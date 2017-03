ENI encontró crudo en uno de los pozos más grandes de México

27 de marzo 2017 , 01:16 a.m.

La industria petrolera de México entró en una nueva era.



La compañía italiana ENI anunció que encontró una cantidad significativa de crudo en aguas del golfo de México.



Este es el primer hallazgo petrolero que una empresa privada hace en México desde 1938, cuando el Gobierno nacionalizó el recurso.



El país liberalizó la industria en el 2013 a través de una ambiciosa reforma energética, que ya ha comenzado a reflejarse en el día a día de los mexicanos.



El pozo de firma italiana, llamado Amoca-2, forma parte de la segunda subasta energética que el Gobierno mexicano hizo en septiembre del 2015.

El proyecto se encuentra a 1.200 kilómetros al occidente de Ciudad del Carmen (estado de Campeche), la mayor urbe petrolera del país.



La compañía perforó, a una profundidad de 65 metros, 3.500 metros y halló 110 metros de aceites ligeros de muy buena calidad, 65 metros de estos no habían sido encontrados anteriormente.



La estatal Petróleos Mexicanos ya había explorado esta zona, pero reconoció que no tenía la capacidad financiera y técnica para explotarla.



“Este importante descubrimiento ocurre en un país en el que ENI no había operado antes y confirma nuestra capacidad de exploración”, expresó Claudio Descalzi, el director ejecutivo de ENI, en un comunicado.



La firma italiana ganó el contrato para obtener petróleo en el golfo de México en una puja muy competida, en la que al final le arrebató el derecho a la rusa Lukoil.



La propuesta de ENI garantizaba que el 84 por ciento de las ganancias de explotar este yacimiento serían entregadas al Estado mexicano.



ENI reconoció que el volumen del hallazgo fue una sorpresa y señaló que existen indicios de que en esa región hay más crudo del que se había estimado inicialmente.



ENI, con sede en Roma, opera en 79 países y recientemente ha concentrado su producción en África. El Estado italiano tiene una participación del 30 por ciento en la compañía dirigida por Descalzi, quien hace poco fue confirmado en la dirección de la empresa para los próximos tres años.



