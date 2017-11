‘Industria aseguradora se ha enfocado en la élite’: AXA

La francesa AXA, una de las firmas más relevantes de la industria aseguradora mundial, completó tres años de presencia en Colombia, una apuesta que decidió hacer de la mano del grupo asegurador Colpatria.

La alianza tiene a los franceses más que satisfechos por los resultados logrados en el mercado colombiano, donde continúan viendo enorme potencial, sobre todo en los ramos de salud y los seguros asociados a los proyectos de infraestructura, señaló Thomas Buberl, presidente de la multinacional a su paso por Colombia.



Son tres años ya en Colombia, ¿qué enseñanza les deja este mercado?



Tenemos un negocio muy sólido en Colombia en alianza con Colpatria, de lo que nos enorgullecemos, pero creo que podemos crecerlo aún más. Cuando pienso en los pasos a seguir para ello veo que queremos concentrar nuestros esfuerzos en seguros de salud y de la línea comercial, pues habrá un incremento de la clase media que demandará productos en salud.



¿Y ve que haya buen clima para los negocios el próximo año?



Es cierto que hay una situación polarizada en Colombia. Por un lado, tenemos unos fundamentos que son positivos en términos económicos: la democracia más perdurable de Latinoamérica, una población joven y próspera, unas medidas que buscan elevar el ingreso per cápita de la población, pero también el fin del conflicto con la guerrilla. Todo esto es muy positivo y debería ser esperanza para el futuro.



Y cuáles son los temores…



Tengo incógnitas en saber cuál es la agenda del próximo presidente, si es de continuidad o no a lo que viene haciendo la actual administración en temas de paz o del ingreso del país a la Ocde.



Por eso, la pregunta apunta a qué es lo que hará el próximo presidente para incrementar el atractivo de Colombia y que más compañías inviertan acá. Si miramos la carga tributaria de las empresas y de los colombianos, las rigideces del mercado laboral colombiano, la elevada informalidad y una productividad que no crece lo suficiente, esos son retos que hay que solucionar.

¿Cree que la industria aseguradora del país ha madurado?



Hay varios temas. El primero, que la industria tiene que profesionalizarse más, trabajar más hacia los principios de los empresarios fundadores de empresas, porque hay ramos, como el del Soat, que son insostenibles porque se trabajan a pérdida. Lo segundo, creo que la industria ha estado muy concentrada en el segmento élite de la población, y realmente hay segmentos, como la creciente clase media, donde las aseguradoras no tienen soluciones, en términos de presencia de productos que estos necesitan. El tercer tema es respaldar al país en educación, y esto significa que uno necesita bajar del nivel central a las provincias para ayudarles a estas a que gestionen sus inversiones de infraestructura y que tengan seguros contra los riesgos de estas.



¿Qué tanto esta alianza con Colpatria le ha aportado a la industria del seguro colombiana?



Desde la llegada al país y a Colpatria, nuestra meta fue y sigue siendo incrementar la participación en el mercado, y nos hemos concentrado en esto. Hemos crecido en líneas como autos, banca, infraestructura y ARL, donde mantenemos un liderazgo. Nuestro objetivo no es crecer en todo, pero sí en las líneas en que nos interesa ser los mejores.

CARLOS ARTURO GARCÍA M

artgar@eltiempo.com@CarlosGarciaM66