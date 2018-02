Avianca y pilotos, enfrentados por los procesos disciplinarios

La temperatura de las relaciones laborales entre Avianca y sus pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) volvió a subir desde el viernes pasado, luego de que en la empresa circulara un mensaje del presidente de la compañía, Hernán Rincón, dirigido a todos los empleados, en el que anunció que desde este lunes se iniciarán los procesos disciplinarios contra los pilotos que participaron en la huelga que se prolongó por 52 días, del 20 de septiembre al 10 de noviembre del año pasado.

Vale recordar que el cese de las actividades obligó a la aerolínea a cancelar 14.547 vuelos, en su mayoría internos, lo que afectó a más de 400.000 pasajeros.



En la comunicación conocida por EL TIEMPO, el directivo señaló que el objetivo es “aclarar el nivel de participación y responsabilidad individual, así como las presuntas faltas cometidas por los pilotos durante ese tiempo”. Y, de igual forma, se comprometió a que los procesos se harán bajo “la política de transparencia y respeto de los derechos de los trabajadores”, entre ellos el debido proceso, el derecho a la contradicción, la defensa y a una segunda instancia para apelar cualquier decisión.



Mientras la asociación asegura que fueron citados 240 aviadores entre el 26 de febrero y el 6 de marzo, a razón de 26 pilotos diarios (13 en simultánea en la mañana y otros 13 en la tarde), la aerolínea confirmó que serán 232 los que tendrán que pasar al tablero, en un número entre 18 y 39 audiencias por día.

Desborda la capacidad

Y aunque la compañía reiteró que respetará las vías legales y que de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo los procesos se deben hacer en esos tiempos (es decir, en 7 días hábiles), Acdac denunció que con el volumen y simultaneidad de los procesos, Avianca muestra, de un lado, su intención de “llevar a cabo este proceder ilegal antes de que la justicia corrija sus errores y, por otro lado, el propósito de intimidar a los socios de Acdac por la vía de la violación a su derecho a la defensa y al debido proceso”.

El propósito de intimidar a los socios de Acdac por la vía de la violación a su derecho a la defensa y al debido proceso FACEBOOK

TWITTER

El capitán Jaime Hernández, presidente de la asociación, quien está en uno los primeros grupos llamados al proceso disciplinario a las 8 de la mañana de este lunes en compañía de Jorge Mario Medina, vicepresidente del sindicato, reveló que “el número de directivos capacitado para asistir a los socios en sus procesos disciplinarios es reducido. Tampoco contamos con el número de abogados para atender simultáneamente 13 procesos disciplinarios por jornada y 26 por día”, insistió Medina.



Y al señalar que en la audiencia de cada piloto debe estar presente su jefe inmediato, hecho que resulta físicamente imposible, recalcó que “se trata de una realidad que conoce la administración de la compañía y que pretende usar en contra de los pilotos, puesto que la dificultad de la Acdac para atender simultáneamente los procesos viola el derecho al debido proceso de los trabajadores”.



Por su parte, la aerolínea dijo que desplazó a los líderes sindicales desde las diferentes ciudades y que, al ser veinte en total, pueden asesorar a sus afiliados. No obstante, Acdac advirtió que no tiene este mismo número de abogados.

La dificultad de la Acdac para atender simultáneamente los procesos viola el derecho al debido proceso de los trabajadores FACEBOOK

TWITTER

‘Medida sin laudo definido’

Los pilotos de Acdac aseguraron que al programar, citar y adelantar los procesos disciplinarios, Avianca incurriría en fraude a resolución judicial, pues el laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento, del 7 de diciembre, señaló que la empresa “se compromete a no ejercer directamente ninguna clase de represalias contra el personal de Acdac”.



Esto, porque si bien Avianca impugnó esta parte del laudo, el proceso aún no tiene ponente en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que indica que la cláusula sigue vigente.



Al respecto, Avianca dijo que no son represalias y que la actuación se hace según el fallo de la corporación, que ratificó la ilegalidad de la huelga. Y agregó que mientras el proceso se ejecuta, activará un plan de protección a viajeros para mitigar cualquier afectación.



Aunque las normas dicen que el Mintrabajo no tiene competencia para vigilar los procesos disciplinarios, Avianca confirmó que esta cartera estará al tanto. EL TIEMPO contactó a la ministra Griselda Restrepo, pero no fue posible obtener una respuesta.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS