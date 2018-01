Grupo Ricoradi prevé recuperación de inversión en el país

El Grupo Ricoradi señala que a pesar de ser un semestre difícil para el sector inmobiliario en el país, la situación puede generar oportunidades para invertir, porque los precios estarán asequibles y negociables.



El presidente del Grupo, Guillermo Rincón Morales, quien actualmente adelanta la construcción del proyecto Arena Bogotá, un centro de entretenimiento en el que se invertirán 100 millones de dólares, afirma que mientras que el sector privado tendrá sobresaltos para consolidar las iniciativas, en la actividad pública las cosas serán distintas, ya que por ser los últimos meses del Gobierno, las obras del programa 4G se acelerarán.

“Esto sin duda dinamizará la economía, con la generación de empleo y el aumento del consumo”, dijo el directivo durante una charla.



El empresario, que también lidera la construcción de una torre de apartamentos en Cartagena y otros proyectos en Bogotá, cree que las propuestas de algunos candidatos para bajar impuestos no son infundadas, ni populistas, si se tiene en cuenta que el Gobierno debe es impulsar es la generación de riqueza, que está directamente relacionada con los tributos, pero con reglas claras y estables “que no se cambien de la noche a la mañana”.



Para el desarrollador, no solo es importante regularizar los impuestos, sino tener normas claras y no cambiar a la mitad del camino las propuestas que se ofrecen a los inversionistas.



“Si usted no tiene gente que produzca utilidades, no va tener a quien cobrarle impuestos. Si usted espanta a los inversionistas no va tener recursos. Si no se fortalece la inversión a quien se le va cobrar los impuestos”, añadió Rincón Morales.



A pesar de los obstáculos, el empresario cree que una vez se conozca quien será el nuevo mandatario de los colombianos, ojalá en la primera vuelta, y sus propuestas económicas, en el segundo semestre se espera un repunte en la demanda.



Además, sumado las obras de infraestructura de 4G y otras iniciativas viales, el país podría tener un crecimiento del 2,3 por ciento en 2018.



“Falta meterle el acelerador a la economía y el acelerador se le pone con unas reglas tributarias claras, que no las cambien todos los días. Colombia es políticamente estable, no se va a acabar, la gente cree que hay polarización, pero no existe tal, lo que hay es un miedo de que el país se vuelva como Venezuela, pero es democráticamente muy fuerte”, añadió.



Frente a su negocio, Rincón Morales señaló que en el segundo semestre de 2018 se dará al servicio la Arena Bogotá, que dotará a la ciudad de un escenario especializado para realizar espectáculos.



Así mismo, explicó que desarrollan el proyecto Cartagena Beach, el cual estará sobre la playa y contará con el primer paseo marítimo, desde Crespo hasta Castillo Grande. Esta iniciativa tendrá una inversión de 100 mil millones de pesos y pretende recuperar las playas de la zona.





ECONOMÍA