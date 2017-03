Avianca volará chárteres 'desde ya’ en Argentina

¿Por qué compró MacAir?



Iniciamos la negociación en el 2015, mucho antes de que Macri fuera presidente. Hacía mucho tiempo que queríamos invertir en la Argentina: es el cuarto país de la región, pero muy poca gente toma aviones.



¿Qué opina de la postergación de las nuevas rutas para Avianca?



Considero que la autorización de rutas en un país democrático debe ser abierta, siempre que se cumplan los requisitos técnicos. Autorizar las rutas no es favor, es una obligación. Por eso, no entiendo cuál es el objetivo de posponer la decisión. Espero que tengan algún motivo para dilatarlo.

¿Qué medidas tomará?



No queremos pelear con nadie, pero si me dicen que necesitan un año para tomar la decisión... nuestro derecho es claro y por lo tanto vamos a actuar. La semana que viene viajaré a la Argentina para hablar con el ministro Dietrich. Mientras tanto, vamos a comenzar ya mismo a volar chárteres y vuelos no regulares.



¿La asignación de nuevas rutas era un requisito para invertir en la Argentina?



Cuando visité Argentina le pregunté al ministro Dietrich si había algún inconveniente en intervenir en el mercado aerocomercial. Porque, como es sabido, el gobierno anterior discriminaba a las empresas que querían competir con Aerolíneas Argentinas.



¿Cómo será la relación con Aerolíneas Argentinas?



Es inevitable competir en algunos tramos, aunque nuestros aviones son mucho más pequeños. Pero podemos ser un buen complemento. Por ejemplo: podemos llegar hasta lugares donde Aerolíneas Argentinas no aterriza o tiene pocas frecuencias. Así, podemos trasladar pasajeros hasta Buenos Aires para que se suban a sus vuelos grandes.



IVÁN RUIZ

LA NACIÓN (Argentina) - GDA