Empleadores no pudieron usar gabela en seguridad social

El inconformismo ronda entre los empleadores colombianos que pretendían ponerse al día con los aportes a seguridad social de sus empleados, aprovechando el descuento en intereses por mora y sanciones por no pago oportuno que estableció el Gobierno en la reforma tributaria del 2016.

Según Carolina Camacho, socia de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz y presidenta del comité laboral y de recursos humanos de la Cámara Colombo Americana (que aglutina a las principales multinacionales americanas con sede en Colombia), no se pudieron acoger a esa ‘amnistía’ en el plazo que venció el pasado 30 de junio porque “las operadores y la UGPP no hicieron su tarea”.



Por ello, la vocera de empresas que han sido requeridas por la UGPP hace un llamado para que no suceda lo mismo en la segunda etapa del beneficio establecido por el Gobierno, cuyo plazo vence el próximo 30 se octubre.



La norma que creó el descuento para invitar a las empresas a ponerse al día con el pago de la seguridad social de sus empleados, salió en diciembre del 2016, en la reforma tributaria. Según Camacho, las compañías no tuvieron claridad de cómo podían pagar. Pasaron cuatro meses mientras expidieron las explicaciones de la gabela. Durante los dos meses restantes, antes de vencerse el plazo, finalmente los operadores de planilla las habilitaron, pero no funcionaban con eficiencia.



“Los operadores de planilla, el Ministerio de Salud y protección Social, el Ministerio de Hacienda y la UGPP no se ponían de acuerdo en la planilla ni en cómo iba a ser el sistema de pago. Las empresas, muchas, tenían la intención de acogerse, pero no pudieron pagar. En los dos meses finales, los operadores de planilla colapsaron y no pudieron procesar las planillas de pago”.



Según Camacho, la situación para el siguiente plazo va por el mismo camino: “Para el otro beneficio –ya estamos en julio– pasaron 6 meses, y todavía no hay planillas habilitadas, porque deben ser distintas a las anteriores”.



La preocupación de los empleadores, que dicen estar en mora por errores que no son voluntarios, sino relacionados con las dificultades para acercarse a la UGPP, es que “cada mes de seguridad social genera una mora a una tasa del interés máximo bancario corriente. Quiere decir que los empresarios están pagando moras de 32 por ciento efectivo anual. Eso es caro en deudas de seguridad social. Más aún si, en algunos casos, se trata de empresas grandes, con más de 3.000 empleados”.



Cabe recordar que el beneficio de la reforma tributaria, cuya oportunidad ya se perdió, implicaba una rebaja hasta del 80 por ciento de los intereses de mora. “De qué sirven los beneficios para ponerse al día o formalizarse si no se logra el objetivo, que es que haya formalidad y el sistema de seguridad social recaude el dinero, porque está quebrado”, dijo Camacho. Y agregó que, pese a que una ley tiene una jerarquía superior, “los subordinados (en este caso, la UGPP y los operadores de planillas) no hacen la reglamentación adecuadamente, en forma oportuna”.

Otras dificultades

Según Camacho, este no es el único reparo que tienen con el proceso de pago de la seguridad social. “Hay todo un listado de prácticas que está haciendo la UGPP y que están perjudicando a las empresas”.



He aquí algunas de ellas.

1) Incoherencia entre norma y realidad.

La UGPP pretende cobrar aportes a seguridad social e intereses moratorios por periodos de los años 2015 y anteriores, por valores superiores al tope diario que permitía realizar la Pila para aquellos periodos. Si bien el tope de aportes a seguridad social es mensual, había una imposibilidad para los aportantes, ya que la Pila no permitía hacer aportes que superaran el tope diario con que infundadamente se habían parametrizado las planillas Pila.

2) Cobros no generados.

Empleados con salario integral, cuando presentan incapacidad, cobran aportes a seguridad social y aportes parafiscales sobre el factor prestacional del salario integral.

3) Fiscalización de UGPP frena beneficios a empleados.

Algunas cajas de compensación familiar se están negando a expedir el paz y salvo requerido para el traslado de caja de compensación familiar si el aportante tiene algún proceso de fiscalización y/o contencioso administrativo en curso con la UGPP.

4) Cobro en viáticos.

La UGPP, con el acuerdo 1035 del 2015, pretende que se paguen aportes a seguridad

social sobre viáticos ocasionales y auxilio legal de transporte.

5) Excesos

No aceptan pago de aportes a seguridad social sobre un salario integral proporcional a la jornada de trabajo.

6). Pagar por aprendices

Pretende que se paguen aportes a seguridad social y aportes parafiscales por los aprendices como si fuesen trabajadores.

7) Por tiempo no trabajado

La UGPP pretende el pago de meses completos de 30 días, aun cuando el empleador informe que hubo una novedad de ingreso y/o retiro que hace que los aportes se hagan por una cantidad inferior de días.



