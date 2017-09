‘Corrientazo’ y precios, claves para McDonald’s en Colombia

Woods Staton, el colombiano detrás del éxito y la expansión de la franquicia de McDonald’s en América Latina y el Caribe, habló con EL TIEMPO y explicó su percepción sobre el mercado local, sus expectativas de crecimiento y las fortalezas de la marca para mantenerse vigente en medio de la dura y creciente competencia.

El presidente de la junta directiva de Arcos Dorados, en el marco de la celebración de los 10 años de la compañía, también destacó la importancia del proceso de paz para Colombia y anticipó que la tecnología de punta se seguirá tomando los restaurantes de la cadena en el país.



¿Qué significa para Arcos Dorados el mercado colombiano?



Es un mercado muy valioso. Colombia es un país muy importante, yo creo que se la pelea mano a mano con Argentina para ser la tercera potencia económica después de Brasil y México en América Latina. Ahora, con el proceso de paz con las Farc y la normalización de una situación que fue violenta por muchos años, eso le viene súper bien al país, y ahí nosotros tenemos que ser protagonistas y actores en ese crecimiento colombiano, y creo que se va a dar.



Frente a la región, ¿cómo ve el crecimiento y las ventas de McDonald’s en Colombia?



Nos está yendo muy bien en Colombia. Yo preveo que nos va a seguir yendo bien; hay muchísimos mercados en donde no estamos, ciudades intermedias como Villavicencio o Yopal; en el Eje Cafetero solo estamos en Manizales y Pereira. Luego hay un montón de posibilidades, y en las capitales donde estamos también las hay, así que lo veo de manera muy positiva.



La competencia en el segmento de hamburguesas en Colombia es muy fuerte. ¿Cómo ha hecho la marca para mantenerse vigente?



Los detalles no los conozco, lo que sí sé es que nos ha ido muy bien competitivamente con respecto a las marcas internacionales y las locales, y estamos muy contentos con el progreso que tiene la compañía en Colombia, y creo que esa vigencia es porque nuestros precios son adecuados, proveemos buen valor y buen servicio.

Nosotros tenemos el almuerzo colombiano. Pero, si a mí hace algunos años me hubieras dicho que íbamos a vender arroz con fríjoles o con lentejas con tenedor y cuchillo, te hubiera sacado corriendo de la oficina, porque eso no es McDonald’s.



Sin embargo, vendemos un montón y nos va muy bien ante los ‘corrientazos’. No es algo que se venda todo el día, solo en una franja horaria, y no se vende los fines de semana; entonces va dirigido directamente a una competencia.



Lo interesante de Colombia es que ha sabido competir bien y de manera enfocada con diferentes actores.



¿En qué radica el éxito de Arcos Dorados?



En la gente. Creo que tenemos una marca muy buena y tenemos gente excelente. Es una compañía joven que sabe entender los mercados de Latinoamérica con latinoamericanos y no con personas de otros países que no entienden nuestras dinámicas.



¿Cuál es el día de mayor satisfacción para usted en todos estos años con Arcos Dorados?



Tengo varios. A mí me vale lo mismo las cosas chiquitas como las grandes, así como los retos, pero creo que cada día nos tenemos que reinventar. No es tan crítico como un diario, que tiene que reinventar cada día lo que va a presentar como noticia, pero sí tenemos que hacerlo.



A mí me da mucha felicidad ver los restaurantes superultramodernos que tenemos, ver cómo a la gente le gusta eso y cómo lo estamos ejecutando bien. Eso me da mucha satisfacción.



¿Qué viene para Arcos Dorados en Colombia?



Vamos a tener crecimiento en el país, vamos a ver productos nuevos y cosas de tecnología de punta.



El mercado colombiano es muy sofisticado, entonces somos parte de eso o nos quedamos atrás.



¿A usted qué lo dejaría totalmente satisfecho desde su posición en la compañía?



Uno nunca está satisfecho.



¿Qué sueña Woods Staton?



No es que sueñe, pero cosas que me preocupan son los temas sociales que hay en toda América Latina y, específicamente, en nuestro país, que son serios, y creo que si no los arreglamos, vamos a tener una pesadilla.



Vamos bien, porque uno puede criticar muchas cosas de la paz, pero de aquí a 20 años la gente va a mirar hacia atrás y va a decir qué bueno que se hizo la paz, porque no se puede continuar con tantos años de pelea interna. Y hay que arreglar la desigualdad, y por eso adelanto un proyecto personal en el Chocó.

Algunas cifras de Colombia

- Más de 80 restaurantes en 15 ciudades.



- 15 McCafé.



- 145 centros de postres.



- En el país no hay ningún franquiciado, todos los restaurantes son operados por Arcos Dorados directamente.



- Las aperturas de cada restaurante generan en promedio entre 60 y 80 puestos de trabajo.



- Tiene más de 3.500 empleados.



- El promedio de edad es de 22 años.



- 19 de los 23 proveedores principales son empresas colombianas.



ALEJANDRO RAMÍREZ PEÑA

Economía y Negocios

São Paulo (Brasil)*

* Por invitación de Arcos Dorados