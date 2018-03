Las nuevas movidas de DHL, Sura, Nestlé, Ferrero y Auxico Resources

En el primer bimestre, se contabilizaron en el país 18 integraciones y movidas empresariales, una cifra similar a la de igual periodo del 2016.

Igualmente, se han presentado consolidaciones de inversiones de multilatinas, como Productos Familia y el Grupo Sura, en Ecuador, Panamá y Chile.

El presidente de la banca de inversión Inverlink, Mauricio Saldarriaga Navarro, afirmó que a pesar de que se compara contra un periodo similar del 2017 de bajos montos, se viene presentando una buena cantidad de fusiones y adquisiciones en el 2018.

“A pesar de ser año electoral, lo que genera pausa en las inversiones, el año inició con buena dinámica”, agregó el directivo.



EL TIEMPO recopiló los movimientos empresariales de los últimos días en el ámbito nacional y regional.



Por 232 millones de dólares, el Grupo Sura vendió su negocio de rentas vitalicias en Chile, a las compañías financieras Bicecorp e Inversiones Bice Chileconsult.

Por 62 millones de dólares, el conglomerado del correo alemán DHL da los últimos toques a la compra de la empresa colombiana Suppla, que es del Grupo Santo Domingo.



Además de esta compañía se incluyó en el acuerdo a las firmas Agencia de Aduanas Suppla, Supla Cargo y Servicéuticos.

Los abogados no encontraron problemas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) porque la logística y el correo son negocios atomizados en Colombia, que el líder no llega al 20 por ciento de participación de mercado, que es el momento a partir del cual se debe adelantar un trámite de autorización general y no de notificación.



Tras comprar a Suppla, a través de la firma germana Danzas Holding, DHL eleva su participación de mercado en el segmento de transporte de carga de 0,14 a 0,75 por ciento; en el consolidación de carga (transporte) de 3,67 a 3,82 por ciento; y en el de contratos de logística del 1,55 al 6,48 por ciento.

Alimentos

Luego de adquirir el negocio de confitería de Nestlé en EE.UU., por 2.800 millones de dólares, el grupo italiano Ferrero comenzará a comercializar en Colombia una serie de productos de confitería de azúcar (dulces duros y dulces blandos), que actualmente distribuye la multinacional europea en el mercado nacional.



En el segmento de confitería de azúcar Ferrero elevará su participación de mercado de 4,7 a 5,17 por ciento; en el de dulces duros de 5,2 a 5,65 por ciento; y en el de dulces blandos de 0 al 0,68 por ciento.

Sede principal de Nestlé, en Suiza Foto: Foto: Nestlé

El mercado estadounidense de confitería le generó en 2016 a Nestlé ventas por 900 millones de dólares.



En detalle, el grupo italiano se hará dueño de unas 20 marcas como los chocolates Butterfinger, BabyRuth, 100Grand o Wonka, el derecho exclusivo de la chocolatina Crunch y los dulces LaffyTaffy o Nerd.



Según agencias de noticias, la marca fundada en 1946 en Italia se hará también con las plantas productivas de Nestlé en EE. UU., situadas en Bloomington, Franklin Park e Itasca, en Illinois, y continuará operando a través de las oficinas en California, Illinois y New Jersey.



Minería y energía

La firma Auxico Resources Canada adquirió los derechos de exploración sobre 13 propiedades, a 75 kilómetros de Bogotá, que cuentan con una superficie de 65.000 hectáreas.



Esta zona es conocida por tener indicios de cobalto y otros metales básicos. La empresa Eléctrica de Portugal (EDP) va a entrar, con 20 por ciento, como socia del proyecto de generación hidroeléctrico ‘Talasa’, en Chocó.



El plan de infraestructura eléctrica contempla inversiones entre 1,2 billones y 1,5 billones de pesos en los próximos 3 años. Además, generará 171 megavatios y es propiedad de Macquarie Development Corporation.



El proyecto incluye tres centrales eléctricas, con una capacidad total de generación que equivale a cuatro veces la energía que hoy consume el departamento.

Además, una línea de trasmisión de alta tensión con interconexión al sistema nacional.



La adquisición de EDP, según la agencia Luisa, deberá concluir en los próximos días y será en sociedad con China Three Gorges (CTG), principal accionista de la compañía europea.



Por su parte, ONGC Videsh -subsidiaria de ONGC, la compañía estatal de petróleo de India- y la empresa Geopark anunciaron la creación de una alianza estratégica, para la adquisición conjunta e inversiones en proyectos de crudo y gas en Latinoamérica.

Las compañías conformarán un grupo de desarrollo comercial, con sede en Bogotá.

Otros negocios

Dinámica IPS, filial de Suramericana, adquirió al Instituto de Alta Tecnología Médica (Iatm) por 22.500 millones de pesos. El 60 por ciento de los recursos provendrán de una capitalización de sus socios y el restante 40 por ciento, de recursos propios, dijo Juan Felipe Murillo, el gerente general.



La división agrícola de DowDuPont anunció que cambiará de nombre a Corteva Agriscience, una vez se complete el proceso de escisión de algunos negocios en junio del 2019.



La nueva empresa se concentrará en tecnologías de semillas, plaguicidas y agricultura digital. Después de un tiempo sin un distribuidor directo en Colombia, la marca italiana de motos Ducati ya se decidió por tener un representante en el país.

Se trata de la firma Ducamotocol, de Bogotá, que, a su vez, tiene como único socio a la compañía caleña Goz Motor.



Andrés Jiménez Rodríguez, con recorrido en materia de importación en el sector automotor, gerenciará a Ducamotocol, y Gonzalo José de Oliveira Zambrano, excónsul honorario de Portugal y exdirigente de la Liga Ecuestre del Valle del Cauca, a Goz Motor.



La empresa chilena de productos de tecnología antimicrobiana Copptech prevé negocios entre 3 y 4 millones de dólares en su primer año de operaciones en Colombia.



La empresa aterriza en territorio cafetero tras un apoyo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), según afirmó esta asociación austral en un comunicado de prensa.



El gerente general de Coopetech, Manuel José Bauzá, afirmó, según Efe, que Colombia es un país con positivos niveles de crecimiento y es el segundo destino de inversión chilena en el mundo. Según el directivo, en el primer año de operaciones se enfocarán en proveer soluciones al mercado textil colombiano y al de productos plásticos.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

ECONOMÍA Y NEGOCIOS