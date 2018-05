EPM reconoce que se aleja opción de ir por Gas Natural

Empresas Públicas de Medellín (EPM) abrió la posibilidad de desistir de ir a la puja por el control accionario de la distribuidora Gas Natural, si la compleja contingencia que se presenta en el proyecto hidroléctrico Ituango no se resuelve de forma rápida en los próximos días.

“Evidentemente el negocio con Gas Natural, como prácticamente esa puja tenía que empezar en los próximos días, si no logramos controlar la contingencia, muy probablemente no podríamos estar a esta puja”, señaló el gerente de la compañía, Jorge Londoño.



Esta posibilidad quedó abierta luego de que fuentes del sector, enteradas del tema, le dijeran a EL TIEMPO que la situación era delicada, lo que llevó a confirmar al vicepresidente de Generación, Carlos Solano, que el tema de Gas Natural no ha sido analizado totalmente pues la atención está concentrada en resolver la contingencia, originada en un evento geológico que taponó el túnel principal de desviación del río Cauca.



El directivo dijo que por lo pronto no es posible estimar los sobrecostos que este problema le generará a las finanzas de la compañía, de los cuales una parte se pagarían con los pólizas de seguros y otra con dinero de la empresa.“De momento estimar una cifra del impacto financiero de la contingencia es prematuro, pues depende de la prontitud con la que resolvamos el problema”, agregó.

Inundan casa de máquinas

Y aunque hasta ayer no se había tomado la decisión de inundar la casa de máquinas para evacuar el creciente nivel del agua de forma gradual antes de que el nivel del embalse siga subiendo, buscando afectar lo menos posible la infraestructura.

Según explicó Londoño, el embalse estaba alcanzando la cota de 350 metros sobre el nivel del mar, lo que llevó a plantear la tercera alternativa de si se debería usar las captaciones que van hacia casa de máquinas para evacuar agua.



“La decisión es dejar abiertas compuertas de captación de casa de máquinas para que el agua fluya por cuatro túneles, permitiendo que por estas conducciones fluyan aproximadamente unos 2.000 metros cúbicos por segundo”, indicó el directivo.



De acuerdo con los pronósticos y desempeño embalse, el agua entrará luego del medio día, y durante unas dos a cuatro horas la casa de máquinas estará llenándose de agua y luego de la tercera hora empieza a fluir la cantidad de agua que se mencionaba río abajo.



“Ponemos como prioridad del cuidado de las comunidades aguas abajo y esto nos va a permitir continuar el llenado de la presa sin las afugias del tiempo, para concluir en las próximas semanas y por lo pronto seguiremos trabajando en quitar alguno de los tapones en los túneles auxiliares.



La inundación de la casa de máquinas representará un impacto fuerte para la operación, pues allí está el corazón de la generación y al momento de tomar la decisión, había unas 600 personas en todo el proceso de instalación del cuarto de máquinas.



“La forma en que lo estamos haciendo permite preservar de la mejor manera la infraestructura”, indicó.



