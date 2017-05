De la mano de los campesinos, empresa produce chocolate de exportación

14 de mayo 2017 , 12:00 a.m.

Un intenso pero delicado aroma a chocolate impregna el ambiente, tres cuadras a la redonda, de la carrera 9.ª con 28, en el barrio La Cumbre de Floridablanca, Santander. El olor, más que las coordenadas o la dirección, es el que guía a quienes llegan al sector en busca de la fábrica Gironés, en la que desde hace un tiempo también se producen insumos para la fina chocolatería.

Esta empresa que nació hace 60 años en una planta artesanal en el municipio de Girón –por eso su nombre– ahora es una industria pujante y con tecnología de punta, que emplea a más de 200 personas, la mayoría madres cabeza de familia.



Desde hace tres años, luego de decidir hacer una revisión de sus procesos, para mejorar la calidad de sus productos, la compañía ingresó al Programa de Transformación Productiva (PTP), del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), para aumentar su eficiencia y así poder llegar al exterior.



El PTP, según el ministerio, es un programa que ofrece asistencia técnica, intervención y acompañamiento, para que las empresas adopten metodologías internacionales de mejora productiva, y brinda capacitación, orientación y financiamiento para obtener las certificaciones que permiten el ingreso a mercados internacionales.



El ingeniero industrial Arley Plata Márquez, jefe de producción y director de proyectos de Gironés, asegura que con la orientación del PTP le apuntaron a integrar su proceso productivo con el resto de la cadena de valor. “Visitamos las fincas en las que se cultiva el grano de cacao y les explicamos a los campesinos que era necesario que mejoraran sus prácticas, porque a veces el grano llegaba con objetos extraños o no tenía un buen manejo de la humedad”.



Gracias a la capacitación a sus proveedores, mejoraron las ventas en un 15 por ciento y, hoy por hoy, esta empresa regional ya exporta pasta de cacao, la materia prima para la industria de la chocolatería.



Además, los campesinos han podido visitar la planta Gironés, conocer el proceso de elaboración del chocolate y así entender por qué se debe mejorar el manejo del grano.



Para la gerente de Gironés, Diana Ballesteros, convertirse en “maestros chocolateros” ha sido todo un proceso. “No lo hemos hecho solos, lo hemos llevado a cabo con el apoyo de entidades gubernamentales. La gente a veces no busca esas ayudas, pero es más sencillo de lo que se piensa”, indica Ballesteros.



Según la gerente, todo está en la disposición al cambio. “Se debe estar abierto a escuchar la opinión de otras personas y estar en un proceso de retroalimentación constante”, señala, al tiempo que recuerda que antes del acercamiento con los cacaoteros, había un alto desperdicio del grano, porque “no cumplía con los estándares de calidad, y eso alargaba la tostión y el conchado”.



Ballesteros concluye que hay varias cosas por las que están orgullosos: “Somos una empresa mediana, que no solo se ha mantenido, sino que trascendió fronteras y también mejoró la calidad de vida de los cultivadores, eso es muy importante”.

‘Sembrar más no significa producir más’

La Sociedad Agroindustrial RVG, una mipyme huilense dedicada a la producción de tilapia, consiguió mejorar sus prácticas y convertirse en proveedora de compañías exportadoras.



Mauricio Otálora, su gerente, señala que con la participación en el Programa de Transformación Productiva se dieron cuenta de que no por ‘sembrar’ más alevinos se produce más. “Al sembrar menos se reduce la posibilidad de enfermedades, mejoró el bienestar animal y este puede aumentar de peso más rápido”, explicó.



Después de la intervención, en la que se fijaron indicadores para el proceso de producción, de sembrar 50.000 toneladas pasaron a 40.000, para producir las mismas 40 toneladas que tenían.



EL TIEMPO