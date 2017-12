El miércoles el Distrito define el futuro del aseo par ala capital

La llegada a última hora de 180 observaciones sobre la licitación del aseo de Bogotá para los próximos ocho años obligó el viernes al Distrito a suspender el proceso de adjudicación, que se retomará el próximo miércoles.



El negocio, de 4,8 billones de pesos, busca modernizar el servicio de limpieza urbana, recolección y transporte de residuos y el barrido de las calles por medio de cinco áreas de servicio exclusivo (ASE), cada una con un operador.

Según la directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas Casas, fue necesario suspender la audiencia de adjudicación para poder revisar a fondo cada una de las 180 observaciones, 100 de las cuales llegaron el jueves pasado entre las 3 y las 5 de la tarde.



“Queremos seguir brindándoles a los ciudadanos y a los proponentes toda la transparencia en este proceso; que tengan toda la certeza de que esta evaluación es clara, objetiva y jurídicamente ajustada a las normas”, dijo la funcionaria al advertir que, sobre todo, el objetivo es tener un mejor servicio de aseo para los ciudadanos.

Los participantes estuvieron de acuerdo con el aplazamiento de la adjudicación con el ánimo de que se resuelvan todas las dudas. En la audiencia, ninguno se mostró en contra de la decisión.



Cada uno de los 18 oferentes presentó cinco propuestas, es decir que se tienen que modelar las 90 iniciativas, de tal manera que a cualquiera le puede ser entregada una de las zonas en las que fue dividida la ciudad. La idea es que ninguna firma tenga más de una ASE.



Como lo informó EL TIEMPO, según la plataforma del Sistema de Contratación Pública (Secop II) de Colombia Compra Eficiente, los proponentes son: Promesa Sociedad Futura Cobigia, Promesa Sociedad Futura Servicio Integral de Aseo, Cima S. A. ESP, Aseo Urbano de Bogotá, Promesa Sociedad Futura Bogotá Limpia, Gestión de Residuos Bogotá S. A. ESP, Kengle, Área Limpia S. A. ESP, Aseo Bogotá S. A. S. ESP, Red Ambiental de Bogotá S. A. S. ESP, Servicios Urbanos de Bogotá Sub S. A. S. ESP, Lime S. A. ESP, Aseo Capital S. A. ESP, Promoambiental Distrito S. A. ESP, Interaseo S. A. S. ESP, Ciudad Limpia de Bogotá ESP, Acción Ecológica y Petramas.



Frente a los cuestionamientos de que por lo menos alguna compañía proponente podría tener investigaciones en otros países, el alcalde Enrique Peñalosa dijo que si se confirmara que hay sanciones, “quedarían inhabilitados y saldrían de la licitación, pero si no hay sanciones en firme, no podemos sacarlos de la licitación”, aclaró el mandatario.



La suspensión de la audiencia hasta el miércoles les permitirá a los empresarios y sus equipos revisar las respuestas a las observaciones y poder plantear sus inquietudes definitivas.



