reflexión y capacitación sobre hacia dónde debería ir el desarrollo de la región, y su principal objetivo es permitir espacios de capacitación de calidad en temas estratégicos para su desarrollo.

¿En qué consiste?

Su creación se desarrolló a partir de la interacción con la industria. Se realizó una recolección y análisis de los principales requerimientos y las problemáticas a las que se ven enfrentadas todos los días.



De esta forma, cada una de las actividades que desarrolla responde a un elemento identificado en los sectores.



“Muchas veces quienes pertenecen al sector no tienen metodologías claras de cómo desarrollar sus proyectos e ideas y nos piden asesoría específica”, señala Santander.

“Este centro, por ejemplo, estuvo participando en la Construcción del Plan Maestro Fluvial de Barranquilla”, agregó.



La investigación

​

En investigación y consultoría colaboró en la elaboración del Plan Maestro Fluvial de la Costa, que sirvió de aporte al Plan Maestro Multimodal.



“Estamos desarrollando nuestros primeros proyectos de investigación en conjunto con entidades holandesas y colombianas.



Actualmente tenemos en proceso uno que integra los conceptos de navegación interior y sostenibilidad. Este será el primero de varios que tenemos en prematuro desarrollo”, explica Silvina Pereira Marques, directora adjunta del Centro de Excelencia, Área Mánager STCGroup Holding B. V., de Holanda.

Asistencia de talla internacional

El centro también ha traspasado las fronteras. Por eso sus servicios han llegado a empresas de otros países como es el caso de Empresa Portuaria de Nicaragua, donde apoyó los procesos de capacitación del director y varios funcionarios, con el fin de mejorar la competitividad y el crecimiento de esta entidad.



La misma experiencia fue trasladada a entidades chilenas, donde acompañaron algunos procesos similares.



El Centro de Excelencia tiene proyectado seguir haciendo entrenamientos a las principales organizaciones del país y continuar con los cursos abiertos dictados en la Universidad del Norte a niveles gerenciales. En septiembre se ejecutará en Guatemala la capacitación ‘Logística, planificación y transporte intermodal’ y en Nicaragua tendrá un evento de actualización de conceptos.



“Ahora seguiremos realizando proyectos de investigación y también nos interesa mucho integrar a Colombia con otros países de la región como Nicaragua, Guatemala y Chile, en donde STC Group tiene también un fuerte funcionamiento en el sector logístico”, señala Silvina Pereira Marques, directora adjunta del Centro de Excelencia, Área Mánager STC-Group Holding B. V., Holanda.



Según el Reporte Global de Competitividad (2014-2015), del Foro Económico Mundial, Holanda es el país con la mejor evaluación de calidad de los puertos marítimos en cuanto a eficiencia e infraestructura.

Colombia y Holanda: la alianza

Según el índice de desempeño logístico, que hace parte del Connecting to Compete 2016, del Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto 94 entre 160 naciones.

El país tiene potencial en el sector, y el capital humano es indispensable para impulsarlo y subir su desempeño competitivo. Temas en los que trabaja desde hace dos años el Centro.



Silvina Pereira Marques, directora adjunta del Centro de Excelencia, Área Mánager STC-Group Holding B.V., Holanda, dice que el sector logístico en Colombia tiene un enorme potencial, el cual no se ha aprovechado en parte por la falta de capacitación y educación.



“La colaboración Colombia-Países Bajos se intensificó desde las inundaciones del 2011. Teniendo en cuenta que por nuestras propias condiciones geográficas e históricas hemos desarrollado diferentes técnicas de manejo de aguas, eficiencia logística y experticia en manejo multimodal, se evidenciaron las posibilidades de trabajo en sinergia con el sector en Colombia.



La Universidad del Norte fue el aliado escogido para este proyecto por su importante trayectoria y reconocimiento”, explica Pereira.



En ese momento no se había pensado en el Centro de Excelencia, sino en una misión de colaboración para investigar sobre temas logísticos y de formación. Una de las conclusiones de esa investigación fue que había perfiles que no se adecuaban a las demandas del sector, y que muchas de las entidades, tanto públicas como privadas, carecían de un conocimiento técnico. Hallazgos que dieron lugar al Centro de Excelencia.