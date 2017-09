Desinversión agrava problemas del sector textil confecciones

Mientras un estudio concluye que existe desinversión y falta de personal especializado, el Gobierno afina las medidas especiales para controlar el contrabando técnico de confecciones y textiles.



En el marco del congreso 54 de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio de Colombia (Confecámaras), la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, afirmó que se encuentran redactando los dos decretos de control aduanero, el uno para confecciones y el otro para textiles.

Se trata un umbral de precios para la importación de textiles, con el objetivo de evitar la subfacturación, por lo que los productos que ingresen por debajo de un nivel mínimo sean sometidos a un control más fuerte por parte de la Aduana.



En cuanto a las confecciones, se busca introducir una variable de peso por prenda, lo que perfeccionará el sistema para eliminar el ingreso de mercancías con valores sospechosamente bajos.



La funcionaria agregó que el despacho también finiquita el reglamento técnico de marquillado y etiquetado, que exigirá su adhesión a la prenda de manera cosida.

Igualmente, anunció que el Gobierno incrementará los operativos contra el contrabando, para lo cual coordinará acciones con la Dirección de Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Así mismo, se reunió con el director de la Dian, Santiago Rojas, para conocer las medidas que ha implementado la entidad en la lucha contra el contrabando.



Además, conversó con el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero Nieto, y representantes de las grandes superficies que comercializan textiles y confecciones y presentaron su análisis sobre el desarrollo del sector en los últimos años en cuanto a las ventas de mercancía nacional y extranjera.



“Una manera de prevenir el contrabando es controlar el peso porque hay prendas más grandes que pesan menos que un par de medias”, dijo Botero, al saludar las medidas del Mincomercio.



Las importaciones de confecciones, cuando se trata de países con los Colombia no tiene acuerdos comerciales, pagan IVA, un arancel del 15 por ciento y otro específico por kilo.

Espaldarazo de comerciantes

“Los nuevos decretos caben dentro de los parámetros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y se pueden aplicar con el fin de controlar, entre otros, el lavado de activos”, afirmó Botero.



Ello debido que un importador deshonesto puede declarar un valor inferior para pagar menos por IVA y aranceles, pues su interés es ocultar el origen de los recursos.



Fenalco contrató un estudio con Hernando José Gómez, exjefe del equipo negociador del TLC con Estados Unidos, que concluye, entre otros, que parte del problema del sector textil-confección ha sido la desinversión, sin formación bruta de capital, y existen fallas en la preparación de personal especializado.



En los últimos días, la ministra de Comercio también se reunió en Rionegro (Antioquia) con representantes de la cadena de hilos, textiles y confecciones de la Cámara de la Confección de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el presidente de este gremio, Bruce Mac Master.



También informó que el presidente de Fabricato, Carlos Alberto de Jesús, le dijo que no existe ningún plan de cierre en la compañía.



Cabe recordar que la emblemática textilera encendió las alarmas hace unos días al anunciar la suspensión temporal de actividades, con el fin de no acumular inventarios, decisión que tomó sin licenciar personal.



No obstante, Gutiérrez se negó a calificarlo de crisis. “Sí hay problemas y tenemos que seguir trabajando; este sector hay que seguir impulsándolo. Pero no es para decir que se acabó”, afirmó la funcionaria.



Un estudio de la Cámara de Comercio de Medellín indica por su parte que en el 2016 solo se liquidaron en la jurisdicción 68 empresas del ramo textil-confección, con activos por 7.627 millones de pesos.



No obstante, la inversión neta sumó 14.240 millones de pesos y 376 firmas registraron inversiones por 21.867 millones de pesos. A julio, solo se habían disuelto 36 empresas, con activos por 755 millones de pesos.



Sin embargo, se constituyeron 190 compañías. Además, 218 compañías del sector elevaron el capital, para un total de 17.306 millones de pesos. Por ello, la inversión neta (sociedades creadas menos liquidadas) sumó 16.306 millones de pesos.





ROLANDO LOZANO GARZÓN

Enviado Especial / Cartagena



* Invitación de Confecámaras