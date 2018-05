El malestar durante el cruce de cartas entre EPM y Santos

La emergencia derivada de la obstrucción temporal durante dos horas y media en la casa de máquinas del proyecto Hidroituango, y de la incertidumbre sobre su estabilidad, obligó el miércoles a las directivas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) a enviar una comunicación urgente al presidente Juan Manuel Santos, advirtiéndole sobre una posible tragedia debido a esta condición crítica.

Aunque dentro del alto Gobierno hay plena claridad sobre la magnitud de esta dura situación y el nivel de presión que se vive cada minuto por esta contingencia, la misiva, firmada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, para pedir disponer de "los instrumentos” para solventar la emergencia, tuvo un lunar ante el Ejecutivo.



EL TIEMPO conoció que el jefe de Estado se mostró disgustado al conocerla, pues él mismo había hablado, horas atrás, al medio día del miércoles, con las directivas de EPM y con el gobernador Luis Pérez para estar al tanto de la situación y mantener activos los planes de contingencia.



Por ello, la llegada de la carta causó sorpresa y un primer malestar en la Casa de Nariño. Uno de los hechos que más indispuso a Santos radicó en que la carta haya sido filtrada a los medios de comunicación y las redes sociales prácticamente cuando él la estaba conociendo.



La situación creó tanta inquietud en el Gobierno que no tardó en generar la reacción del propio Santos, quien recalcó que desde que se tuvo conocimiento de la situación se instaló y se activó todo el sistema nacional de gestión del riesgo y un puesto de mando unificado bajo la coordinación del ministro de Minas y Energía.



No en vano el mandatario fue enfático en aclararles a EPM y los mandantarios: “Son dueños y responsables” de la ejecución del proyecto. Además, la carta daba a entender que el Gobierno Nacional no había tomado cartas en el asunto.



Por ello, Santos cerró su respuesta, enviada ese mismo día, señalando: “Les reitero la necesidad de mantener adecuadamente informada a la opinión pública”.



Asimismo, dentro del Ministerio de Ambiente se ha cuestionado el proceder de EPM, pues se considera que desde el comienzo no dijo toda la verdad sobre el estado de la contingencia, ahora emergencia.



Incluso, esta cartera ya pidió asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, buscando hacer una revisión independiente.

‘No hay misterio’

Este jueves, en las declaraciones que dio EPM con el reporte de la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la carta y cortó cualquier controversia al indicar que “ahí no hay misterio. En la medida que suban los riesgos, la responsabilidad es informar al Gobierno cómo escalan los riesgos y la emergencia”.



Y resaltó que, más que la carta, lo importante ha sido la respuesta que desde el comienzo ha tenido el Gobierno bajo el liderazgo del ministro de Minas y Energía, Germán Arce, y los ministros de Ambiente y Defensa, Luis Gilberto Murillo y Luis Carlos Villegas, más el respaldo de la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Claudia González, y el apoyo de las Fueras Militares y de la Policía.



“Las entidades del Estado han estado concentradas y unidas, y esto tiene que seguir pasando”, agregó Federico Gutiérrez.



REDACCIONES POLÍTICA Y ECONOMÍA