Las tenderas del país son mujeres berracas: Bavaria

Al finalizar el 2018, el grupo cervecero más grande del país prevé empoderar unas 10.000 propietarias de tiendas de barrio.



Se trata del programa ‘Creciendo por un sueño’, que crea oportunidades para que las tenderas expandan los negocios.

El programa también permite a estas tener acceso a servicios financieros como cuentas de ahorro y microseguros y microcréditos.



El apoyo crediticio incluye sistemas de financiación para invertir en el negocio en aspectos como infraestructura e inventario.



“Las tenderas de nuestro país son mujeres berracas que se atrevieron a emprender un negocio, que hoy les permite cumplir sus sueños y hacer que sus familias sueñen aún más en grande. Por eso Bavaria emprendió este programa cuya meta es empoderar a 50.000 tenderas a 2020. Estamos convencidos de que aumentar los activos e ingresos de las mujeres impulsa el desarrollo de la familia, de la comunidad y de la sociedad en general”, afirmó Ricardo Moreira, presidente regional de AB InBev y Bavaria.



Mayores propietarias



El más reciente sondeo de la firma Infocomercio indica que uno de los emprendimientos más comunes en Colombia es la tienda, con alrededor de 550.000 establecimientos.



Además, se estima que 54 por ciento, 297.000 locales, les pertenecen a las mujeres.



“En efecto, la tienda es uno de los modelos pioneros del emprendimiento en Colombia que hoy es liderado por las mujeres. Ellas, según un estudio del ‘Harvard Business Review’, en mercados emergentes, reinvierten 90 centavos de dólar por cada dólar adicional de ingreso en educación, salud y nutrición para sus familias (comparado con un 30 a 40 por ciento que invierten los hombres). Este es el fundamento de ‘Creciendo por un sueño’. Creemos firmemente que apoyar a tenderas colombianas es multiplicar el progreso del país”, agregó Moreira.



El programa también incluye que las tenderas puedan postular a sus hijos para obtener becas universitarias en universidades ‘top’ del país o ingresar en un plan semilla de ahorro destinado a educación, en el que, por cada peso que ahorren, Bavaria pone el otro.



Hasta la fecha, alrededor de 50 tenderas ahorran para la educación de los hijos y la compañía ha entregado 30 becas universitarias.



“Antes pensaba que lo que tenía era todo lo que podía llegar a tener. Pero un día comencé a creer en mí y ahora mírenme, administro mi propia tienda. Ahora, soy mi propia jefe, en mi propia tienda. Y esto es solo el comienzo, porque ahora quiero que esta pequeña tienda se convierta en una enorme, quiero tener una casa de dos o tres pisos, y montar una terraza tropical en la que mis clientes puedan tomarse una cerveza al aire libre” afirmó Jenny de Ávila, en Barranquilla, que se inició como vendedora de bolsas.



Por su lado, Ligia Gil, en Medellín, dijo que nos están formando para ser empresarias, “para ser líderes, no tenemos unas tienditas sino negocios, y somos mujeres que contamos con tantas cosas para dar y sacar adelante”.



"Antes pensaba que tener un negocio no era para mi. Primero lo intenté con la pastelería pero cuando entré al programa , aprendí que mi empresa debía estar enfocada en mis sueños, en los objetivos que tengo con mi familia, así como en el servicio que le brindo a la comunidad. Esa orientación fue importante y hoy en día puedo decir que la tienda 'Pa Mi Gente' me ha permitido darle una carrera profesional a mi hija mayor y proyectar un mejor futuro para mi nieto", afirmó Leonisa Perea, en Cartagena.



