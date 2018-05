Las respuestas de Domino´s y Archies al matrimonio Telepizza-Pizza Hut

24 de mayo 2018 , 10:34 a.m.

Tras el anuncio de la alianza estratégica que alcanzaron el 15 de mayo la española Telepizza y Pizza Hut, para acelerar su crecimiento en América Latina, excluyendo Brasil, el Caribe, España, Andorra, Portugal y Suiza, en Colombia la primera marca pasaría de tener 91 a 101 locales.



Las dos principales marcas de pizzerías en Colombia tienen 171 locales distribuidos así: Telepizza (91, incluida Jeno´s) y Domino´s (80).

En comidas rápidas, los productos favoritos en Colombia son el pollo y la hamburguesa. El tercero es la pizza, que crece a un ritmo más alto frente a los otros que están en mercados más maduros.

Por su lado, Pizza Hut, que no se encuentra entre las cadenas de pizzerías más grandes de Colombia, tiene 10 locales abiertos al público.



Aunque no se han anunciado cambios en el mercado local debido a la alianza, los locales que hoy tienen los avisos Telepizza pasarían llamarse a llamarse Pizza Hut y se mantendría Jeno´s, aunque el operador tras bambalinas seguirá siendo la primera.



La franquicia en Colombia de la marca estadounidense Domino’s (Dominalco) dice estar preparada, incluso desde antes, para competir con el nuevo esquema en Colombia de la alianza Telepizza-Pizza Hut.



El plan de expansión le permitirá a Domino’s pasar de 80 a 130 locales en los próximos cinco años en Colombia.



El ritmo de aperturas de locales ha sido de seis por año, pero ahora aceleran el proceso de expansión y pasaron a 10.



Durante los próximos cinco años, Alsea, que es una compañía de origen mexicano y dueña de Dominalco (la franquicia de Domino´s en Colombia) y Archies va a invertir en la segunda cerca de 200 millones de dólares, abriendo 550 puntos en tres países.



De ese total, 50 Domino's le corresponden a Colombia y el resto a México y España.



Domino’s está actualmente en 25 municipios y ciudades grandes: Bogotá, Medellín, Cali, el Eje Cafetero, la Costa y Bucaramanga.



Falta todavía cubrir, zonas de Boyacá como Duitama, Tunja y Sogamoso. Tampoco ha llegado a Neiva.



Por su lado, Archies, a pesar de sus orígenes, se clasifica como una cadena de restaurantes, pues la pizza representa menos del 20 por ciento de sus ingresos operacionales totales. El resto proviene de otros platos de la gastronomía y la tradición italianas como la pasta.



No obstante, anoche Archies anunció que abrirá 12 puntos de venta en los próximos cuatro años en el país. Tampoco descarta locales el exterior y la compra de cadenas y locales establecidos en Colombia.



Germán Ramírez, director de Alsea Colombia, afirma que la expectativa es que en el 2022 se puedan contar con 45 establecimientos Archies, lo que significará una inversión de 26.000 millones de pesos.



Actualmente, tienen 33 restaurantes ubicados en Bogotá (22), Cali (3), Medellín (4), Bucaramanga (2), Cartagena (1) y Pereira (1).



La marca estima que en el 2017 estos puntos de venta recibieron 1,5 millones de clientes.



Carolina Martínez, directora de mercadeo de Alsea, explicó que la intención de las aperturas será reforzar en las ciudades en donde está la marca.



Igualmente, tienen previsto volver a Barranquilla, ya que en el momento en que Alsea adquirió a Archies decidió cerrar la operación en la capital del Atlántico.



“La cadena ha enfocado todos sus esfuerzos en hacer honor a cada aspecto de su esencia italiana, para brindar a sus comensales una experiencia completa, que va desde espacios ambientados en donde hacen gala las mesas grandes y cómodas, la mantelería y una decoración que evoca el hogar, como detalles tradicionales e innovadores, dentro de los que se destacan el ritual de bienvenida o Benvenuti a Archies, que es ofrecido por 800 colaboradores, que hacen parte de la experiencia Archies”, explicó la directiva. En total, Alsea genera 3.000 empleos en Colombia.

A dos dígitos



Entre tanto, Germán Ramírez, el timonel de Alsea (Colombia), agrega que este año prevén un buen crecimiento en las ventas de Archies.



El año pasado la facturación de Gastronomía Italiana en Colombia (Archies) subió de 54.336 a 190.551 millones de pesos, por el repotencianiamiento de las aperturas y consolidación de locales que antes estaban en poder de Dominalco.



"Jeno´s es en realidad la marca más grande de la alianza que se anunció en España porque tiene alrededor de 80 locales en Colombia, Telepizza 15 y Pizza Hut 10. Luego como marca individual Domino´s sigue siendo líder, con 80 locales y si se suma el porcentaje de pizza que vende Archies como Grupo seguimos siendo líderes”, añade Martínez.



El jefe de Alsea Colombia agrega que la alianza Telepizza-Pizza Hut no los afecta en Colombia y beneficia a las primeras porque son pequeñas y la más grande que tienen en el país es Jeno´s.



“Son dos operadores locales importantes a nivel internacional y lo interesante es que suman fuerzas; a nosotros nos toca seguir consolidando el liderazgo de Domino´s”, añade el ejecutivo.



Archies abrió sus puertas hace 25 años, como una pizzería gourmet, pero luego evolucionó a cadena de restaurantes.



