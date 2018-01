‘Dejo el Banco Colpatria con una sólida estrategia digital’

Santiago Perdomo Maldonado deja, a finales de febrero próximo, la presidencia del Banco Colpatria, cargo que ocupó en los últimos 23 años, pese a que su carrera en la entidad bordea las cuatro décadas.



Desde su ingreso, en 1981, ha ocupado diversos cargos, tanto en el banco como en otras compañías de la organización Colpatria: fue gerente del banco en Cali, vicepresidente financiero y vicepresidente comercial; presidente del fondo de cesantías de la entidad y vicepresidente ejecutivo de Upac Colpatria, entre otros.

El Banco Colpatria ocupa hoy la quinta casilla del escalafón bancario criollo por nivel de activos (25,3 billones de pesos) y cuenta con socio estratégico, el canadiense Scotia Bank, alianza que ayudó a gestar y concretar.



¿Qué le dejan estas más de dos décadas al frente del Banco Colpatria?



Sin duda, mucha satisfacción en lo personal y en lo profesional, porque a mi lado siempre he tenido un equipo extraordinario de personas. Pero, además, he tenido la fortuna de ser testigo del trabajo serio adelantado por las autoridades económicas, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda.



Pero en este tiempo también le han tocado momentos muy difíciles...



Sin duda, me tocó afrontar la crisis más dura que haya vivido el país, ocurrida entre 1998 y el 2002. A nosotros nos tomó con una concentración muy alta en crédito de vivienda y fue terrible, porque en esencia era una crisis hipotecaria, pero por fortuna supimos sortearla muy bien.



¿Qué pasó luego de esa dura crisis?



Vinieron cosas importantes, como la alianza con General Electric y luego con Scotia Bank, hace cerca de 6 años. Esos han sido hitos importantes en la historia del banco y desde el punto de vista gremial, mi lucha por lograr una disminución del uso del efectivo en la economía, porque soy un convencido de que el país necesita tomar conciencia sobre esa problemática.



Además, con esto ayudamos a controlar problemas como la corrupción, el lavado de activos, el contrabando y la evasión; no es lo único que deba hacerse para ello, pero contribuirá, de manera importante, a que se le dificulte mucho el cometer fechorías.



¿Hacia dónde deja encarrilado el banco?



Uno de los grandes retos es la estrategia digital en la que hemos embarcado a Colpatria, porque la banca está en un momento de irrupción en el que hay que innovar y cambiar para satisfacer las necesidades de los nuevos consumidores, que ya no piensan en una sucursal para hacer sus diligencias bancarias, sino que quieren servicio cómodo y de buen precio.

Usted sigue en la organización, ¿qué responsabilidades asumirá?



Como consejero delegado, que es una figura muy utilizada en la administración de las empresas españolas.



Tendré bajo mi responsabilidad una serie de compañías del grupo, su supervisión y control y le reportaré directamente a Eduardo Pacheco.



Se trata del ‘holding’ que tiene entre sus activos el banco, el negocio asegurador, la constructora, inversiones en fondos de capital privado y participaciones en el sector de la minería.



Entonces, ¿hasta cuándo estará al frente del banco?



Estaré en la presidencia hasta finales de febrero del 2018. Jaime Alberto Upegui, quien me remplazará, llegará a la presidencia del banco a mediados de ese mismo mes; yo lo acompañaré un par de semanas y luego, a principios de marzo, asumiré mis nuevas responsabilidades en el Grupo Colpatria.

