Los males con los que ofrecerán Electricaribe a los inversionistas

Mientras hace un mes el país entraba en ‘modo Rusia 2018’ y luego de que el presidente Santos recibiera el informe final de recomendaciones de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) sobre Electricaribe, el 14 de junio la Contraloría General de la República liberaba, sin mayor despliegue, la auditoría de la intervenida distribuidora, con base en el desempeño del 2017 y en las cifras al corte de abril del 2018.

El documento, de 42 páginas, concluye que es urgente conseguir una solución definitiva a la situación de la empresa, ya que de continuar operando como hasta el momento, el flujo energético puede ser negativo y no se podrá garantizar la continuidad en la prestación del servicio.



“Este escenario se daría por incrementos de los precios de energía, los cuales han aumentado en comparación con el 2017”, agrega.



Y es que aún con el respiro de tener congelado el pago de deudas por más de 2 billones de pesos, contraídas antes de la intervención (1,8 billones con el sector financiero), el reporte del organismo de control corrobora los afanes de la empresa para operar, mientras el apoyo de 320.000 millones de pesos dado por el Conpes a finales del 2017 surtía todo tipo de trámites en el Ministerio de Hacienda y no había sido puesto en marcha.



Incluso, el decreto que da vía libre al aval, que se esperaba fuera firmado el 11 de julio, según la superintendente de Servicios Públicos, Rutty Paola Ortiz, aún sigue sin expedirse.



Pero una de las principales revelaciones es que Electricaribe, al igual que ocurría antes de la intervención, ha demorado sus pagos con los generadores y ha tenido que correr para conseguir dinero y pagar antes del último plazo y evitar el inicio formal de procesos de limitación de suministro de energía.



Además, sus indicadores de calidad cerraron en el peor nivel de su historia el año pasado (este año tienden a mejorar al corte de abril), tuvo que pagar más multas por no responder las peticiones de los usuarios y su flujo de caja es cada vez más crítico.

Los hallazgos

Un aparte de la auditoría se centró en los indicadores financieros del 2017 y en los del 2018, con corte a abril. Allí, la Contraloría evidenció que no solo el flujo de caja es crítico y ha venido bajando de manera progresiva, sino que para cerrar el año 2017 en positivo “fue necesario recurrir a un préstamo de $ 43.000 millones, ya que el flujo energético, a pesar de ser positivo, fue insuficiente para cubrir los gastos operativos de la empresa”.



Y agrega que en el 2018 las garantías del Conpes (todavía sin llegar) darán alivio, pero este no alcanzará porque se proyecta cerrar con un saldo inferior al flujo de caja del 2017.



La Contraloría encontró que, pese a la intervención, Electricaribe sigue con problemas para pagar a tiempo la energía que compra para sus clientes, pues en el 2017 incurrió en 13 procesos de limitación de suministro “por retrasos en el otorgamiento de mecanismos de cobertura o en el pago de vencimientos de factura, de los cuales once fueron iniciados de oficio por XM (operador del mercado eléctrico) y dos por mandatos de agentes del mercado”.



Y este año van dos procesos, uno por proyección de garantías a finales de febrero y otro por vencimientos con el Sistema de Transmisión Nacional (STN), en abril.



Según los informes del agente interventor, el recaudo de facturas tuvo una leve mejoría (pasó de 83 por ciento entre noviembre del 2015 e igual periodo del 2016 a 84,6 por ciento este año), pero en la práctica la realidad es que en el 2016 las facturas para cobranza sumaron $ 655.000 millones, el año pasado $ 592.000 millones y este año, en cuatro meses, superan los 196.000 millones.



En materia de calidad del servicio, la Contraloría recalca que la de Electricaribe solo es comparable con el de países del Medio Oriente y el norte de África, ya que en el 2017 se llegó a un récord de 109 cortes no programados y los usuarios no tuvieron servicio en 98 horas en el año, frente a un promedio nacional de 38 horas.



Y a raíz de la mejoras en la gestión de la Superservicios, Electricaribe fue sancionada con 69.408 millones de pesos por no responder los requerimientos de sus clientes, cifra que subió un 72 por ciento frente al 2016.



Según la FDN, el pasivo pensional de Electricaribe es de 1,3 billones de pesos, de los cuales 300.000 millones son para contingencias.



El presidente de la FDN, Clemente del Valle, dijo que el modelo recomendado al Gobierno considera que las mesadas pensionales sean absorbidas por la nueva estructura y que los análisis realizados se hicieron sobre la base de que se van a mejorar todos los indicadores de recuperación de cartera y que habrá una inversión importante en medidores inteligentes y en recuperación de pérdidas.



“El trabajo no es solamente inversión sino cómo se logra subir a la gente que no está pagando”, aseguró.

El contrato de la FDN subió de valor

De un valor de 1.070 millones de pesos para la consultoría contratada con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la distribuidora terminó pagando $ 2.643 millones.



Esto porque, según la Contraloría, se tuvo que profundizar en el diseño de la salida a la crisis, pues cuando a finales del año pasado la FDN entregó su reporte, con 9 alternativas de solución, ninguna era factible, ya que no resolvía problemas como el pasivo pensional pero, sobre todo, porque no había contemplado los efectos del nuevo marco tarifario de la Creg.



“Eso los llevó a contratar a la firma argentina Mercados Energéticos y a traer a la pesada de la banca de inversión Lazard”, dijo una fuente.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu