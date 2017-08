Las 10 empresas con más equidad de género en Colombia

06 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Pfizer, la Fundación Plan y Sanofi son las tres compañías que encabezan el escalafón de equidad de género en las organizaciones del 2017.



El top 10 de ese listado lo completan las firmas Johnson & Johnson, P&G, Citibank, 3M Colombia S. A., SAP, Equion y Emgesa.



Este estudio, que analiza a las empresas y entidades públicas en el país en temas de equidad de género y diversidad, reveló que apenas el 32 por ciento de las compañías privadas y el 18 por ciento de las entidades públicas cuentan con una política de equidad de género y diversidad, tendencia que se mantiene si se mira que en el 2016 era el 30 por ciento.

Igualmente, el trabajo desarrollado por Aequales, en alianza con el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) y la Secretaría Distrital de la Mujer, encontró que solo el 26 por ciento de las empresas privadas y el 13 por ciento de las organizaciones públicas tienen un comité de equidad de género, con el propósito de diseñar e implementar prácticas orientadas a retener y promover al mejor talento femenino.



De otro lado, solo el 39 por ciento de las empresas observadas han invertido en acciones enfocadas a alcanzar la equidad.



Para los autores, esto demuestra que el asunto todavía no es prioridad, “aun cuando la equidad de género y la diversidad, según la tendencia mundial, nos llevan a considerarlos aspectos claves del negocio, el aprovechamiento del talento y el aumento de indicadores como la competitividad, la rentabilidad, la estabilidad y la confianza”.



El estudio revela que el 52 por ciento de las compañías privadas cuentan con la opción de trabajo remoto y el 71 por ciento tienen días flexibles para fechas especiales, lo que representa un incremento frente al 64 por ciento del 2016.



De acuerdo con Aequales, estas medidas son cruciales, puesto que permiten que el personal logre compaginar su trabajo con sus proyectos personales y familiares.



Otras de las mejores prácticas encontradas es “la promoción de criterios documentados para que la publicidad de las organizaciones no tenga referentes sexistas”, lo que ya es implementado por el 36 por ciento de las organizaciones.



No obstante, prácticas como las de días adicionales a los otorgados por la ley para la licencia de maternidad y paternidad solo han sido adoptadas por el 23 por ciento de empresas para la licencia de paternidad y el 25 por ciento para la de maternidad.



Así mismo, apenas 18 por ciento de las firmas cuentan con salas de maternidad y guarderías en el lugar de trabajo, mientras que el 40 por ciento de las entidades del sector público tienen estos espacios.



Los autores subrayan que crear estos espacios se refleja en una reducción drástica en el ausentismo y el estrés.



De acuerdo con Aequales, para el segundo nivel jerárquico de las compañías (gerentes de áreas o equivalentes) encontraron una diferencia de salarios a favor de los hombres del 22 por ciento, y del 15 por ciento para el tercer nivel (subgerencia o jefatura).



Añade el trabajo que las mujeres en el país están ocupando un 38 por ciento de las posiciones de liderazgo, frente al 34 por ciento del año pasado.



La medición hecha por la firma consultora Aequales se basa en información recolectada por medio de encuestas virtuales diligenciadas por las gerencias de recursos humanos, en las que se evalúan cuatro áreas fundamentales: gestión de objetivos, cultura organizacional, estructura organizacional y gestión de talento.



Para esta edición del estudio contaron con la participación de 164 organizaciones en Colombia, de las cuales 67 por ciento pertenecen al sector privado y 33 por ciento, al público. De las organizaciones privadas, 78 por ciento son de carácter nacional y 21, transnacional.



