Invertimos en el arranque US$ 1 millón: BMI Seguros

Un millón de dólares en adecuación de su sede en Bogotá, tecnología y personal, la estadounidense BMI Seguros se estrenó en Colombia buscando una tajada del segmento de pólizas de vida y salud, donde esperan marcar la diferencia con su conocimiento y experiencia.



Esa fue una de las principales razones, incluso, para iniciar una compañía desde ceros en Colombia y no entrar con la compra de una ya instalada, según le contó a EL TIEMPO Carlos Alberto Sánchez, quien llevará las riendas de la nueva aseguradora en el país.

¿Por qué iniciar desde cero cuando otros compran compañías?

Cuando BMI evaluó el mercado colombiano se revisaron varias alternativas y no se encontró una compañía que se ajustara al modelo de negocio.

Nuestro know how y filosofía nos hace mantener el foco en el mercado de personas, especialmente en vida y salud; por lo tanto, no se consideró la alternativa de adquirir carteras diferentes.



¿Cuál es el plan de inversiones para crecer?

Tenemos un capital aprobado de 28.000 millones de pesos. Desde cuando iniciamos el proceso hemos invertido cerca de un millón de dólares en adecuación de oficinas, tecnología y empleados. Pero seguiremos invirtiendo en la automatización de procesos que nos garanticen la excelencia operativa; trabajaremos en los planes de formación de nuestra fuerza de ventas y, por supuesto, en marketing estratégico para el posicionamiento de la marca acá.



¿Qué pueden esperar los colombianos de su oferta de seguros?

Puedo destacar las pólizas de salud con cobertura internacional, atención medica en cualquier parte del mundo y ante cualquier eventualidad de gasto médico mayor, ya sea por elección de la persona o porque el especialista se encuentra fuera de Colombia.



Además, nuestros clientes pueden elegir la institución en donde quieren ser atendidos con los mejores estándares mundiales y el respaldo de una de las redes médicas más importantes: United Health Care.



¿Cómo enfrentar barreras como la desconfianza para vender más seguros en el país?



Las aseguradoras debemos tomar un rol más dinámico en el proceso de comunicación y promover una cultura, especialmente en los seguros de personas. Otro punto importante es el diseño de productos a partir del comportamiento y conocimiento de las necesidades de los diferentes mercados.

Viene un cambio generacional para el cual las compañías debemos estar preparadas; el conocimiento del cliente, la flexibilidad, la automatización y adaptación de nuestros productos será un factor competitivo.



También, el uso de la tecnología, como canal, es otro de los desafíos en los productos de vida y salud. Debemos encontrar la forma de suscribir los riesgos adecuados sin perder de vista los requisitos de asegurabilidad y garantizar el conocimiento del cliente.

¿En dónde está el mercado de BMI en Colombia?



Nuestra estrategia está enfocada en cubrir las necesidades de protección de los colombianos identificando y entendiendo los diferentes momentos del ciclo de vida en que se encuentren. Así, nos enfocaremos en ampliar la oferta de seguros; por ejemplo, al segmento familiar, empresarial, grupos afines, multinacionales, estudiantes, entre otros.



¿Qué los hizo elegir al país?

Esta es una de las principales economías de Latinoamérica que marcha bien y en donde la industria de seguros apenas llega al 2,8 por ciento del PIB, con lo cual vemos una oportunidad importante para desarrollar mercado y hacer que más personas estén aseguradas.



Queremos posicionarnos como una de las compañías líderes en el mercado colombiano en la oferta de seguros de personas.



