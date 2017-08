‘Nada más peligroso que tener plata’: presidente de ISA

Luego de volver a participar en convocatorias de transmisión en Brasil, tras superarse el año pasado la controversia económica por los cambios en la regulación, la compañía Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) consolida la inversión en este país como una de sus puntas de lanza para sus ingresos futuros.

En junio cerró la compra de una participación importante en la firma Taesa, que, junto con su filial Cteep, le dan el primer lugar en rentabilidad en este mercado.



Pese a ello, el presidente de la compañía, Bernardo Vargas Gibson, advierte que se mantiene la cautela en las posibles nuevas inversiones en otros países, así como en las concesiones viales de cuarta generación en el país (vías 4G).



¿Por qué están más activos en transmisión de energía este año?



La trayectoria de ISA en interconexión eléctrica nunca ha parado. Todos los años ha tenido, casi sistemáticamente, un crecimiento en la inversión nueva, sobre todo en convocatorias. Lo que sí cambió fue Brasil. Allí habíamos tomado la decisión de no hacer nada.



¿Por qué?



En el 2012 la regulación brasileña cambió el sistema de remuneración y teníamos la posibilidad de terminar el contrato o renegociar para que nos ampliaran la concesión. Aceptamos que nos cambiaran a un contrato nuevo para seguir adelante. En el 2016 aceptaron un monto que sentíamos justo, que era de 3.900 millones de reales (unos 3,4 billones de pesos).



¿Y cómo entraron de nuevo?



De dos maneras. La primera es que en octubre entramos en una convocatoria por líneas nuevas y ganamos varias e hicimos algo que no se había hecho: entrar en convocatoria con un colega nuestro, que es Taesa. Y ganamos líneas en esa convocatoria de octubre.



¿Cómo quedarán los ingresos ya con el 41,6 por ciento del bloque de control de Taesa?



Taesa es una compañía que paga un porcentaje bueno de dividendos, porque reparte como el 90 por ciento de sus utilidades. Será bueno para nuestros ingresos, pero lo clave es el tema estratégico de nuestra presencia en Brasil, porque en conjunto, lo que tenemos hoy, más Taesa, somos muy relevantes.

En el 2017 estamos invirtiendo en nuevas obras 1,4 billones de pesos, cuatro veces más que el año pasado FACEBOOK

TWITTER

¿Qué lugar tendrían juntando Cteep y Taesa?



Si juntamos las dos, el primer lugar. No nos interesa mostrar músculo en tamaño, porque el grupo de Electrobras es más grande que nosotros en kilómetros de redes, lo que me interesa son utilidades y ebitda, y ahí somos los más grandes. Es rentabilidad.



¿Con la chequera que hoy tienen, hay planes de expansión a nuevos países?



Como presidente de ISA y por mi experiencia en el mundo financiero, tengo claro que no hay nada más peligroso que tener plata. Somos muy cautelosos en cómo la gastamos. Si se hacen las cosas bien se tiene la chequera porque se genera utilidades o porque se tiene capacidad de deuda.



Lo que nos preocupa es tener coherencia estratégica. En lugar de ponerme a buscar otras cosas, me concentro en cómo puedo crecer en esos países donde tengo mis recursos y los conozco. Si como complemento tengo oportunidades muy claras las voy a mirar.



¿Y ya las hay?



Hemos explorado cosas en México y en Argentina. No se ha cristalizado nada, pero las hemos mirado solo con un criterio: que es complementario a lo que nosotros hacemos en otras partes.



¿En Colombia cómo va la inversión en transmisión?



En el 2017 estamos invirtiendo en nuevas obras 1,4 billones de pesos, cuatro veces más que el año pasado. Nos acabamos de ganar la convocatoria de Copey-Cuestecitas, y nos tiene felices porque pensamos en las invitaciones que vienen, en las que está la colectora de energía de La Guajira, que es muy importante.



¿Al fin entrarán a infraestructura vial?



A buena hora reconocimos que no somos constructores sino concesionarios y a buena hora hemos sido cautelosos de entrar en cosas en Colombia. Hemos mirado varias cosas que nos han llegado, o de alianzas público privadas (APP) que están haciendo otros.



¿Comprando participaciones?



Hemos visto varias APP que van en ese proceso, de la mano de magníficos constructores, y con lo de Odebrecht hay que tener mucho cuidado, pero también estamos mirando, de la mano de constructores, la posibilidad de participar en convocatorias adicionales. Nos interesa, pero somos muy cuidadosos de no entrar en riesgos que no nos gusten.

Buscando nuevos negocios

El presidente de ISA, Bernardo Vargas, anota que la Creg debería evaluar la posibilidad de que empresas sólidas, como la que él dirige, participen del negocio de subtransmisión.



“Si pudiéramos hacer eso, habríamos fortalecido todo el sistema de la Costa. Los criterios por los que nos tienen vetados de entrar en integración vertical son cosas del pasado cuando ISA era monopolio. Hoy hay muchos jugadores con los que competimos”.



En cuanto a los cambios regulatorios para transmisión, explicó que el cambio de metodología, del valor de reposición a nuevo por el de costo depreciado no es conveniente porque la que está funciona bien.



“Los números de disponibilidad de nuestras líneas son buenos internacionalmente, de 99,95 por ciento o 99,98 por ciento, y los de eficiencia son buenos a nivel internacional”.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu