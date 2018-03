‘Este año fortaleceremos nuestra apuesta en el país’

Las fluctuaciones en el precio del dólar, la desaceleración económica y hasta las relaciones comerciales con otros países han impactado a todos los sectores en Colombia, entre ellos la construcción y el de los proveedores de materiales como cerámicas, madera y cemento, entre otros.

Para entender el alcance de estas variables, Alan Grinberg, presidente de Decorcerámica, le contó a EL TIEMPO de qué forma las han enfrentado y cómo, a pesar de las eventualidades, considera que es el momento de invertir en Colombia.



¿Cómo cerró el 2017?



Fue un año difícil para nosotros y para el resto de la industria. Decorcerámica logró un crecimiento de un digito, que estuvo por debajo de las proyecciones. Sin embargo, este año le apostamos al país buscando espacios para la inversión.



¿Alguna sorpresa de la economía en lo que va del año?



Comparados con el 2017, los dos primeros meses han sido positivos, pero esperamos que se recupere más. En el 2017 se notó un leve decrecimiento en las ventas para el país; sin embargo, algunos constructores han mejorado su oferta y esperamos que en los próximos meses, con el panorama político claro, mejore aún más.



¿Es buen momento para invertir en Colombia?



Como empresa, estamos mirando hacia el futuro, independientemente de las dificultades; por ejemplo, el capital humano es muy valioso, lo mismo que la geografía del país; con esto podemos empezar a explotar, realmente, el sector turístico que, de hecho, ayuda a fomentar obras de infraestructura y a dinamizar la economía.



¿Cuáles son las ciudades donde de la construcción tiene menos movimiento?



Barranquilla y Bucaramanga. En los últimos años, estas ciudades representaron una oferta muy grande; sin embargo, la demanda no alcanzó para atender las expectativas. Otras como Cali se demoraron en mostrar resultados y repuntaron al final con la industria del cemento; además, su cercanía al puerto de Buenaventura (el cual mueve un 60 por ciento de la carga del país), puede impulsar a la capital vallecaucana.



¿Y en el caso de Bogotá?



Bogotá promete a futuro. En construcción ha presentado una oferta muy limitada, pero creo que los planes de la administración con los empresarios del sector pueden darle forma a la ciudad.



Del lado del Gobierno, ¿qué se puede hacer para incentivar el crecimiento del sector?



Para el ‘retail’, la disminución de las tasas de interés y las facilidades de financiamiento aumentan la posibilidad del consumidor interesado en remodelar. El Estado también ha incentivado a los constructores y a los compradores de vivienda, lo que permite que el sector se mantenga y no caiga más. Igualmente, esto ayuda a cumplir ciertos ciclos, que impiden los riesgos de ‘burbujas’.



¿Qué otros cambios han afectado a la economía nacional?



Nosotros venimos soportando los cambios de la economía global. Esto no quiere decir que todo sea negativo; la industria colombiana ha logrado sostenerse, aunque –claro– algunos sectores se han visto afectados. También en ciertos puntos del país hemos sentido un bajo consumo, sobre todo en las zonas petroleras. En cuanto a la migración de venezolanos, en parte ha traído nuevos inversionistas, sobre todo al segmento de vivienda. Es un nuevo mercado que se ha abierto en los últimos años.



¿Las exportaciones también juegan un papel importante en esa confianza?



En gran medida, debemos empezar a identificar nuestras fortalezas para abrir el mercado de las exportaciones, aunque nosotros somos importadores. Traemos productos de 108 países y contamos con más de 120 plantas de fabricación en el mundo. El año pasado empezó nuestra incursión en la fabricación de productos en Colombia, buscando las potencialidades del país.

‘Menos vivienda nueva, más remodelación’

El Dane reveló en días pasados que la dinámica de las remodelaciones y el mantenimiento de inmuebles es muy fuerte. Al respecto, el presidente de Decorcerámica señala que en el momento en que el sector de la vivienda nueva se frena, el de la remodelación crece. “Es una de nuestras mayores apuestas. Estamos buscando productos enfocados al diseño, lo que nos da oportunidades en este negocio. En parte, buscamos más innovación tecnológica; además, hacemos crecer nuestras plataformas digitales para llegarles a las nuevas generaciones, permitiendo a los clientes la visibilidad de los productos”.



