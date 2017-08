Twitter se desvalorizaría en una quinta parte si Trump deja de usarlo

Bloomberg informó que James Cakmak, analista de la empresa de investigación financiera Crespi Hardt & Co., estimó que Twitter perdería cerca de la quinta parte de su valor si Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, deja de utilizar la red social.

En total, este monto asciende a US$2 mil millones en valor de mercado. El mandatario estadounidense, que se encuentra como @realDonaldTrump en Twitter, tiene 36 millones de seguidores y ha tuiteado más de 35.000 veces desde que se unió a la red en el 2009.



Cakmak destacó en una entrevista que el problema para la red social no es que la deserción del presidente reduzca el número de usuarios activos diarios "monetizables", sino que el valor que Trump tiene para Twitter afectaría el valor intangible de la empresa y conduciría a que sus acciones no suban de valor, o incluso lo pierdan.



"No hay mejor publicidad gratuita en el mundo que el presidente de los Estados Unidos", dijo Cakmak.



El analista calculó que los usuarios diarios de Twitter son alrededor de 125 millones, aproximadamente 30% menos que Snapchat. Twitter dijo en julio que los usuarios activos diarios aumentaron 12% en el segundo trimestre, en comparación con el mismo período en 2016.

No hay mejor publicidad gratuita en el mundo que el presidente de los Estados Unidos FACEBOOK

TWITTER

"Lo más importante es la ejecución de una estrategia adecuada, ya que en el estado actual, encontramos que Twitter no aprovecha la oportunidad que tiene frente a ellos", precisó el analista, con respecto al potencial de contenido político que tiene la compañía tecnológica en sus manos.



Las acciones de Twitter han caído un 14 % desde que Donald Trump ganó la presidencia de EE. UU. en noviembre del año anterior. El tope de mercado de la compañía es de unos US$11.700 millones, según datos compilados por Bloomberg.



EL COMERCIO - PERÚ (GDA)