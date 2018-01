‘Las comisionistas deben innovar más’

El pasado 5 de enero se cumplieron tres años de la fusión de las firmas que dieron origen a la comisionista Corredores-Davivienda.



Durante este tiempo han montado una estrategia para atraer más personas del común al mercado, a través de productos de ahorro e inversión más cercanos a sus bolsillos, dice María Teresa Uribe, su presidenta.

¿Qué les dejó la fusión?



La certeza de que fue una gran decisión. Corredores Asociados era la firma 'top of mind' del momento y la llegada del Grupo Bolívar le dio más valor a la marca. Con lo que ha pasado (Interbolsa, libranzas, facturas), tener el respaldo del grupo y la reputación de Davivienda, creo que nos mantenemos en ese 'top'. Cada que hay un escándalo, los puestos bancarizados nos fortalecemos.



¿Cambió el negocio?



No. Davivienda, que es un gran comprador de entidades, se ha caracterizado por respetar la cultura y la experiencia de las personas que trabajan en las firmas que adquiere. Corredores tiene una experiencia de más de 70 años y Davivienda respeta eso. Lo que hizo fue empoderar a la gente en sus cargos, entró a complementar aspectos que por capacidades no se tenían, como tecnología, la posibilidad de apalancar portafolios y de desarrollar productos mucho más rápido. Ha sido una llave muy ganadora.



¿Han podido acercarse más a la gente?



Hemos tratado de democratizar la inversión y la finca raíz, que haya más posibilidades de ahorro e inversión, con una oferta importante de fondos colectivos (FIC) a los que pueden acceder desde montos muy bajos, como el inmobiliario, al que llegan desde 10 millones de pesos y pueden obtener rentabilidades de entre 8 y 12 por ciento.



¿Qué hace falta para que más gente llegue a este mercado?



La cultura del ahorro en Colombia no está tan abierta a productos sofisticados y de mayor riesgo. Lo que tenemos que hacer es un ejercicio con la Superfinanciera explicando que existen productos y que hay posibilidad de invertir en activos diferentes y seguros.



Nuestro impulso se basa en servicio, plataformas para domiciliar pagos, red bancaria, canales digitales al servicio del cliente. Pero tenemos que esforzarnos en crear productos y en que haya mayor educación financiera para evitar descalabros y malas inversiones.



¿Cómo consolidar más su crecimiento?



Tenemos una posibilidad muy grande de hacerlo y llegar al primer o segundo lugar del 'ranking' de comisionistas, hay un espacio grande para hacer cosas. Estamos dispuestos, incluso, a analizar más adelante la posibilidad de nuevas compras porque es una forma de crecer y es una característica del Grupo Bolívar, adquirir entidades.

