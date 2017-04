Protección lanzará servicios de ahorro para jubilación

Durante el 2017, la AFP Protección lanzará nuevos productos y servicios de ahorro para jubilación. Así lo anuncia, en entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la entidad, Juan David Correa Solórzano, quien agrega que entre los objetivos también está elevar el monto de activos en administración.

¿Qué destaca de los resultados en el 2016 de la compañía?



La innovación y la experiencia de los clientes, que han permitido que avancemos en el acompañamiento de estos. Llegamos a 6,7 millones de afiliados a los fondos y cesantías. Eso implica un buen comportamiento de la administración, pues cerca de 78 billones de pesos de los recursos bajo encargo representan un nivel cercano al 8 por ciento del PIB.



¿Cuáles son las metas para el 2017?



Durante la asamblea de accionistas nos comprometimos a desarrollar nuevos productos y servicios y a seguir acompañando a los clientes en la construcción de su ahorro hacia el futuro, que no solo corresponde al que es obligatorio, sino que consideramos que, por la naturaleza del mercado y de la esperanza de vida y por la condición de hábito e inversión de nuestros clientes, tiene que ser entendido como de largo plazo.



¿En materia de rentabilidad qué destaca?



El año transcurrió en medio de mercado volátil, pero el resultado fue benéfico para los afiliados. Y positivo, porque la renta fija y variable local tuvieron un buen desempeño.



Entre tanto, el desempeño de las inversiones en renta variable fija internacional fue mixto, aunque al final tuvo buenos resultados. Más que darle una cifra puntual de rentabilidad, pues corresponde a muchos fondos y cada uno tiene unos activos y perfil del riesgo diferentes, hago esa referencia global. También fue un año de buenos rendimientos en los fondos de pensiones voluntarias.



¿A qué factores se debe ese buen comportamiento?



La valorización de las acciones fue positiva, y eso hace que los resultados finales de los fondos, que lo que hacen es congregar todas estas inversiones de diferentes activos, generen una rentabilidad.



¿Debe ahorrar un afiliado en un fondo voluntario para no perder el nivel de ingresos cuando se pensione?



Definitivamente, cualquier persona que ahorre en cualquier tipo de régimen, sea el individual o de prima media, debería considerar uno complementario para disfrutar en el retiro. Ello no corresponde a un régimen particular, sino que el ahorro voluntario es una alternativa para seguir construyendo ahorro.



¿Eso quiere decir entonces que los sistemas de pensiones en Colombia son totalmente impredecibles?



Son predecibles, porque en el régimen de ahorro privado cada una de las personas y los aportes tienen una cuenta individual, que se construye de los recursos que se hacen durante toda la vida y de los rendimientos que son abonados por las inversiones. Entonces, de manera permanente, diaria, en todo momento, cada una de las personas puede, de manera predecible, identificar los recursos que ha ahorrado para poder disfrutarlos después.



