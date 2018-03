Transparencia y confianza, claves en el mercadeo digital

Mientras algunas prácticas y hábitos de consumo se consolidan en el sector, otras variables, como la responsabilidad social y la transparencia influyen en la comunicación digital del 2018.



Así lo afirma Rafael Tamames, gerente general de la firma de mercadeo digital Findasense, al agregar que en los próximos meses habrá 3 temas que afectarán todas las tendencias de consumo, marca y contenido.

El primero, según ‘Edelman Trust Barometer’, es la confianza en los gobiernos, los medios, las empresas y las ONG porque han caído a su nivel más bajo.



“El sentimiento que prevalece puede resumirse con la trillada frase más de lo mismo. Pero de la incertidumbre no tiene que engendrar el caos, ya que existe una multitud de formas para reconstruir la confianza y las relaciones con los consumidores”, agrega el experto.



En su opinión, es importante contar con nuevas oportunidades, que se deben empezar a aprovechar por medio de la transparencia.



“El ecosistema digital y sus canales son el espacio ideal para construir comunidades con fuertes lazos de confianza”, agrega Tamames.



El directivo define la confianza como la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamiento. “Esta se verá más o menos reforzada en función de las acciones”, agrega.



En segundo lugar, de acuerdo con el directivo, se encuentra la transparencia y la necesidad de encontrar maneras de mostrar los objetivos y hacer visibles los procesos, pero haciendo que la gente sea parte de ellos, con el fin de construir transparencia.



Según el empresario, a pesar del crecimiento de la influencia de las redes sociales, la aplicación más amplia del ‘blockchain’ (eliminación de los intermediarios) y la descentralización de la información, la transparencia no pierde vigencia.



“Sin embargo, la transparencia por sí misma no garantiza una mejor conexión con los consumidores ni redes con seguidores, ni bases bases más grandes”, añade.



Por ello, afirma que se deben encontrar maneras de mostrar los objetivos y hacer visibles los procesos para que el consumidor sea parte de ellos y se pueda construir la transparencia.



“La creación conjunta de contenidos, la participación genuina de los colaboradores de las compañías como voceros y los contenidos efímeros en formatos, como las historias las redes sociales, tienen mucho que contribuir en este aspecto”, explica Tamames.



En su concepto. la sostenibilidad no será el camino más fácil para las compañías y está más claro que no será el único.



“Pero como bien dice el profesor Johan Norberg, si no aceptamos también que el mundo ha mejorado, alimentaremos los populismos y las soluciones falsas que en realidad nos hacen retroceder. Debemos ser sostenibles sin caer en fatalismos ni catastrofismos”, asevera.



