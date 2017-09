Hay 612 empresas que son estrellas en ventas

Las empresas nacionales que presentan un crecimiento anual superior al 10 por ciento en su facturación forman parte de un club exclusivo.



Así lo indica un informe del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Confecámaras, con base en el análisis de 26.000 sociedades que reportan al Registro Único Empresarial y Social (Rues).

Entre el 2011 y el 2015, el grupo de firmas de alto crecimiento se concentró en 612 de ellas, principalmente en el segmento de pymes, con el 73 por ciento, seguido por las grandes, con el 27 por ciento.



El estudio indica que un grupo de 25.388 empresas mantuvo su facturación estable durante los 3 primeros años, pero luego se precipitó.



Por el contrario, el llamado club de las 612 firmas estrella mostró una curva ascendente.



“Cabe destacar que durante el último año analizado, el país sufría de la desaceleración de la economía, asociada a la caída de los precios del petróleo, pero los resultados de las empresas de alto crecimiento continuaron mejorando, lo cual evidencia su importancia para la economía”, dice el reporte.

Los indicadores

Igualmente, el análisis arrojó una alta correlación entre los beneficios y los ingresos de las empresas.



Por ejemplo, las diferencias fueron más amplias cuando se compararon los beneficios entre los dos grupos: los de las firmas de crecimiento acelerado aumentaron más rápido que sus ingresos, evidenciando mejoras en productividad, lo que no sucedió con el segundo lote.



Es decir, al percibir una mayor utilidad, generaron también mayor ahorro, lo que a su vez redundó en un aumento de la inversión.



La investigación agrega que los factores diferenciadores que les permiten a las empresas crecer por encima del 10 por ciento anual en Colombia son el servicio posventa, la destinación de fondos a la inversión en innovación, el talento humano, la capacidad de acertar en el reclutamiento de gente y las alianzas con proveedores.



Dichos factores fueron definidos después de evaluar un conjunto de variables, como herramientas de planeación estratégica, la forma en que se desarrolla la innovación, el desarrollo de nuevos modelos de negocios y la apropiación de la tecnología.



Aunque dichas variables son relevantes, agrega el análisis, no son significativas para explicar la diferencia entre las empresas que crecen a dos dígitos y las que no, porque la competitividad corresponde a factores internos y estos pueden ser controlados por las administraciones, con el fin de lograr los objetivos de crecimiento.



No obstante, según los autores, las firmas de acelerado crecimiento son actores claves para la economía por el impacto que tienen en el PIB y la creación de empleo.



Esto, porque de acuerdo con cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), se estima que en la mayoría de países estas empresas generan las tres cuartas partes de los nuevos empleos.



Sin embargo, como concluye este primer análisis en Colombia, representan una pequeña parte del total de la población empresarial, pues su participación oscila entre el 2 y el 6 por ciento.



“Pese a que estas empresas son motores a través de los cuales una nación puede alcanzar los objetivos de crecimiento, su aparición es un fenómeno poco común dentro de la dinámica de los negocios”, dicen el CNC y Confecámaras.



Al respecto, el informe ‘Global Entrepreneurship Monitor (GEM)’ del 2016 indica que la cantidad de nuevos emprendedores que proyectan tener un crecimiento acelerado en los primeros 5 años no supera el 9 por ciento.



El perfil de estas 612 empresas muestra que son jóvenes, altamente productivas y eficientes.



