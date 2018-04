948 firmas foráneas, en cola para entrar al mercado nacional

La desaceleración no detiene el aterrizaje de empresas extranjeras.



Entre ellas se cuenta la estadounidense NSF Internacional, una certificadora de calidad en alimentos; la portuguesa YoungNetwork Group, que se enfoca en servicios de comunicación y mercadeo, y Urban Decay, cadena de cosmetología de la francesa L’Oréal.

También está arribando al país la cadena francesa de ropa Saint Laurent, así como la española Áreas, que factura 1.688 millones de euros anuales, gestiona 12.000 establecimientos en Europa y tiene 21.600 empleados. Inicialmente operará 8 concesiones de cadenas de comidas en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.



Igualmente, se prevé el arribo del grupo francobrasileño Caixa Seguros, que está pendiente del aval de la Superintendencia Financiera para operar a través de Youse Seguros Colombia.



Arsinger, empresa española especializada en soluciones de ingeniería de proyectos, también está cerca de desempacar maletas en el mercado local.



Este debut de empresas extranjeras en el país puede crecer de manera importante en el transcurso de los próximos meses, pues el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dice que acompaña a 948, que están explorando oportunidades. Dichas compañías provienen en un 22 por ciento de EE. UU., en un 7,8 por ciento de China y en un 6,8 por ciento de España.



Esa cartera también acompaña 1.100 proyectos de inversión de Estados Unidos, España, China, Francia, Brasil y Alemania, entre otros países. De ese total, el 57 por ciento (630 oportunidades) se concretarían a finales del 2017 y el 40 por ciento restante entre el 2018 y el 2020.



En cuanto a la inversión estimada para el casi millar de proyectos, se calculan 48.000 millones de dólares, monto que equivale a la inversión extranjera directa (IED) que ha recibido el país en los últimos 39 meses.



Los sectores en los que las firmas foráneas buscan oportunidades son, entre otros, químicos, tecnología, tercerización, turismo y moda.

La una trae otra

La llegada reciente de la cadena de ropa sueca H&M se ve como una reafirmación de Colombia como plaza de mercado obligada en Latinoamérica para los pesos pesados a nivel mundial de la venta de confecciones, textiles y accesorios.



Una característica de este tipo de incursiones es la capacidad de atraer otros inversionistas locales y foráneos, a través de la cadena de valor.



El presidente de Areas para España, Portugal y Latinoamérica, Óscar Vela, dice que decidieron entrar por la terminal aérea bogotana porque es la tercera de mayor circulación de pasajeros en Latinoamérica.



Mientras que el presidente de Pepsico Colombia, Mauricio Suárez, afirma que Colombia es un país con oportunidades en términos de mercado, con alto talento humano y en el que mecanismos como los TLC les permiten a las compañías planear a largo plazo y dinamizar los planes de crecimiento y de inversión, para desarrollar una relación gana-gana.



“Colombia tiene una situación muy saludable y es un mercado interesante, pero también ofrece garantías desde el punto de vista jurídico, reglas de juego estables, manejo económico serio de la economía; se puede pensar en el largo plazo y obviamente también desde Colombia, por qué no, aprovechando esas ventajas competitivas, exportar a otros países”, explicó el directivo.



Entre tanto, el presidente de Nestlé de Colombia, Javier Texidó, afirma que Colombia “es, sin duda, el país con mayor potencial de crecimiento de América Latina.



“Venimos creciendo por encima del PIB y esperamos poder seguir fortaleciendo nuestras operaciones en el país”, agrega. La planta de productos balanceados Purina, entre otras, será ensanchada para ampliar las exportaciones.

De México

También Vista Oil & Gas Premier, una empresa petrolera recién creada en México, tiene entre sus planes comprar activos en Colombia y realizar una parte de su oferta pública inicial de acciones (OPI) en el mercado de valores nacional.



Los directivos consignaron en el prospecto de colocación de los títulos que Colombia tiene un marco regulatorio estable y un ambiente favorable para los negocios.



“La reciente caída en los precios del petróleo y la inversión han dado lugar a que algunos jugadores ya establecidos, incluyendo Ecopetrol, exploren estrategias alternativas incluyendo desinversiones de activos y hasta ventas totales”, dice el documento.



La firma española Ferro Abogados, que prevé abrir su oficina en septiembre, en Bogotá, es igualmente optimista del futuro de su inversión.



El presidente de la compañía, Primitivo Ferro Ribadulla, considera que Colombia es el país más interesante en la región para la IED.



“Es un país de crecimiento continuo, con estabilidad política. No es un país donde haya un partido que si gana las elecciones le dé la vuelta al sistema. Hay contienda política dura, pero con una idea política y económica similar. Es un país con una altísima seguridad jurídica para el mundo hispanoamericano, es una nación que funciona, con una tasa de desempleo baja”, sostuvo el directivo al diario ‘La Región’, de España, al anunciar el aterrizaje al país.

Ministros optimistas

En días pasados, el interés de las firmas extranjeras por nuevos negocios en el país fue puesto en entredicho por hechos como la consulta popular en Cajamarca (Tolima), que obligó al retiro de la minera de oro Anglogold Ashanti de esa zona, las amenazas de demanda de España por la intervención de Electricaribe y las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en la Cumbre Concordia, en Grecia, donde dijo que la caída de la IED este año se debía a que las empresas se estaban marchando.



Por su parte, la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, le dijo a EL TIEMPO que las consultas populares legalmente no se pueden utilizar para decidir sobre temas que son competencia de la Nación como la seguridad nacional, el manejo de la economía y administración de los recursos naturales.



“Lo más importante es que las compañías extranjeras tengan claridad en que la seguridad jurídica no se va a afectar, que se comprenda la diferencia en los procesos y que los inversionistas cuenten con la información correcta”, explicó Lacouture, quién dijo además que el país cuenta con 15 acuerdos de inversión, con reglas claras y estables para los inversionistas.



Mientras tanto el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, refutó a Uribe y dijo que él no usa cifras porque no le conviene. Indicó que la IED en el 2010 era de 6.430 millones de dólares y que en el año pasado fue de 13.593 millones de dólares, lo que implica que se duplicó en ese periodo. “Las afirmaciones de Uribe no están acordes con la realidad de las cifras”, aseveró.



