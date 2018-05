El interés por bombas de Esso y los empaques de papas como combustible

Las campañas publicitarias, conciertos y las movidas empresariales tienen varios cifras a la izquierda como tener efecto en el curso de los acontecimientos.



Entre ellos se encuentran la venta de las estaciones de servicio Esso, que está en manos de la organización Terpel.

A continuación los principales confidencias de negocios y política destacadas por EL TIEMPO en su sección diaria ‘Secretos’.





Nueva estrategia



En su interés por entregar la información sobre las actividades de cada día a un mayor número de ciudadanos, los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca recibieron la instrucción de distribuir esas noticias desde sus cuentas personales en las redes sociales. El tema ha sido tomado tan en serio que todos los días se produce un registro gráfico para confirmar el cumplimiento de esta tarea. Lo curioso es que nadie da razón de quién dio la orden.



Con empaques mueven camiones



La compañía de alimentos y bebidas PepsiCo ha logrado producir diésel para su flota de camiones con el reciclaje de los empaques y plásticos de sus productos. Desde la planta de Plasticombustibles, cerca del municipio de Funza, en Cundinamarca, esta empresa logró el año pasado transformar 3.657 kilos de residuos plásticos en 522 galones de diésel vehicular, volumen que según la compañía permitió recorrer más de 79.873 kilómetros.



Destacado en salud



Hernando Nieto, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, fue elegido miembro del consejo de gobierno de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (Wfpha, su sigla en inglés). La elección fue en Ginebra (Suiza), en el marco de la 52.ª asamblea general, con representantes de 160 países. Nieto representará a las Américas en los siguientes tres años.





Refuerzo mundialista



El equipo de las campañas contra la accidentalidad vial que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), una entidad adscrita al Mintransporte, acaba de contratar un refuerzo mundialista. Se trata de la estrella del Bayer Múnich James Rodríguez, quien estuvo grabando en Medellín la nueva estrategia #TeQueremosConVida. Así, el centro delantero colombiano se suma ahora al particular equipo integrado por el ciclista Rigoberto Urán y el piloto de automovilismo Gustavo Yacamán, quienes hasta ahora habían hecho parte de las campañas de prevención vial en el país.



Sigue la guerra



Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, impidió, una vez más, que ruede su cabeza. Esta vez logró aplazar una asamblea extraordinaria que se iba a realizar hoy en la que, al parecer, los representantes de varios clubes del fútbol profesional pedirían su salida de la entidad. La fecha en la que se decidirá si Perdomo continúa al mando o llegará un nuevo presidente será el próximo 8 de junio. Dicen que a más de uno le van a sacar los trapitos al sol ese día.



El fervor patrio



El acto de entrega del tricolor patrio a la Selección Colombia que participará en el Mundial de Rusia mostró una vez más el fervor que hay por nuestros futbolistas. Desde ministros, que en su mayoría asistieron al Palacio de Nariño acompañados de sus esposas e hijos, hasta el presidente Juan Manuel Santos se hicieron selfis con los deportistas. Pero, en medio del alboroto generado alrededor del equipo de José Pékerman, no faltaron los hechos anecdóticos y hasta algunos asistentes que terminaron angustiados por haber extraviado momentáneamente el celular o la cartera, o incluso, el alto miembro del gabinete que, por estar en la primera fila, terminó cumpliendo funciones de camarógrafo durante 15 largos minutos, mientras el resto disfrutaba del acto protocolario.



Mucho interés



Luego de que Terpel finalizó la compra de los negocios de ExxonMobil, aquel quedó con la obligación de vender las estaciones de servicio Esso y Mobil, y el negocio ya tiene pretendientes. Al parecer, hay 20 interesados en las 830 estaciones que abastece ExxonMobil, de los que solo uno está en Colombia. Los demás aspiran a materializar alguna oferta que les permita entrar pisando duro al sector.



Habría nuevo requisito



En el trámite del proyecto que debe aprobar el Congreso para elegir al próximo contralor general, siguen apareciendo ruidos. Un poderoso sector está buscando establecer un requisito adicional a los de ley: que el contralor tenga experiencia en órganos de control. Si esto llegara a aprobarse, serían varios los beneficiados en esta carrera: José Félix Lafourie, Ovidio Claros, Felipe Córdoba.



Malestar en el uribismo



Hay alboroto en las bases uribistas por declaraciones del candidato del Centro Democrático, Iván Duque, durante una entrevista en Caracol Radio. Al parecer, a algunos miembros de su partido les disgustó que afirmara que si Luis Alfredo Ramos tiene deudas con la justicia, deberá responderle al país, al igual que cuando dijo: “El concepto de la justicia transicional no me choca”.





Maluma conquistó EE. UU.



Por lo alto. Así fue el F. A. M. E Tour, la gira de Maluma que pasó por Estados Unidos y dejó 200.000 entradas vendidas por diferentes escenarios, entre ellos los importantes American Airlines Arena, de Miami, y el Amway Center de Orlando. Ahora, el cantante colombiano buscará continuar su reinado con conciertos en Europa, Israel y Latinoamérica.



No solo tinto



En la última plenaria del Senado, antes de la primera vuelta electoral, los congresistas tenían más ganas de irse a acompañar a sus candidatos que de seguir debatiendo a punta de tinto y agua. Sin embargo, el Gobierno necesitaba que quedara aprobado el proyecto de ley mediante el cual se establecen nuevas reglas de juego en los derechos de autor, por lo que recurrió a uno de los placeres de la vida: una hamburguesa con papas y Coca- Cola, que llegó al puesto de cada uno de los senadores. Incluso, Jorge Robledo (Polo) reclamó en una intervención: “Cómo será de malo este proyecto que el Gobierno nos dio comida; pasamos de agua y tinto a hamburguesa con gaseosa”. El proyecto se aprobó en su cuarto debate, aunque le quedó pendiente un punto, que irá a conciliación.





