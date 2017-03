23 compañías repartirán este año más de $ 8 billones en dividendos

Si usted forma parte del grupo de colombianos (unos 850.000) que tienen sus ahorros invertidos en empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), prepárese, porque, aunque a la economía colombiana no le fue muy bien el año pasado –creció solo 2 por ciento–, varias de estas firmas se alistan a repartir entre sus accionistas buena parte de las ganancias del 2016.



Es más, incluso algunas se disponen a distribuir un poco más de lo que ganaron, para lo cual propondrán a las asambleas apropiar parte de las reservas constituidas con las utilidades de años anteriores y así elevar el monto.



Solo un grupo de 23 compañías, tanto financieras como del sector real, que cotizan en la BVC, repartirá este año entre sus accionistas cerca de 8 billones de pesos con cargo a las ganancias del 2016.



Esas mismas firmas obtuvieron, en conjunto, ganancias del orden de los 15 billones de pesos el año pasado, lo que indica que distribuirán, en promedio, cerca del 54 por ciento de lo conseguido.



Sin embargo, lo que dejan ver las propuestas que las compañías llevarán a las asambleas es que la distribución de utilidades oscila entre un mínimo de 6,4 por ciento, sugerido por las directivas del Grupo Bolívar, y un máximo de 291,5 por ciento planteado por las de Celsia.



En el último caso, además de las ganancias cercanas a los 33.000 millones de pesos de esta empresa perteneciente al sector energético, proponen tomar de las reservas 96.200 millones para su distribución.



Esa diferencia entre lo que van a entregar unos y otros se debe, entre otras razones, al desempeño que ha registrado en cada uno de los sectores de la economía en los que se mueven las empresas, pues no todos tuvieron un buen desempeño, según los balances reportados al sistema informativo de la Superintendencia Financiera.



Felipe Agudelo, analista de renta variable de la firma Alianza Valores, asegura: “No todos los sectores y sus compañías responden a los mismos choques macroeconómicos. Además, es importante tener en cuenta que la diversificación en negocios, la moneda y la geografía están de moda en el Colcap. “Un punto a favor si contemplamos el retroceso de la economía colombiana”, enfatiza.

A cuidar la caja

Algunas firmas, como Avianca Holdings, ISA, Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y Corficolombiana, proponen que este año se les pague a sus accionistas un dividendo mayor que el del 2015. En la primera, ese aumento alcanza el 54 por ciento, en las otras, el alza es de 36,1, 33 y 17,9 por ciento, respectivamente.



Por su parte, entidades como Bancolombia, Davivienda, Argos, Conconcreto, Celsia, Grupo Sura y el Banco de Bogotá incluyen en la propuesta de este año un incremento en el dividendo que oscila entre 4,2 y 10 por ciento, que en algunos casos no supera la inflación que fue del 5,75 por ciento.



“Sobre Avianca, creemos que la medida de aumentar los dividendos busca satisfacer las necesidades de los accionistas. Su prioridad es mejorar el estado de su caja, sabiendo que está muy cerca del límite planteado y que, además, su competencia presenta un gran desafío para el 2017”, dice el analista.



En otras compañías como Celsia, ISA y EEB, las propuestas corresponderían al buen comportamiento que tuvo el sector servicios el año pasado, el cual que podría continuar en el 2017. Sin embargo, el panorama no es tan halagüeño para otros renglones de la economía afectados por la coyuntura económica y factores como los escándalos de corrupción.



Agudelo sostiene que puede ser el caso de las empresas que se mueven en el renglón de materiales, como Cemex o Cementos Argos, que este año harán una menor distribución de sus utilidades vía dividendos. Esta última propone repartir solo el 45,7 por ciento de sus utilidades del 2016.



“Es un comportamiento apenas lógico en un ambiente de incertidumbre. Con estos nuevos escándalos de corrupción, las obras que provocarían un repunte en los despachos de cemento y concreto no se darán sino en el 2018, o incluso el 2019. Además, pensamos que la nueva adquisición en Estados Unidos es un buen incentivo para cuidar su caja”, dice el experto sobre Argos.



Pero la austeridad también es por el lado de las firmas del sector consumo, como el Éxito, que no solo repartirá entre sus accionistas la mitad de las ganancias conseguidas el año pasado, sino que además propondrá a la asamblea el pago de un dividendo de 48,64 pesos, esto es, 92,8 por ciento por debajo del que pagó el año pasado (675,72 pesos) con cargo a las ganancias del 2015.



“Grupo Éxito tiene una política muy racional de dividendos al tener en cuenta que la economía brasileña aún no despega, que la confianza en el consumidor en Colombia está en el piso y que los altos niveles de inflación, en Latinoamérica, aún mantienen arriba sus costos en el P&G”, comenta Agudelo.

Hay otros rendimientos

A las cifras sobre cuánto recibirán las 850.000 personas por sus acciones –una vez la comisionista descuente su pago– deben agregarle que su utilidad no solo está representada en el dividendo y en lo que este aumentó frente al 2015. La rentabilidad obtenida por ese dividendo (indicador conocido como el Yield) también es clave.



Un ejercicio de la firma Casa de Bolsa destaca los casos del Grupo Aval, la EEB y el Banco de Bogotá, donde el rendimiento fue de 5,45, 5,23 y 5,17 por ciento, en su orden. En otras acciones de baja liquidez, es decir, que se negocian poco en bolsa, pudo estar, incluso, cerca del 9 %. Títulos como el de la BVC, Bancolombia, ISA y Davivienda muestran un Yield de entre 3,91 % y 3,21 %.



