Crucial encuentro entre Gas Natural Fenosa y el Gobierno

Tras el anuncio el viernes pasado del acuerdo para vender su negocio de gas natural en Colombia, al fondo canadiense Brookfield (el mismo dueño de Isagén), la compañía española Gas Natural Fenosa (GNF) sostendrá encuentros de alto nivel con representantes del Gobierno, este lunes en Bogotá.



EL TIEMPO conoció que, para tal fin, el segundo ejecutivo de la compañía, el consejero delegado Rafael Villaseca, quien viajó este domingo desde el país ibérico, sostendrá dicha reunión, con dos objetivos claros.

El primero tiene que ver con una presentación detallada del alcance de la venta de su negocios de gas, de los cuales decidió salir tras 20 años de actividades en Colombia al pactar la venta del 59,1 por ciento.



El segundo es manifestar el deseo de la multinacional ibérica de seguir comprometida con el país y también con la operación de la distribuidora de energía Electricaribe. Según se pudo establecer, los encuentros serán con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y con la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.



Y es que si bien dicha intervención fue una de las causas que pesaron para la venta de los activos de gas en Colombia y aunque hace un año el malestar de los directivos de GNF fue evidente, la firma española sigue dispuesta a alcanzar una solución de común acuerdo, siempre y cuando se den las condiciones regulatorias adecuadas para el buen funcionamiento de la operación.



De hecho, el viernes, en el comunicado del anuncio de la venta, la compañía recalcó que “esta decisión no afecta la voluntad del grupo de mantener un diálogo con las autoridades colombianas respecto a su participada Electricaribe”.



No obstante el interés, no está previsto ningún encuentro, por lo menos directo, con el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, ni con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ni con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



Como se recuerda, la próxima aplicación de la nueva regulación de remuneración de activos de distribución de energía, por parte de la Creg, generaría un impacto importante en los ingresos de todas las empresas distribuidoras y, según la Contraloría General de la República, en el caso de Electricaribe le reduciría en el 25 por ciento sus ingresos



Esta situación, según fuentes del sector eléctrico, sería una barrera para la consecución de un nuevo inversionista para la compañía, aunque la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) ha dicho que en los modelos financieros de la solución integral se está incluyendo la variable regulatoria.



Mientras tanto, para esta semana se espera que la FDN dé a conocer las fórmulas financieras y operativas para una solución definitiva a la situación de Electricaribe, cuyos usuarios siguen registrando cortes de energía producto de la reducción de las inversiones y de los niveles de fraude, principalmente en las zonas más pobres.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor Economía y Negocios