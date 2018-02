Tuya busca 620.000 clientes para sus tarjetas en el 2018

En medio del bajonazo que tuvo el año pasado la colocación de nuevas tarjetas de crédito y el disparo de la cartera en mora de esta industria, la Compañía de Financiamiento Tuya, uno de los mayores emisores de estos plásticos en el país, confía en un 2018 muy diferente.



Ya invirtieron cerca de 10 millones de dólares, entre otras, para fortalecer la parte tecnológica. Ahora trabajan en el diseño de una estrategia que incluye nuevos productos que atiendan las necesidades de todos los estratos, no solo los de bajos ingresos, en los que tienen cerca de 64 por ciento de sus tarjetas, dice Carlos Iván Villegas, presidente de la compañía.

¿Cómo logran ser uno de los mayores emisores de tarjetas?



La compañía tiene dos socios estratégicos, el Grupo Éxito y Bancolombia, y cada uno aporta desde sus sectores. El banco, su conocimiento en materia de riesgo, tecnología, auditoría y fondeo. El Éxito, su ecosistema con cerca de 8 millones de clientes, la cadena de almacenes, incluidos los Carulla y Surtimax. También, la agencia de seguros y la de viajes, hoy la séptima del país; su empresa de celulares con más de un millón de abonados; la alianza con las estaciones de gasolina Éxito y un programa de puntos que sale a mediados de este año.



¿Qué le representa esto a la compañía?



Son frentes que desde Tuya hemos sabido aprovechar. Tenemos una emisión de plásticos de entre 45.000 y 50.000 tarjetas por año, lo que nos dejó el año pasado un total de 2,5 millones en el mercado. Para nadie fue un misterio lo que pasó en el 2017, se puso a prueba la calidad de pago de muchos clientes, fue un año en el que se bajó un poco esa emisión.



¿Cuál es la estrategia para crecer?



Vamos a un nicho que no es muy atendido por la banca tradicional: las personas de bajos recursos. El 64 por ciento de nuestros clientes son personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, clientes con perfil de riesgo distinto y se requiere de capacidades de análisis que Tuya tiene, y eso nos hace distintos. Llegamos, por ejemplo, a las amas de casa, que si bien no pueden tener historia de crédito, sí sabemos que por años vienen haciendo mercado todos los meses en almacenes Éxito con un promedio de compra de un millón de pesos, y con esta información tomamos decisiones.

Y si el cliente entra en mora con sus pagos…



No tenemos guiones, lo primero que buscamos es entender qué le pasó a esa persona, pues muchos no pagan no porque no quieren, sino porque se les pasó la fecha, no recibieron el extracto, no entendieron el concepto del pago mínimo o plazo máximo o la fecha no les queda cómoda. Así se van hallando soluciones según las necesidades que tengan los clientes. Tratamos de hacer un ejercicio de cobranza más humano dándoles alternativas que por ley se les pueden brindar.



¿Qué esperan del 2018?



Vemos con optimismo este año. Esperamos colocar unas 620.000 tarjetas, crecer la facturación un 22 por ciento y contener la cartera en mora. En materia de proyectos, estamos mejorando nuestros canales, vamos a incorporar temas de autoservicio en nuestra página de internet porque el cliente quiere más autogestión y cosas sencillas, por ejemplo, cambiar la fecha de pago de la tarjeta, rediferir pagos y hasta plantear salidas cuando entra en mora.



¿Y para aprovechar el uso del celular?



Sacaremos este año un aplicativo para el celular que nos sirva como plataforma digital en la cotidianidad del cliente, a fin de que sepa sobre las promociones y descuentos, los puntos acumulados o centros de pago más cercanos.



¿Qué otra novedad traerán?



Invertimos cerca de 10 millones de dólares en cambiar el sistema de procesamiento de tarjetas, que estará listo en agosto; compramos una plataforma, lo cual nos dará más estabilidad para ofrecer nuevas funcionalidades del producto. Tendremos nuevas tarjetas que atiendan segmentos de clientes como los de Surtimax y Carulla.

