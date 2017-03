El empleado digital que ahora buscan las empresas

Los economistas Carl Benedikt Frey y Michael Osborne, de la Universidad de Oxford, advirtieron el año pasado que el 47 por ciento de las ocupaciones corren el riesgo de desaparecer bajo la dictadura tecnológica que impondrán los robots, tesis rebatida por otros expertos y organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Sólo están en peligro el 9 por ciento, según esa organización.

A la vez, algunas investigaciones apoyan la llamada paradoja de Solow, que determina que las nuevas tecnologías no tienen efecto en la productividad porque necesitan unas inversiones que obedecen a unos criterios de rentabilidad demasiado elevados.



En suma, el mundo puede estar viviendo una ilusión y, pese a todo, no es capaz de contener el pánico a que la tecnología aniquile el trabajo. ¿Lo hará? Una respuesta cerrada a esta cuestión es tan fiable como un horóscopo.



Lo único en que coinciden expertos consultados es en que el trabajo se transforma.

Y lo hace muy rápido. EAE Business School acaba de publicar un estudio que determina que los puestos con mayor demanda dentro de dos o tres años por grandes empresas serán, en este orden: especialista en análisis de datos, ingeniero informático, responsable de estrategia digital y comercial (digital). Así de concreto.



“Claramente, las dos familias más destacadas serán las que tengan que ver con comercio y tecnología. En 2014, el big data ocupaba la posición 20 y ha subido hasta la primera”, destaca Pilar Llácer, directora del estudio.



El apellido ‘digital’ es la nueva esperanza blanca. “Todas las posiciones relacionadas con tecnología que se demandarán son de reciente creación”, dice.



Es la reconversión de las profesiones de toda la vida, como la del comercial, que ahora tendrá que fidelizar a un cliente al que no le ve la cara, en un entorno en línea.



Muchos otros puestos están por descubrir, porque, igual que la aplicación de mensajería WhatsApp no existía hace ocho años, habrá tecnologías y desarrollos que no se conocen “y que exigirán otros conocimientos”, añade Llácer.



En InfoJobs, la mayor plataforma en línea de intercambio de ofertas, saben que los empleos más requeridos ahora mismo son los llamados transversales: aquellos que todas las empresas necesitan.



“Perfiles que se engloban en las categorías comerciales y ventas; informática; telecomunicaciones y atención al cliente, que acumulan el 56 por ciento del total de puestos ofertados”, explica Dominique Cerri, su directora.



En los últimos años han detectado una explosión del fenómeno digital en puestos como programador, experto en big data, HTML5, desarrollador de aplicaciones móviles o en la nube o experto en redes sociales.



A la vez, determinadas posiciones, por su volumen de vacantes y baja competencia, son una excelente oportunidad de empleo y una buena guía para los que quieran orientarse en el mercado laboral que se avecina: se buscan programadores en lenguajes como J2EE, Oracle, Java, Net, Abap o Cobol, arquitectos informáticos, programadores de aplicaciones móviles o asesores energéticos. “Todos, excepto el último, vinculado a energías renovables, tienen que ver con la tecnología”.



Robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, internet de las cosas o nanotecnología son las áreas más prometedoras.



Pero no todos los trabajadores serán ingenieros con varios cursos de posgrado. En la empresa de trabajo temporal Nortempo añaden otras profesiones más usuales a la lista. “En el horizonte 2020, la automoción y la logística relacionada con el consumo en línea absorberán la demanda de mano de obra intensiva de cualificaciones medias-bajas”, dice Mercedes Elipe, directora.



En puestos concretos habla de atención al cliente, telemercadeo especializado, cocineros, camareras de piso, sommeliers, manipuladores de piezas para control de calidad en automoción, soldadores, matricieros o jefes de tráfico (logística).



MARÍA FERNÁNDEZ

